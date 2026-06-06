Loạt khách hàng nhận chiết khấu tiền tỷ khi chốt mua căn hộ tại QMS TOP TOWER

Không chỉ thu hút sự quan tâm nhờ vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, QMS TOP TOWER còn tạo dấu ấn tại sự kiện mở bán với hàng loạt chính sách tài chính hấp dẫn và chương trình bốc thăm ưu đãi đặc biệt. Nhiều khách hàng đã nhận mức chiết khấu từ 2% đến 10%, thậm chí có trường hợp nhận ưu đãi lên tới hàng tỷ đồng khi quyết định sở hữu căn hộ tại dự án.

QMS TOP TOWER – Biểu tượng sống mới tại trung tâm phát triển phía Tây Hà Nội

Ngày 6/6, Lễ mở bán chính thức dự án QMS TOP TOWER đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đưa dự án ra thị trường, đồng thời giới thiệu những chính sách bán hàng, hỗ trợ tài chính và ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đầu tiên lựa chọn căn hộ tại dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hướng tới những sản phẩm có pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng bảo đảm và giá trị sử dụng thực, QMS TOP TOWER nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục giao thông Tố Hữu – Vũ Trọng Khánh, thuộc phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Đây là khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng, dân cư và dịch vụ, đồng thời là điểm kết nối thuận lợi tới những tuyến đường huyết mạch như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Vành đai 3 và tuyến đường sắt đô thị trên cao.

Lợi thế vị trí giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và những khu vui chơi giải trí lớn của Thủ đô. Đồng thời, dự án cũng nằm tại khu vực được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai khi tốc độ đô thị hóa phía Tây Hà Nội tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Nội thất sang trọng bên trong căn hộ mẫu.

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, QMS TOP TOWER còn được định hướng trở thành một tổ hợp căn hộ cao cấp với hệ tiện ích đồng bộ. Dự án cung cấp nhiều loại hình căn hộ, từ căn hộ hai phòng ngủ diện tích khoảng 67m² dành cho gia đình trẻ đến những căn hộ diện tích lớn từ 90m², 100m², 113m² và các căn hộ cao cấp lên tới 215m² dành cho nhóm khách hàng thành đạt.

Điểm nhấn của dự án nằm ở thiết kế hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian sống xanh. Chủ đầu tư chú trọng đầu tư vật liệu hoàn thiện và trang thiết bị với những tiêu chuẩn cao như kính hộp hai lớp Low-E cách âm, cách nhiệt; hệ thống thang máy Fuji thế hệ mới; cửa chống cháy; thiết bị vệ sinh thông minh cùng hạ tầng trạm sạc xe điện đón đầu xu hướng giao thông xanh.

Tưng bừng lễ mở bán QMS TOP TOWER

Bên cạnh đó, cư dân tương lai sẽ được thụ hưởng chuỗi tiện ích nội khu gồm bể bơi bốn mùa, khu thương mại dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng, Sky Bar trên tầng cao và đặc biệt là khu cà phê xoay 360 độ trên tầng mái. Đây được xem là một trong những tiện ích khác biệt, mang đến trải nghiệm ngắm toàn cảnh Hà Nội từ trên cao trong mọi thời điểm trong ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, QMS TOP TOWER hiện đã hiện hữu và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên trong thời gian tới.

Chính sách tài chính linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ

Bên cạnh chất lượng dự án, giải pháp tài chính là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi quyết định mua nhà. Nhằm hỗ trợ người mua giảm áp lực vốn ban đầu, chủ đầu tư đã phối hợp với những ngân hàng uy tín triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi.

Tại sự kiện mở bán, bà Nguyễn Thị Bình, phụ trách khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Tây Đô, đã chia sẻ những thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính dành riêng cho khách hàng mua căn hộ tại QMS TOP TOWER.

Bà Nguyễn Thị Bình - Phụ trách khách hàng cá nhân, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Đô

Theo đó, khách hàng có thể được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa tới 85% tổng nhu cầu vốn với thời hạn vay lên đến 20 năm. Mức lãi suất áp dụng từ 10,5%/năm, tạo điều kiện để người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng những phương án hỗ trợ linh hoạt cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tùy từng sản phẩm và hồ sơ cụ thể, khách hàng có thể tiếp cận khoản vay từ 75% đến 100% giá trị hợp đồng mua bán.

Với một căn hộ có giá khoảng 3 tỷ đồng, nếu áp dụng phương án vay 75%, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 750 triệu đồng vốn tự có. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tín dụng, chương trình còn bao gồm những dịch vụ đồng hành như tư vấn pháp lý, thẩm định tài sản, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay vốn và những gói bảo hiểm đi kèm. Quy trình xét duyệt được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng tận dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính trong bối cảnh giá bất động sản tại Hà Nội đang có xu hướng tăng.

Hàng chục khách hàng đầu tiên nhận ưu đãi lớn ngay trong ngày mở bán đầu tiên

Ngày 6/6, sự kiện mở bán đầu tiên dự án QMS TOP TOWER đã thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan, tìm hiểu và đăng ký giữ chỗ căn hộ. Bên cạnh việc giới thiệu chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính, chương trình bốc thăm ưu đãi dành cho khách hàng tham dự đã tạo nên bầu không khí sôi động khi nhiều phần quà giá trị được trao ngay tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các mức ưu đãi từ 2% - 10% có giá trị tương ứng lên tới hàng tỷ đồng, chỉ áp dụng riêng cho khách hàng tham gia ngày mở bán đầu tiên. Giá trị ưu đãi được quy đổi trực tiếp vào giá bán căn hộ, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí khi quyết định sở hữu sản phẩm tại dự án.

Một trong những khách hàng may mắn tại chương trình là chị Q. Sau khi tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu dự án, chị cho biết ấn tượng với vị trí của QMS TOP TOWER cũng như hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ. Chị đặc biệt quan tâm tới dòng căn hộ diện tích vừa phải, phù hợp nhu cầu ở thực của gia đình. Kết quả bốc thăm đã mang lại cho chị mức ưu đãi tương đương 3% giá trị căn hộ, một khoản hỗ trợ đáng kể nếu quyết định giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Q. cho biết môi trường sống, không gian xanh và hệ thống tiện ích là những yếu tố khiến chị cân nhắc lựa chọn dự án. Theo chị, đây là những giá trị ngày càng được người mua nhà quan tâm bên cạnh yếu tố vị trí và giá bán.

Tiếp nối chương trình, anh H. cũng trở thành một trong những khách hàng may mắn khi nhận được mức ưu đãi lên tới 5% giá trị căn hộ. Đại diện ban tổ chức cho biết, với những căn hộ có giá trị lớn, mức chiết khấu này có thể tương đương hàng trăm triệu đồng, mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho người mua.

Anh H. chia sẻ bản thân đã theo dõi dự án trong thời gian qua và đánh giá cao lợi thế của QMS TOP TOWER khi nằm trên trục phát triển năng động phía Tây Hà Nội. Việc dự án đã hiện hữu, đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng cũng là yếu tố giúp anh thêm yên tâm khi cân nhắc lựa chọn nơi an cư cho gia đình.

Ngoài hai khách hàng trên, hàng chục khách hàng tham dự sự kiện cũng đã nhận được những mức ưu đãi khác nhau thông qua chương trình bốc thăm may mắn. Theo ban tổ chức, tổng giá trị ưu đãi được trao trong ngày mở bán đầu tiên lên tới nhiều tỷ đồng. Đây được xem là chương trình tri ân đặc biệt dành cho những khách hàng tiên phong lựa chọn QMS TOP TOWER ngay trong giai đoạn đầu mở bán.

Nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm đến dự án

Sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng cùng hàng loạt phần thưởng giá trị được trao ngay tại sự kiện cho thấy sức hút ngày càng lớn của QMS TOP TOWER trên thị trường. Với lợi thế về vị trí, chất lượng sản phẩm, chính sách tài chính linh hoạt và những ưu đãi hấp dẫn, dự án đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn đáng chú ý tại khu vực phía Tây Hà Nội.