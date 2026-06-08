ROX Tower nhanh chóng lấp đầy nhờ 'đánh trúng' nhu cầu thị trường

Chỉ sau 5 tháng đi vào vận hành, tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng hạng A ROX Tower Goldmark City, đã nhanh chóng ghi dấu ấn như một điểm đến thương mại - dịch vụ sôi động mới tại khu Tây Hà Nội.

“Điểm hẹn” mới của doanh nghiệp nhờ hội tụ mọi lợi thế

Chính thức vận hành từ tháng 01/2026, ROX Tower Goldmark City đã nhanh chóng thu hút nhiều nhãn hãng lựa chọn làm địa điểm kinh doanh. Chỉ sau 5 tháng, diện mạo trung tâm đã trở nên sôi động với sự hiện diện của nhiều thương hiệu thuộc đa dạng ngành hàng, như Starbucks, Koi Thé, Dookki, Manyo, Sâukids, MSB,…

Điều này cho thấy một thực tế rõ nét: tại khu vực phía Tây Hà Nội có mật độ dân cư ngày càng cao và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng nhưng thị trường lại đang thiếu những trung tâm thương mại đa năng được quy hoạch bài bản, có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu mua sắm, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Nhiều thương hiệu lớn đã có mặt tại ROX Tower Goldmark City

Sự hiện diện ngày càng đông đảo của các thương hiệu tại đây không chỉ cho thấy sức hút của dự án mà còn phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường về một trung tâm đa năng có khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng văn phòng.

Với các doanh nghiệp, ROX Tower Goldmark City được đánh giá là một “tọa độ kinh doanh lý tưởng” nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi.

Trước hết là vị trí chiến lược tại số 136 Hồ Tùng Mậu – một trong những trục giao thông huyết mạch phía Tây thủ đô, kết nối thuận tiện tới các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và các khu đô thị lớn lân cận.

Thứ hai, nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào. ROX Tower nằm trong quần thể Goldmark City với 25.000 cư dân đã hiện hữu, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ lượng lớn dân văn phòng làm việc tại chính tòa tháp ROX Tower và khu vực lân cận. Đây là tệp khách hàng có sức mua tốt, nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và đa dạng.

Không ít doanh nghiệp nhìn nhận, một mặt bằng thương mại tốt phải là nơi có lưu lượng khách tự nhiên đông và duy trì dòng khách ổn định mỗi ngày. ROX Tower đang cho thấy điều đó.

Tầm nhìn quy hoạch và năng lực vận hành tạo nên khác biệt

Nếu sức hút với doanh nghiệp chứng minh nhu cầu thị trường, thì việc vận hành hiệu quả trong thời gian ngắn lại cho thấy năng lực thực sự của ROX Tower Goldmark City.

Ngay từ đầu, tòa nhà được định vị không đơn thuần là một tổ hợp thương mại, mà là trung tâm đa năng phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng: cư dân, khách mua sắm, khách văn phòng, đối tác doanh nghiệp và khách vãng lai.

Để làm được điều đó, ROX Tower (nằm trong tổ hợp khu đô thị Goldmark City do Tập đoàn ROX Group quản lý và phát triển) được quy hoạch và đầu tư bài bản về hạ tầng, vận hành, đồng thời, phối hợp cùng ROX Lease để quản lý, cho thuê văn phòng và trung tâm thương mại tại đây.

ROX Tower nằm trong tổ hợp khu đô thị Goldmark City

Trung tâm thương mại gồm 5 tầng khối đế thiết kế liền mạch các khu F&B, ngân hàng, fitness,… Hệ thống thang máy hiện đại, được phân luồng hợp lý giữa khu văn phòng và khu thương mại, giúp tối ưu trải nghiệm di chuyển. Riêng khu trung tâm thương mại được trang bị 04 trục thang cuốn, 01 thang hàng, nhờ đó hạn chế ùn tắc trong giờ cao điểm.

Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller đảm bảo làm mát đều và liên tục mà vẫn tiết kiệm tới 30% năng lượng.

Bên cạnh đó là hệ thống hầm đỗ xe quy mô lớn gồm 3 tầng hầm, 1 tầng nổi, đáp ứng đồng thời nhu cầu của cư dân, khách mua sắm và nhân viên văn phòng - một lợi thế không dễ tìm thấy tại nhiều trung tâm thương mại nội đô hiện nay.

Các không gian chức năng được quy hoạch linh hoạt, cho phép nhiều loại hình kinh doanh cùng tồn tại mà vẫn tạo nên tổng thể hài hòa. Đây là yếu tố quan trọng để ROX Tower vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày, vừa có thể trở thành điểm đến cho các hoạt động trải nghiệm, gặp gỡ và kết nối cộng đồng.

Việc nhanh chóng lấp đầy bởi nhiều ngành hàng chỉ sau thời gian ngắn vận hành là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn phát triển của ROX Group: xây dựng một trung tâm “all-in-one” – nơi mọi nhu cầu từ làm việc, mua sắm, giải trí đến kết nối đều có thể được đáp ứng trong cùng một điểm đến sự thuận tiện. Điều này cũng nằm trong triết lý của ROX Group trong suốt 3 thập kỷ qua, đó là luôn hướng đến việc mang lại lợi ích tối đa cho người dùng, khách hàng và cộng đồng.

Trong bối cảnh khu Tây tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của ROX Tower Goldmark City không chỉ bổ sung một địa chỉ giao thương mới, mà còn góp phần tái định nghĩa chuẩn mực của một trung tâm đa năng hiện đại tại Hà Nội.