TPHCM phát triển 50 nghìn căn nhà cho thuê bằng cách nào?

TPO - Để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, đồng thời nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng/dự án.

Chiều 9/6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM.

Doanh nghiệp ngần ngại

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đối với đô thị 14 triệu dân - trung tâm kinh tế lớn như TPHCM, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, công nhân, sinh viên và người lao động ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ khả năng sở hữu nhà ở. Một bộ phận rất lớn người lao động đang cần những không gian sống cho thuê ổn định, có chi phí hợp lý và đồng bộ hạ tầng.

Theo ông Vinh, vừa qua, thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận mang tính bước ngoặt, yêu cầu phải đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ việc chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển đồng thời nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê. Từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược của quốc gia.

Đồng thời, quán triệt các chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, TPHCM đang hành động với quyết tâm cao nhất.

Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội. Trong đó, TPHCM quyết tâm tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê và cũng dự kiến chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê để tối ưu hóa nguồn lực.

“Dù đã có những nỗ lực, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận thị trường nhà ở cho thuê hiện nay vẫn thiếu vắng những cơ chế tín dụng đủ dài hạn. Chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh khiến nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại”, ông Vinh thừa nhận.

Trong khi đó, ông Khải Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo kết quả khảo sát trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 của TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, dự báo nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn khoảng 1 triệu căn hộ.

Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 dự kiến TPHCM phát triển 66.657 căn và giai đoạn 2028 - 2030 dự kiến phát triển 114.600 căn.

Trên cơ sở chỉ tiêu, TPHCM đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu thực hiện đối với từng loại hình nhà ở.

Trong đó, nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công xây dựng trên đất do Nhà nước tạo lập hoặc quản lý là 30.000 căn. Nhà ở xã hội đầu tư bằng hình thức đầu tư công: 10.000 căn. Nhà ở xã hội để cho thuê 50.000 căn. Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân: 25.000 căn.

Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM đến năm 2040 là 1.740 ha.

Ông Khải Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Ông Bình khẳng định, bên cạnh nguồn nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội không dùng vốn đầu tư công, TPHCM đang thúc đẩy việc tập trung đầu tư xây dựng và tạo lập nhà ở xã hội cho thuê bằng nhiều hình thức.

Ngoài ra, TPHCM đang có gói hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay hỗ trợ lãi suất với mức vốn tối đa 200 tỷ đồng/dự án, thời hạn không quá 7 năm.

“Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, đồng thời bổ sung nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng/dự án. TPHCM hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án, hỗ trợ giảm giá thuê nhà đối với các đối tượng nhà ở xã hội đăng ký thuê loại hình nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư”, ông Bình nói.

Nhu cầu lớn

Tại hội nghị, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, qua khảo sát của Liên đoàn Lao động TPHCM, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động hiện có khoảng 33.520 trường hợp. Trong đó, 3.181 trường hợp có nhu cầu thuê và 30.339 trường hợp có nhu cầu thuê mua, chiếm hơn 90%. Điều này cho thấy phần lớn người lao động không chỉ cần chỗ ở tạm thời mà đang có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài, gắn bó với TPHCM.

“Thực tiễn cho thấy, phần lớn công nhân, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ có diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt hạn chế. Nhiều nơi chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, thiếu trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế và các thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu đời sống lâu dài của người lao động”, ông Thái cho hay.

Để triển khai hiệu quả chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM, ông Võ Khắc Thái đề xuất nghiên cứu mô hình phát triển đồng bộ khu công nghiệp gắn với khu dân cư và nhà ở cho công nhân, hoàn thiện cơ chế tài chính, tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở cho người lao động, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhà ở công nhân, người lao động; nghiên cứu cơ chế khai thác hiệu quả quỹ đất, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước phục vụ nhà ở công nhân.

Một dự án chung cư cho thuê luôn kín khách ở TPHCM.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, thị trường còn thiếu cơ chế phát triển nhà ở thương mại cho thuê giá phù hợp. Theo ông, chi phí thuê nhà chỉ nên chiếm khoảng 20% thu nhập hàng tháng của người lao động. Khi tỷ lệ này vượt 25%, áp lực tài chính sẽ trở nên rất lớn.

Chủ tịch HoREA đề xuất bổ sung một cơ chế đặc thù, riêng biệt cho loại hình nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp tại các đô thị với các nhóm giải pháp cốt lõi.

Về chính sách đất đai, ông Châu kiến nghị miễn hoàn toàn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích thực hiện dự án nhà ở cho thuê giá phù hợp trong suốt toàn bộ vòng đời của dự án. Đồng thời, cho phép chủ đầu tư được khấu trừ các chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tạo lập quỹ đất nhằm cắt giảm tối đa giá thành đầu tư ban đầu, từ đó kéo giảm giá thuê nhà thành phẩm.

HoREA cũng đề xuất các dự án phải cam kết duy trì hoạt động cho thuê tối thiểu trong vòng 20 năm. Đây là khoảng thời gian hoàn toàn phù hợp với đặc thù hoàn vốn kéo dài của mô hình nhà ở cho thuê.

“Nếu chúng ta xây dựng được một hệ thống cơ chế đủ sức hấp dẫn về đất đai, thuế và tín dụng, phân khúc nhà ở cho thuê giá phù hợp chắc chắn sẽ thu hút được làn sóng mạnh mẽ các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư. Khối tư nhân nhập cuộc sẽ tạo ra sự đa dạng hóa nguồn cung, mang lại nhiều lựa chọn an cư chất lượng cho người lao động, thay vì để họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống nhà trọ tự phát, thiếu an toàn như hiện nay”, ông Châu nói.