Khám phá những mảnh ghép kiến tạo nhịp sống bất tận tại Vega City

Xóa nhòa ranh giới giữa du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm sống, Vega City chính là biểu tượng của một điểm đến thực thụ. Sở hữu chuỗi tiện ích "all-in-one" hoạt động xuyên suốt 24/7 cùng các trải nghiệm đa dạng, quần thể này đã bẻ gãy mọi tính mùa vụ của du lịch truyền thống.

Khi điểm đến được vận hành bởi những tiêu chuẩn quốc tế

Tại Vega City, năng lực lưu trú được bảo chứng vững chắc bởi sự quy tụ hiếm hoi của những cái tên “huyền thoại” trong ngành quản lý khách sạn xa xỉ toàn cầu, bao gồm: Meliá Hotels International, Gran Meliá Hotels & Resorts, Rosewood Hotels & Resorts, Accor Group và The Ascott Limited. Đây cũng là một trong số ít dự án tại Nha Trang sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế đồng bộ.

Bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang đã đi vào vận hành thực tế, sẵn sàng tiếp đón dòng khách thượng lưu toàn cầu

Hiện nay, các phân khu cao cấp như Biệt thự đảo Tỷ phú, Khách sạn Paramount Signature của Vega City đã đi vào vận hành thực tế, đón những chủ nhân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm

Nhà hát Đó – Biểu tượng của nghệ thuật đương đại

Khác biệt hoàn toàn với những tổ hợp nghỉ dưỡng thông thường vốn chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú thuần túy, Vega City sở hữu một "linh hồn" nghệ thuật đã hiện hữu - Nhà hát Đó.

Nhà hát Đó – công trình kiến trúc biểu tượng đạt kỷ lục quốc gia, "thánh đường" nghệ thuật của điểm đến

Duy trì lịch biểu diễn đều đặn với tần suất từ 4–5 suất diễn mỗi tuần, tại đây "Rối Mơ" (show diễn được tạp chí danh tiếng Entrepreneur vinh danh là một trong những chương trình độc đáo và hấp dẫn nhất thế giới) và "Chum Show" liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ghế ở mức rất cao, thu hút hàng trăm ngàn lượt khán giả trong và ngoài nước đổ về thưởng thức.

Thể thao – Khám phá Đại dương: Đánh thức năng lượng tự do ban ngày

Tâm điểm của các hoạt động mạo hiểm ngoài trời là Trung tâm thể thao biển Avatar Vasada (Avatar Water Sport), vận hành liên tục chuỗi trò chơi cảm giác mạnh hàng ngày từ 8h00 sáng đến 17h30 chiều. Du khách có thể thỏa sức tham gia, khám phá các hoạt động như dù lượn, mô tô nước, phao chuối, hay chèo SUP.

Du khách tham gia tour độc bản lặn biển ngắm rạn san hô đang hồi sinh tại Vạn San Đảo

Đối với những ai tìm kiếm chiều sâu trải nghiệm, hệ sinh thái đại dương rộng 28ha mặt nước của Vạn San Đảo phối hợp cùng Trung tâm lặn biển tiêu chuẩn quốc tế mang đến tour độc bản lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: "Lặn biển ngắm rạn san hô đang hồi sinh – Tìm ngọc trai – Tự tay chế tác trang sức từ báu vật đại dương" chỉ trong vòng 30 phút.

Đặc biệt, nhịp sống thượng lưu còn được khẳng định mạnh mẽ qua sự hiện diện của dòng du thuyền thể thao chuyên phục vụ các hải trình Premium đón bình minh và hoàng hôn riêng tư, kết hợp thưởng thức ẩm thực chuẩn Michelin cao cấp.

Dòng chảy kinh tế đêm thắp sáng vịnh ngọc

Đến với Vega City, du khách sẽ lạc vào một thiên đường ẩm thực đa dạng với sự hiện diện của các thương hiệu F&B quốc tế đỉnh cao. Đó là nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp Hispania Nha Trang – không gian ẩm thực tinh hoa được cố vấn trực tiếp bởi đầu bếp đạt sao Michelin danh giá; là nhà hàng Nhật Bản Shibui mang phong vị tinh tế đầy may đo cho giới sành sỏi; hay không gian kết hợp Á – Địa Trung Hải phóng khoáng của Natura.

Sự cộng hưởng giữa chuỗi nhà hàng cao cấp, các quán cà phê đa phong cách, hệ thống spa-wellness hiện đại cùng các cửa hàng thời trang tại khu shophouse luôn sáng đèn 24/7 đã hình thành nên một trục giao thương nhộn nhịp, tạo ra dòng tiền lưu thông ổn định và lấp đầy không gian bằng lưu lượng thực tế.

Lễ hội & Sự kiện quy mô lớn: "Thỏi nam châm" thu hút lưu lượng khách kỷ lục

Lễ hội diều khổng lồ La Tiên Kite Fest thiết lập kỷ lục lưu lượng khi đón gần 10.000 lượt khách/ngày

Trong những năm qua, nơi đây liên tục được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn như Giải thưởng Cánh Diều Vàng, Giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang, Lễ hội diều La Tiên Kite Fest, Castrol Superbike Fest hay các chương trình âm nhạc, nghệ thuật cộng đồng diễn ra bên bờ vịnh. Mỗi sự kiện mang đến một màu sắc riêng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, giải trí của khu vực phía Bắc Nha Trang.

Đại nhạc hội kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cỡ, thắp sáng bầu trời vịnh ngọc đêm lễ hội.

Điều đáng chú ý ở Vega City không nằm ở quy mô công trình hay số lượng tiện ích, mà ở việc những yếu tố quan trọng nhất của một điểm đến đang dần hiện hữu cùng lúc: có dòng khách, có hoạt động, có cộng đồng và có lý do để quay trở lại. Chính những chuyển động đó đang từng bước đưa Vega City vượt ra khỏi vai trò của một dự án đơn thuần để trở thành một phần trong hành trình khám phá và trải nghiệm của du khách khi đến với Nha Trang.

Khi một điểm đến bắt đầu hình thành nhịp sống riêng, nhu cầu không chỉ dừng lại ở việc ghé thăm mà còn xuất hiện mong muốn được sống trong chính không gian ấy. Đây cũng là bối cảnh để những sản phẩm như Vega Alora được phát triển, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một phong cách sống gắn với cộng đồng và sự kết nối.

Được thiết kế theo định hướng không gian mở, kết nối trực tiếp với cảnh quan vịnh Nha Trang, núi Cô Tiên và đèo Lương Sơn, Vega Alora được quản lý vận hành bởi The Ascott Limited dưới thương hiệu phong cách sống lyf by Ascott. Sự xuất hiện của dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đang từng bước hình thành tại Vega City – nơi ngày càng cho thấy dáng dấp của một điểm đến được vận hành thực tế và giàu sức sống bên bờ vịnh Bắc Nha Trang.