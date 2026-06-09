The Ascent ghi nhận tiến triển cấp sổ, Ascent Lakeside tăng tốc hoàn thiện pháp lý

Trong thị trường bất động sản hiện nay, bên cạnh chất lượng sản phẩm và công tác vận hành, tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý sau bàn giao ngày càng được người mua nhà quan tâm. Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng về cấp Giấy chứng nhận, các dự án thuộc hệ thống Tiến Phát cũng ghi nhận những chuyển biến mới trong quá trình hoàn thiện pháp lý.

Tiến độ cấp Giấy chứng nhận tiếp tục được quan tâm

Công tác tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại TP.HCM đang được đẩy mạnh thông qua hoạt động của Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm Tổ trưởng.

Theo báo cáo của Tổ Công tác 1645, TP.HCM hiện còn khoảng 220 dự án nhà ở chưa hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng do các vướng mắc liên quan đến pháp lý, nghĩa vụ tài chính hoặc hồ sơ dự án. Thành phố đang tập trung tháo gỡ cho khoảng 60 dự án trọng điểm với hơn 61.200 hồ sơ đủ điều kiện được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Những động thái này được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và bảo đảm quyền lợi cho cư dân.

The Ascent ghi nhận bước tiến mới trong quá trình cấp sổ cho cư dân

Trong số các dự án đang được TP.HCM xem xét tháo gỡ vướng mắc là dự án Khu căn hộ tại phường Thảo Điền, Quận 2 (The Ascent) do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát làm chủ đầu tư.

Dự án The Ascent, Phường Thảo Điền, TP.HCM

Dự án gồm khối chung cư cao 29 tầng với tổng cộng 278 căn hộ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận từ phía chủ đầu tư, Tổ Công tác 1645 đã xem xét và thống nhất chủ trương giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án.

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực đối với cư dân The Ascent, đồng thời là cơ sở để các bước tiếp theo tiếp tục được triển khai theo quy định.

Ascent Lakeside tăng tốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Bên cạnh những chuyển biến tại The Ascent, Công ty Cổ phần Tiến Phát Sanyo Homes - đơn vị thuộc hệ thống Tiến Phát - cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại dự án Ascent Lakeside.

Sau khi bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2024, chủ đầu tư đang triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án.

Dự án Ascent Lakeside, Phường Tân Thuận, TP.HCM

Theo kế hoạch, một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là hoàn tất các thủ tục còn lại, hướng tới hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cư dân theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý sau bàn giao nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng, đồng thời góp phần củng cố giá trị tài sản và sự ổn định của cộng đồng cư dân.

Kỳ vọng từ quá trình tháo gỡ pháp lý của thị trường

Thực tế cho thấy, quá trình hoàn thiện pháp lý tại các dự án nhà ở thường cần thời gian và sự phối hợp của nhiều bên nhằm bảo đảm hồ sơ được triển khai đúng quy định.

Trong bối cảnh nhiều dự án trên địa bàn TP.HCM đang từng bước được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, những chuyển biến tại The Ascent cùng lộ trình hoàn thiện thủ tục tại Ascent Lakeside được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hoàn thiện pháp lý tại các dự án theo đúng quy định. Đối với cư dân, việc hoàn thiện quyền sở hữu đối với căn hộ đã nhận bàn giao không chỉ là quyền lợi chính đáng mà còn gắn liền với sự an tâm và giá trị lâu dài của tài sản.