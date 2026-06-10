Bài toán lợi nhuận kép từ bất động sản vận hành xuyên suốt bốn mùa

Sở hữu mô hình wellness vận hành quanh năm cùng đơn vị quản lý chuyên nghiệp, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên mở ra cơ hội lợi nhuận kép cho nhà đầu tư.

Rời bỏ "lướt sóng": Giới đầu tư ưu tiên tài sản tạo dòng tiền thực

Sau nhiều chu kỳ biến động, khẩu vị đầu tư bất động sản đang thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư hiện tập trung vào các tài sản có thể khai thác ngay, tạo dòng tiền ổn định và giảm rủi ro nắm giữ. Xu hướng này càng rõ khi vàng và chứng khoán liên tục biến động. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm vận hành thực, thay vì tài sản chỉ “chờ tăng giá”.

Chia sẻ về tiêu chí đầu tư hiện nay, bà Đào T. V – một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết: “Thị trường hiện nay không còn chỗ cho những dự án ‘bất động’ thiếu sức sống. Khi tìm kiếm một chốn an cư hay đầu tư lúc này, điều tôi đặc biệt lưu tâm là năng lực vận hành thực tế của chủ đầu tư. Dự án phải có mô hình khai thác rõ ràng, có đơn vị quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo dòng khách đổ về đều đặn suốt bốn mùa, có như vậy tài sản mới không bị mất giá theo thời gian.”

Trong bối cảnh đó, bất động sản wellness trở thành phân khúc nổi bật nhờ gắn với nhu cầu thật: nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và lưu trú dài ngày. Sự kết hợp này hình thành hệ sinh thái khai thác khép kín, giúp tạo dòng tiền thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá.

Tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, hai dòng sản phẩm chính là căn hộ Thera Home và shophouse đều nằm trong hệ sinh thái vận hành nội khu. Thera Home phục vụ nhóm khách nghỉ dưỡng cuối tuần, staycation từ Hà Nội, chuyên gia làm việc khu vực lân cận và khách lưu trú trị liệu dài ngày. Shophouse đáp ứng nhu cầu dịch vụ, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe của cư dân và du khách.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sở hữu hệ sinh thái wellness đồng bộ, mang lại giá trị khai thác dòng tiền thực.

Lynntimes Hospitality Management bảo chứng năng lực vận hành bốn mùa

Một trong những thách thức lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng là tính mùa vụ. Nhiều dự án có thể đạt công suất cao vào mùa du lịch nhưng lại giảm mạnh ở các giai đoạn còn lại.

Tuy nhiên, với mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe, nhu cầu của khách hàng không bị giới hạn bởi mùa du lịch. Wellness đang trở thành xu hướng giúp duy trì lượng khách quanh năm.

Nhận định về bài toán này, ông Nguyễn T. Đ – chuyên gia phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cho biết: “Thị trường đã bước sang giai đoạn mà năng lực vận hành giữ vai trò cốt lõi. Một dự án dù có kiến trúc đẹp hay vị trí đắc địa đến đâu, nếu thiếu đi một đơn vị quản lý chuyên nghiệp cùng một hệ sinh thái dịch vụ đủ khác biệt, sẽ rất khó để phá vỡ tính mùa vụ, duy trì dòng khách ổn định và tối ưu hóa hiệu quả khai thác trong dài hạn.”

Thực tế này đã được chứng minh từ mô hình Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi nguồn khách được duy trì ổn định quanh năm nhờ hệ sinh thái khoáng nóng và dịch vụ chuyên biệt. Kế thừa mô hình đó, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên tiếp tục phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng bốn mùa, lấy mạch khoáng nóng Diên Hà làm trung tâm trải nghiệm.

Vào mùa đông, khoáng nóng trở thành điểm hút khách mạnh mẽ nhờ nhu cầu thư giãn và phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, mùa hè lại ghi nhận sự gia tăng của các hoạt động detox, trị liệu và nghỉ dưỡng tinh thần, giúp dự án duy trì sức hút quanh năm.

Để biến lợi thế sản phẩm thành hiệu quả khai thác thực tế, dự án được vận hành bởi Lynntimes Hospitality Management – đơn vị quản lý thuộc hệ sinh thái Onsen Fuji. Với kinh nghiệm vận hành các tổ hợp nghỉ dưỡng wellness, đơn vị xây dựng quy trình đồng bộ từ khai thác khách hàng, vận hành lưu trú đến quản lý dịch vụ tiêu chuẩn cao. Điều này giúp tối ưu công suất phòng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo giá trị tài sản trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao hiệu quả khai thác thực tế, sự hiện diện của một đơn vị vận hành chuyên nghiệp được xem là yếu tố quan trọng bảo chứng cho dòng tiền bền vững và khả năng vận hành dài hạn của dự án.

Sự đồng hành của đơn vị quản lý Lynntimes Hospitality Management là bảo chứng vàng cho chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.

"Đòn bẩy" tài chính thông minh tối ưu hóa lợi nhuận kép

Bên cạnh lợi thế vận hành và nguồn khách được duy trì quanh năm, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên còn thu hút nhà đầu tư nhờ chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng tối ưu dòng vốn.

Khách hàng được hỗ trợ vay tới 50% giá trị hợp đồng, giúp linh hoạt phân bổ nguồn vốn và quản trị danh mục đầu tư. Đồng thời, chính sách chiết khấu 5% cho khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở lên và 10% đối với khách hàng thanh toán sớm 70% giá trị hợp đồng giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Tiến độ thanh toán được chia nhỏ theo hướng giảm áp lực tài chính. Với căn hộ Thera Home, khách hàng thanh toán trong 36 đợt, trung bình khoảng 2% mỗi đợt. Dòng thấp tầng được chia thành 26 đợt, trung bình khoảng 3% mỗi đợt.

Đáng chú ý, Thera Home áp dụng cơ chế chia sẻ lợi nhuận 50– 50 giữa khách hàng và chủ đầu tư, giúp nhà đầu tư trực tiếp hưởng lợi từ hiệu quả khai thác thực tế.

Sự kết hợp giữa nguồn khách bốn mùa, mô hình vận hành chuyên nghiệp và chính sách tài chính linh hoạt đang tạo nên công thức lợi nhuận kép cho nhà đầu tư, đồng thời gia tăng tiềm năng tích sản dài hạn trong bối cảnh thị trường đề cao giá trị thực.