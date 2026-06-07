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Địa ốc

Một “Làng Hà Lan ven biển” sắp hiện diện tại Hà Tĩnh

P.V

Giữa bối cảnh các đô thị biển Việt Nam ngày càng cần những điểm đến có bản sắc riêng, concept quy hoạch “Làng Hà Lan ven biển” do Onsen Fuji phát triển tại Hà Tĩnh mở ra một cách tiếp cận khác biệt: đưa cối xay gió, kênh đào, hoa tulip và mặt nước thanh bình vào không gian biển miền Trung, tạo nên dấu ấn cảnh quan giàu cảm xúc cho một thị trường du lịch còn thiếu điểm nhấn.

Hà Tĩnh và bài toán nhận diện điểm đến ven biển

Sở hữu đường bờ biển dài, quỹ đất ven biển rộng và dư địa phát triển đô thị lớn, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội hình thành những trung tâm du lịch – dịch vụ mới của Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các điểm đến ven biển, lợi thế tự nhiên không còn là yếu tố duy nhất tạo sức hút. Một địa phương muốn ghi dấu trên bản đồ du lịch cần thêm những biểu tượng nhận diện khác biệt, đẹp, dễ nhớ và đủ khả năng tạo trải nghiệm.

“Làng Hà Lan ven biển” xuất hiện trong bối cảnh đó. Concept này không đi theo lối mô phỏng đơn thuần một ngôi làng châu Âu, mà khai thác những điểm tương đồng giữa Hà Lan và Hà Tĩnh: một bên là cối xay gió bên kênh đào, hoa tulip và những miền nước yên bình; một bên là biển xanh, gió biển, kênh nước mộc mạc và nhịp sống ven biển miền Trung. Hai tinh thần ấy gặp nhau trong câu chuyện “Gió và Nước”, tạo nên một nhận diện cảnh quan vừa quốc tế, vừa gần gũi với bản địa.

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Làng Hà Lan ven biển xuất hiện tại Hà Tĩnh

Điểm đáng nói là concept này giải quyết đúng khoảng trống của thị trường. Hà Tĩnh có biển, có văn hóa, có tiềm năng phát triển đô thị, nhưng vẫn thiếu những hình ảnh biểu tượng dễ nhớ, dễ kể và dễ lan tỏa. Cối xay gió, kênh đào, hoa tulip, cầu nhỏ, thuyền trên mặt nước hay tuyến đi bộ ven kênh đều là các chi tiết tạo ký ức thị giác mạnh. Khi được đặt trong không gian biển, chúng giúp điểm đến có một câu chuyện khác biệt thay vì chỉ là một khu nghỉ dưỡng ven biển thông thường.

Ở góc độ truyền thông điểm đến, một concept có tính nhận diện rõ ràng đóng vai trò rất quan trọng. Du khách hiện đại không chỉ tìm nơi lưu trú, mà tìm kiếm bối cảnh để trải nghiệm, ghi lại hình ảnh và chia sẻ câu chuyện. Một không gian có biểu tượng, có tuyến cảnh quan, có hoạt động ven nước và có chủ đề thẩm mỹ nhất quán sẽ dễ trở thành “tọa độ” mới trên bản đồ du lịch địa phương.

Từ cối xay gió, kênh đào đến trải nghiệm du lịch đa lớp

Theo định hướng thiết kế, “Làng Hà Lan ven biển” được phát triển trên nền tảng cảnh quan tuyến tính, khai thác lợi thế địa hình trải dài và hệ kênh nước trung tâm. Không gian không chỉ để ngắm, mà được tổ chức thành chuỗi trải nghiệm liên tục: đi bộ, đạp xe, chèo thuyền, chụp ảnh, nghỉ chân, tham gia lễ hội, thưởng thức ẩm thực và hòa vào hoạt động ven kênh. Nhờ đó, cảnh quan không còn là phần “trang trí” cho đô thị, mà trở thành chính nội dung của điểm đến.

Cảm hứng Hà Lan được thể hiện qua các yếu tố nhận diện như cối xay gió, dòng kênh, hoa tulip, thảm hoa, những cây cầu nhỏ và không gian ven nước. Trong khi đó, tinh thần Hà Tĩnh được đưa vào qua gió biển, cây bản địa, vật liệu tự nhiên, nhịp cảnh quan mềm mại và sự kết nối với đời sống địa phương. Sự kết hợp này giúp concept tránh cảm giác xa lạ: quốc tế trong hình ảnh, nhưng vẫn có hơi thở của miền biển Hà Tĩnh.

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Làng Hà Lan ven biển - Đô thị thương mại dịch vụ vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất Hà Tĩnh

Đối với du khách, một “Làng Hà Lan ven biển” mang lại nhiều lớp trải nghiệm. Ban ngày, đây có thể là điểm dạo chơi, chụp ảnh, ngắm hoa, chèo thuyền hoặc tận hưởng không gian xanh ven kênh. Chiều xuống, mặt nước, ánh sáng, tuyến phố thương mại và hoạt động ẩm thực có thể tạo nên nhịp sống mềm mại hơn cho khu vực. Vào dịp lễ hội, quảng trường, phố đi bộ, không gian ven kênh và biểu tượng cối xay gió có thể trở thành sân khấu tự nhiên cho sự kiện, âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Ở góc độ phát triển kinh tế du lịch, định hướng này còn mở ra khả năng gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu dịch vụ. Những địa điểm có khả năng tạo ảnh đẹp, tạo trải nghiệm và tạo lý do quay lại thường giúp hình thành dòng khách ổn định hơn, đặc biệt với các nhóm gia đình, khách trẻ, khách nội vùng và du khách yêu thích các điểm đến có bản sắc. Với thị trường du lịch biển còn thiếu điểm nhấn như Hà Tĩnh, một không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng có thể giúp khu vực ven biển định hình hình ảnh mới: không chỉ là nơi để tắm biển, mà là nơi để trải nghiệm, nghỉ dưỡng và kết nối.

Đứng sau quy hoạch này là Onsen Fuji, nhà phát triển tiên phong trong lĩnh vực bất động sản trị liệu gắn với khoáng nóng tại Việt Nam. Trước đó, Onsen Fuji đã nổi tiếng với thành công tại dự án Lynn Times Thanh Thủy và công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa với từ 40.000 lượt khách hàng tháng.

P.V
#Phát triển điểm đến du lịch độc đáo #Concept Làng Hà Lan ven biển #Tích hợp văn hóa Hà Tĩnh và Hà Lan #Trải nghiệm và biểu tượng du lịch #Kinh tế du lịch biển sáng tạo

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