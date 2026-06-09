Mô hình Wellness Club giàu bản sắc tại Nghĩa Lộ kỳ vọng thu hút dòng khách quốc tế

Khởi nguồn từ trà Shan Tuyết cổ thụ, thảo dược vùng cao và kho tàng văn hóa bản địa, liệu trình “Tắm Trà Cổ Thụ Trên Mây” đang được phát triển tại Nghĩa Lộ, Lào Cai như một dấu ấn wellness mang đậm bản sắc Tây Bắc. Trong bối cảnh các mô hình phục hồi sức khỏe như Onsen của Nhật Bản, Ice Bath của Bắc Âu hay Recovery Club tại nhiều đô thị lớn trên thế giới ngày càng phổ biến, ShanTe'a được kỳ vọng trở thành một biểu tượng wellness mới của Việt Nam, nơi những giá trị bản địa được chuyển hóa thành trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.

Wellness tourism tăng trưởng mạnh trên toàn cầu, gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Từ làn sóng Recovery Club toàn cầu đến nhu cầu trải nghiệm chữa lành bản địa

Theo Global Wellness Institute, nền kinh tế wellness toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 6,8 nghìn tỷ USD năm 2024. Trong đó, wellness tourism tăng trưởng nhanh hơn du lịch truyền thống khoảng 25–30%, trở thành một trong những phân khúc hấp dẫn nhất của ngành du lịch thế giới.

Tại New York, London, Tokyo hay Seoul, các mô hình Recovery Club và Wellness Studio ngày càng phát triển, trở thành điểm đến quen thuộc của tầng lớp trung lưu, doanh nhân và khách du lịch cao cấp. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng mở rộng, sức hút của wellness không còn nằm ở công nghệ hay quy mô, mà ở khả năng tạo ra những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Tây Bắc sở hữu trà Shan Tuyết, thảo dược và hệ sinh thái tự nhiên giàu tiềm năng cho wellness.

Xu hướng này mở ra cơ hội cho những vùng đất sở hữu hệ sinh thái tự nhiên nguyên bản và giá trị văn hóa đặc sắc. Tây Bắc được xem là một trong những khu vực giàu tiềm năng khi hội tụ nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Trạm Tấu, những đồi trà Shan Tuyết cổ thụ ở Suối Giàng, hệ thảo dược phong phú cùng đời sống văn hóa bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây là nền tảng để phát triển các sản phẩm wellness mang dấu ấn riêng, không chỉ phục hồi sức khỏe mà còn giúp du khách khám phá sâu hơn thiên nhiên và văn hóa địa phương.

ShanTe'a và tham vọng kiến tạo “Thị trấn Bảo vật” giữa lòng Tây Bắc

Từ những nguồn tài nguyên bản địa ấy, ShanTe'a được định hướng phát triển thành “Thị Trấn Bảo Vật” - nơi những tinh hoa của vùng cao được gìn giữ, tôn vinh và chuyển hóa thành các trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và văn hóa đương đại. Dự án được xây dựng từ những giá trị gắn bó lâu đời với cộng đồng địa phương như trà Shan Tuyết cổ thụ, thảo dược vùng cao, nghề thủ công truyền thống, các lễ hội dân gian và kho tàng văn hóa của thung lũng Mường Lò.

Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp wellness là liệu trình “Tắm Trà Cổ Thụ Trên Mây”, lấy cảm hứng từ những cây trà Shan Tuyết cổ thụ sinh trưởng ở độ cao hàng nghìn mét tại Suối Giàng. Nếu ở nhiều nơi trà được biết đến qua nghệ thuật thưởng trà, thì tại ShanTe'a, trà còn trở thành chất liệu cho các nghi thức chăm sóc sức khỏe. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước chiết xuất từ trà Shan Tuyết, tận hưởng hương thơm tự nhiên giữa không gian gợi nhắc đến biển mây vùng cao, từ đó tìm lại sự thư thái và kết nối với thiên nhiên.

“Tắm Trà Cổ Thụ Trên Mây” được phát triển từ cảm hứng trà Shan Tuyết và văn hóa vùng cao.

Bên cạnh đó, tổ hợp wellness còn mang đến nhiều trải nghiệm phục hồi và tái tạo năng lượng như thiền trà, yoga giữa thiên nhiên, xông hơi thảo mộc, tắm lá Dao đỏ, ngâm khoáng nóng cùng các liệu trình detox từ nguyên liệu bản địa. Mỗi hoạt động không chỉ hướng tới cân bằng thân – tâm – trí mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa và đời sống vùng cao.

Tinh thần “Thị Trấn Bảo Vật” cũng được thể hiện qua các hoạt động văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. Du khách có thể khám phá làng nghề thủ công, tìm hiểu nghệ thuật chế tác bạc, dệt thổ cẩm, làm giấy dó, thưởng thức đặc sản địa phương hay hòa mình vào các lễ hội mang đậm bản sắc Tây Bắc. Những “bảo vật” của vùng đất vì thế không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành một phần của hành trình nghỉ dưỡng đương đại.

Cú hích đưa Nghĩa Lộ lên bản đồ wellness quốc tế

Nằm tại cửa ngõ kết nối các tuyến du lịch trọng điểm của Tây Bắc, ShanTe'a được xem là điểm dừng chân thuận lợi trên hành trình khám phá Mù Cang Chải, Trạm Tấu và nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực. Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt du khách đi qua khu vực này, tạo tiền đề để hình thành một điểm đến wellness quy mô.

ShanTe'a định hướng mô hình nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa tại Mường Lò.

Được phát triển bởi Mandala Homes và dự kiến vận hành bởi MHG, dự án được xây dựng trên bốn trụ cột gồm nghỉ dưỡng, di sản, khám phá và thể thao. Trong đó, nghỉ dưỡng tập trung vào các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe; di sản tôn vinh văn hóa và nghề thủ công địa phương; khám phá kết nối du khách với thiên nhiên và đời sống bản địa; còn thể thao hướng tới lối sống năng động thông qua hệ thống tiện ích và hoạt động ngoài trời.

Với định hướng phát triển này, ShanTe'a được kỳ vọng không chỉ bổ sung một sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe mới cho khu vực mà còn góp phần đưa Nghĩa Lộ từng bước trở thành một trong những trung tâm wellness mới của Việt Nam, thu hút dòng khách trong nước và quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm chữa lành gắn với bản sắc địa phương.

Thông tin dự án

ShanTe'a Nghĩa Lộ

Vị trí: Đường Nguyễn Quang Bích, Phường Pú Trạng, Nghĩa Lộ, Lào Cai

Đơn vị phát triển dự án: Mandala Homes

Điện thoại: 024 3573 0200