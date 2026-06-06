Chuyên gia: Vinhomes Sài Gòn Park hoàn toàn xứng đáng là một tài sản tích lũy bền vững

Dòng tiền đầu tư đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Thay vì phân tán dàn trải hay “lướt sóng” các phân khúc rủi ro, người mua đang tập trung dòng vốn vào nhóm “tài sản lõi”. Sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park là minh chứng rõ nét cho xu hướng này khi dự án ghi nhận tới 7.778 booking chỉ sau 3 phiên livestream.

Số lượt booking sau 3 phiên livestream cho thấy sức nóng từ dự án ở thực Vinhomes Sài Gòn Park

Dòng tiền tìm về những “tài sản lõi”

Trong phiên livestream thứ 3 vào tối 5/6 với chủ đề “Đầu tư tập trung - Tích lũy tài sản bền vững”, chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển cho rằng thị trường đã bước sang một giai đoạn mới, nơi nhà đầu tư ngày càng đề cao tài sản thực và giá trị thực.

“Thời kỳ đất gì cũng đầu tư, từ đất ruộng, đất tỉnh xa cho đến đất chưa quy hoạch, đã chính thức khép lại. Sau những bài học đau từ việc ôm đất ‘xa bờ’, thiếu vắng dịch vụ và dân cư, dòng tiền của nhà đầu tư đã khôn ngoan hơn, chuyển hướng tập trung vào những tài sản lõi”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo TS. Hiển, một BĐS được định vị là “tài sản lõi” khi vừa có tính chống chọi với chu kỳ, vừa liên tục tăng trưởng dài hạn, vừa được hậu thuẫn bởi các yếu tố tạo nên sức sống đô thị thực sự.

Dưới lăng kính này, ông khẳng định Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP.HCM) hoàn toàn xứng đáng là một tài sản tích lũy bền vững. Sự tự tin này đến từ quy mô khổng lồ 1.080 ha của dự án, cho phép chủ đầu tư kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ, hoàn chỉnh. Dự án dự kiến sẽ đón khoảng 135.000 cư dân và 60.000 sinh viên, tạo nên một cộng đồng tại chỗ lên tới gần 200.000 người.

“Chính tệp dân cư khổng lồ này sẽ thổi bùng sức sống đô thị, tạo ra nhu cầu thực từ việc ở, thuê, học tập đến kinh doanh, giải trí, từ đó sản sinh ra dòng tiền vận hành liên tục và gia tăng giá trị nội tại cho dự án bất chấp những biến động của thị trường”, TS. Hiển phân tích.

Quần thể trường đại học 150ha và hệ thống 36 trường liên cấp tạo nên dòng dân cư đông đúc

Sự dịch chuyển dòng tiền không chỉ mang tính lý thuyết mà đang diễn ra trong thực tế.

Tại phiên livestream, anh Thế Hưng, chuyên viên tư vấn, đã chia sẻ câu chuyện về một nhóm khách hàng sở hữu nguồn tài chính sẵn có từ 20 đến 30 tỷ đồng nhưng đang phân vân giữa việc đầu tư vào dự án này hay mua vàng tích trữ.

Gợi ý lời giải cho bài toán này, bà Phạm Thị Trà My, Giám đốc kinh doanh tự doanh 2, Công ty Vinhomes phân tích: vàng có ưu điểm thanh khoản cao, dễ mua bán nhưng lại mang tính rủi ro biến động, rất khó đoán định. Trong khi đó, việc rót vốn vào một siêu đô thị quy hoạch chuẩn chỉnh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Khách hàng chọn BĐS vì họ muốn sở hữu một tài sản hữu hình, có khả năng tích lũy giá trị theo sự phát triển của khu vực và đồng thời có thể khai thác sử dụng được”, bà Trà My khẳng định.

Kể từ khi ra mắt đến nay, siêu đô thị ở Tây Bắc TP.HCM liên tục duy trì sức hút với thị trường

“Mua nhà vô lo” nhờ tiến độ thần tốc và hỗ trợ lãi suất vượt trội

Nếu quy hoạch và quy mô tạo nên giá trị nền tảng, thì tiến độ triển khai lại là yếu tố giúp khách hàng an tâm xuống tiền.

Dự kiến từ ngày 15/12/2027, tức là chỉ 18 tháng nữa, những phân khu đầu tiên như Global Park sẽ bắt đầu bàn giao nhà - một tốc độ hiếm thấy trên thị trường, song “không lạ với Vinhomes”. Đồng nghĩa, khách hàng nhận bàn giao nhà để ở hoặc khai thác kinh doanh mà vẫn đang trong giai đoạn được hỗ trợ lãi suất.

Đáng chú ý, hàng loạt tiện ích quy mô kỷ lục cũng sẽ đồng loạt khai trương vào cùng thời điểm này để cư dân về ở là có thể sử dụng ngay, bao gồm: công viên giải trí VinWonders Sài Gòn Park, đại công viên Botanica Park, làng văn hóa ẩm thực quốc tế Global Village và phố thương mại Vincom Collection…

Theo đại diện chủ đầu tư, khi các tiện ích đồng loạt vận hành, đại đô thị sẽ nhanh chóng hình thành dòng người, dòng tiêu dùng và các hoạt động kinh tế nội khu. Đây là yếu tố quan trọng giúp gia tăng tính thanh khoản cũng như tiềm năng khai thác cho các sản phẩm nhà ở và thương mại.

VinWonders và hàng loạt tiện ích lớn sẽ đi vào hoạt động ngay từ 12/2027, cùng thời điểm bàn giao những căn nhà đầu tiên

Nhìn từ góc độ thị trường, bà Lê Thị Kim Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh Đông Tây Land, lý giải hiện tượng khách hàng “chạy đua” giữ chỗ: “Theo lộ trình, giá bán dự kiến sẽ tăng 1% mỗi tháng. Với một sản phẩm khoảng 5 tỷ đồng, mức tăng này tương đương khoảng 600 triệu sau một năm”.

Như vậy, việc ra quyết định sớm không đơn thuần là giành quyền ưu tiên lựa chọn vị trí đẹp (gần công viên, hồ bơi, TTTM) mà còn là chiến lược để tối ưu hóa giá vốn đầu vào.

Cũng vì lý do này, cả thị trường dồn sự chú ý vào sự kiện bàn giao quỹ căn đầu tư từ chủ đầu tư đến các đại lý phân phối, ngày 6/6. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện như thế này được tổ chức trên quy mô cả nước với gần 50 điểm cầu.

Với nhiều khách hàng, đây không chỉ là cơ hội sở hữu một tài sản thực giàu tiềm năng, mà là thời điểm tham gia vào một siêu đô thị đang thần tốc hình thành, ở giai đoạn được xem là thuận lợi nhất về giá và dư địa tăng trưởng trong tương lai.