Bất động sản bước sang cuộc chơi mới: Năng lực vận hành trở thành thước đo giá trị

Sau giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư. Thay vì đặt cược vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có thể vận hành ngay, sở hữu nguồn khách thực và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang hiệu quả khai thác

Trong nhiều năm, bất động sản từng được nhìn nhận chủ yếu như một tài sản tích lũy, gắn với kỳ vọng tăng giá hoặc khai thác theo các chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, theo giới quan sát, rủi ro lớn nhất của nhà đầu tư bất động sản hiện nay không nằm ở tiến độ xây dựng hay yếu tố pháp lý, mà nằm ở năng lực đưa tài sản vào khai thác.

Câu chuyện hàng trăm căn biệt thự, liền kề tại Khu đô thị Lideco (Hoài Đức) bị bỏ hoang sau gần 20 năm, hay dự án Vườn Cam (Sơn Đồng) dù tốn hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư vẫn rơi vào cảnh vắng bóng người sau một thập kỷ là những ví dụ trực diện. Khi một tài sản đắt đỏ thiếu đi hệ sinh thái dịch vụ và nguồn cầu thực tế, dòng vốn của nhà đầu tư sẽ lập tức rơi vào trạng thái "kẹt" dài hạn dưới những khối bê tông thô.

Nút thắt này đã định hình lại hoàn toàn bộ lọc của thị trường. Thay vì chạy theo làn sóng thổi giá hay kỳ vọng tăng giá vô căn cứ, giới đầu tư sành sỏi năm 2026 đang có xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các mô hình chứng minh được công suất khai thác thực tế và có năng lực vận hành ngay sau khi bàn giao.

Ông Lê Minh Hoàng - một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết tiêu chí lựa chọn của ông hiện khác đáng kể so với trước đây: "Trước đây tôi thường quan tâm đến tiềm năng tăng giá hoặc chính sách đòn bẩy tài chính. Nhưng hiện nay, điều tôi chú ý là dự án có vận hành được ngay không, có tạo ra dòng khách thực tế không và mô hình đó có khả năng duy trì trong dài hạn hay không".

Năng lực vận hành và khả năng tạo dòng khách thực đang trở thành tiêu chí được nhiều nhà đầu tư ưu tiên khi lựa chọn tài sản khai thác dòng tiền.

Cùng góc nhìn, bà Nguyễn Phương Thảo, nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội, cho rằng tâm lý thị trường hiện đã thay đổi theo hướng thực tế hơn: “Nếu xác định đầu tư khai thác cho thuê, tôi sẽ nhìn rất kỹ vào khả năng vận hành thực tế của dự án. Một sản phẩm có thể đưa vào kinh doanh ngay sau bàn giao sẽ tối ưu thời gian khai thác và giảm áp lực hoàn thiện ban đầu. Bên cạnh đó, uy tín của đơn vị quản lý vận hành cũng rất quan trọng vì đây là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ, khả năng duy trì công suất phòng và giữ dòng khách ổn định trong dài hạn”.

Thực tế này lý giải vì sao nhiều dự án bắt đầu bộc lộ hạn chế khi thiếu hệ sinh thái dịch vụ hoặc phụ thuộc lớn vào tính mùa vụ. Ngược lại, các mô hình có năng lực duy trì nguồn khách nội tại lại được đánh giá cao nhờ hiệu suất vận hành ổn định.

Vận hành và nguồn khách thực trở thành yếu tố quyết định giá trị của tài sản

Đón đầu xu hướng này, Tập đoàn Onsen Fuji đã tiên phong khẳng định vị thế bằng những dự án wellness sở hữu hệ sinh thái vận hành bài bản, chứng thực qua kết quả tại Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ). Tại đây, tổ hợp nghỉ dưỡng duy trì 35.000-45.000 lượt khách mỗi tháng, vận hành quanh năm không bị ảnh hưởng bởi mùa vụ, nhờ hệ thống tiện ích đồng bộ, quy trình vận hành tối ưu và đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Thành công tại Thanh Thủy giải quyết trực tiếp nút thắt vận hành, chứng minh rằng nguồn khách thực kết hợp vận hành bài bản là hai yếu tố quyết định giá trị bất động sản.

Từ bệ phóng vận hành đã thành công đó, Tập đoàn Onsen Fuji tiếp tục triển khai dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội. Dự án nằm ngay sát Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 – trung tâm y tế mới của vùng Thủ đô, sở hữu lợi thế lớn khi tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có nhu cầu lưu trú thực tế cao gồm: đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia y tế, bệnh nhân và người nhà điều trị dài ngày. Nhu cầu của nhóm khách này diễn ra quanh năm và thời gian lưu trú thường kéo dài theo tuần hoặc theo tháng, giúp dự án giải được bài toán công suất phòng trong dài hạn.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội phát triển theo mô hình gắn hệ sinh thái y tế và vận hành chuyên nghiệp, hướng tới khai thác lưu trú thực tế quanh năm.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về phục hồi chức năng của nhóm khách hàng đặc thù này, phân khu căn hộ trị liệu Thera Home được thiết kế hệ thống tiện ích nổi bật với Sora Onsen Park – tổ hợp trị liệu khoáng nóng cao cấp hội tụ hơn 30+ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Điểm nhấn là các liệu pháp Onsen công nghệ cao như tắm Onsen Micro Bubble, Nano Onsen, Jacuzzi Onsen, tắm cát và tắm enzyme,..hướng tới mục tiêu đào thải độc tố sâu và tăng cường hàng rào miễn dịch. Cùng với đó, khu trị liệu Thera High-Tech Center và hệ thống phòng xông chuyên sâu được thiết kế phù hợp với nhu cầu phục hồi thể chất của bệnh nhân cũng như áp lực công việc của đội ngũ y bác sĩ. Các không gian tiên tiến như phòng oxy tinh khiết, phòng xung điện trị liệu, phòng cách âm sâu kết hợp hệ thống phòng xông đa dạng, được liên kết trực tiếp với sân vườn mái Sora Onsen Park và vườn thiền 5 giác quan ngoài trời, tạo nên chu trình chăm sóc sức khỏe khép kín.

Hệ thống tiện ích chuyên sâu này chính là đòn bẩy tạo nên giá trị cho phân khu căn hộ trị liệu Thera Home. Được định vị là không gian sống và phục hồi lý tưởng cho các chuyên gia, y bác sĩ và người nhà bệnh nhân, mỗi căn hộ Thera Home như một không gian chăm sóc sức khỏe riêng tư, đón đầu làn sóng lưu trú cao cấp. Để tối ưu hiệu quả khai thác, chủ đầu tư áp dụng phương án bàn giao hoàn thiện vật liệu cơ bản, cho phép đưa tài sản vào vận hành ngay sau khi nghiệm thu mà không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, dự án triển khai chương trình thuê lại với thời hạn tối thiểu 5 năm, mức khai thác tham khảo từ 10 đến 25 triệu đồng một tháng tùy loại hình căn hộ Thera Home.

Chính sách này được bảo chứng bởi dữ liệu vận hành thực tế tại Lynntimes Thanh Thủy, giúp nhà đầu tư yên tâm về khả năng khai thác và duy trì dòng khách ổn định, đồng thời tối ưu giá trị tài sản dài hạn.