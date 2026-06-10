Nghịch lý diện tích căn hộ: Vì sao diện tích lớn giúp tăng tỷ lệ lấp đầy từ khách thuê ngoại?

Trong bài toán khai thác cho thuê, diện tích lớn và trần cao vượt chuẩn thường bị nhầm tưởng là yếu tố làm đội chi phí vốn đầu vào. Tuy nhiên, dưới lăng kính quản trị tài sản, sự hào phóng về mặt không gian lại chính là một "bộ lọc" chiến lược nhằm loại bỏ tệp khách thuê ngắn hạn, hướng thẳng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế – những người định hình dòng tiền thụ động bền vững cho gia chủ.

Từ bảo chứng The Metropole Thủ Thiêm: Khẩu vị không gian của tệp khách quốc tế

Để giải mã nghịch lý này, hãy nhìn vào bức tranh thực tế tại Thủ Thiêm (TP.HCM) trong vài năm trở lại đây. Khi dự án The Metropole Thủ Thiêm ra mắt, nhiều nhà đầu tư từng e ngại rằng các căn hộ diện tích lớn (từ 2-3 phòng ngủ, không gian xấp xỉ 90-120m²) sẽ khó thanh khoản và kén khách thuê vì tổng giá trị quá cao.

Sự dịch chuyển từ tư duy tối thiểu hóa diện tích sang tối đa hóa trải nghiệm sống giúp bảo toàn chất lượng nội thất và giữ vững dòng tiền khai thác ổn định theo thời gian.

Thế nhưng, thực tế vận hành đã chứng minh điều ngược lại. Giỏ hàng diện tích lớn tại The Metropole nhanh chóng được hấp thụ và trở thành “thỏi nam châm” thu hút giới CEO ngoại quốc, quản lý cấp cao đa quốc gia và giới tinh hoa nội địa. Lý do rất đơn giản, những công dân toàn cầu từ chối việc sinh sống trong các căn hộ “hộp diêm” bị nén chặt. Họ sẵn sàng chi trả một khoản ngân sách khổng lồ hàng tháng để đổi lấy một không gian sống rộng rãi, đảm bảo sự riêng tư cho gia đình, tương đương với các chuẩn mực hạng sang.

Câu chuyện của The Metropole minh chứng cho một quy luật bất biến của bất động sản hạng sang: Không gian rộng lớn không phải là rào cản chi phí, mà là điều kiện tiên quyết để thuyết phục tệp khách hàng có khả năng chi trả cao nhất.

Regal Complex: Ứng dụng “công thức thành công” tại tâm điểm Nam Đà Nẵng

Áp dụng chính xác quy luật kinh tế học không gian này, Regal Complex thiết lập một chiến lược phát triển sản phẩm hoàn toàn khác biệt tại Đà Nẵng. Dự án chủ động thiết kế các layout diện tích lớn, điển hình là căn 2 phòng ngủ luôn đạt mức trên 75m².

Một không gian sống rộng thoáng, đề cao tính riêng tư chính là lời giải cho bài toán tối ưu hóa công suất lấp đầy và triệt tiêu chu kỳ trống mặt bằng của tài sản.

Nhiều năm qua, các căn hộ diện tích nhỏ (40 - 50m²) thường được giới đầu tư ưu tiên phân bổ vốn nhờ tổng mức đầu tư thấp. Tuy nhiên, chủ tài sản thường phải đối mặt với một áp lực vô hình mang tên chi phí ẩn. Với không gian hạn chế, các sản phẩm nhỏ chủ yếu thu hút tệp khách thuê ngắn hạn, khách du lịch hoặc người độc thân. Tỷ lệ luân chuyển khách cao kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh: phí môi giới, thời gian trống mặt bằng và tốc độ khấu hao nội thất diễn ra nhanh chóng. Kết quả là, tỷ suất lợi nhuận ròng cuối cùng mang về thường thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Thay vì cố gắng chia nhỏ diện tích để giảm giá thành, Regal Complex dùng layout rộng rãi làm “bộ lọc” để định vị chân dung khách hàng: Cộng đồng Expat có ngân sách lưu trú dồi dào. Tọa lạc tại Nam Đà Nẵng, dự án là tâm điểm an cư của giới chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu đang làm việc tại Làng Đại học, hệ thống trường quốc tế và giới quản lý cấp cao tại các tổ hợp sân golf ven biển.

Sự dịch chuyển từ tư duy diện tích mặt sàn sang tối ưu hóa thể tích không gian theo chiều dọc giúp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về công năng sinh hoạt của tệp khách quốc tế.

Đặc thù của tệp khách hàng này là di cư cùng gia đình với chu kỳ lưu trú dài hạn từ 1 đến 3 năm. Một layout rộng rãi kết hợp cùng hệ sinh thái thương mại khép kín 8.000m² ngay dưới khối đế chính là mảnh ghép hoàn hảo để họ đặt bút ký các hợp đồng thuê dài hạn với mức giá vượt trội.

Sự dịch chuyển từ tư duy giá trị mang tính cảm xúc sang công năng thực tế bên trong căn hộ chính là chìa khóa vàng giúp tối ưu hóa giá vốn đầu tư ban đầu và bảo chứng hiệu suất sinh lời ròng.

Diện tích lớn và định giá cao chưa bao giờ là rào cản của phân khúc bất động sản hạng sang thực thụ. Như cách The Metropole Thủ Thiêm đã tái định nghĩa không gian sống tại TP.HCM, Regal Complex cũng đang dùng những layout rộng rãi và trần cao vượt trội để thiết lập một cộng đồng tinh hoa tại Đà Nẵng. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhà đầu tư thu hút tệp khách quốc tế, thiết lập dòng tiền thụ động bền vững và bảo vệ biên an toàn cho khối tài sản trước mọi biến động của chu kỳ kinh tế.