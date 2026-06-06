Mở bán 2.000 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, giá hơn 12 triệu đồng/m²

TPO - Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố công khai kế hoạch bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng số khoảng 2.000 căn hộ được đưa ra thị trường, giá bán thấp nhất từ hơn 12 triệu đồng/m².

Dự án có số lượng căn hộ mở bán lớn trong đợt này là Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 85.700 m² với 10 tòa nhà chung cư và 107 căn nhà ở liền kề, tổng cộng khoảng 1.048 căn hộ.

Từ ngày 30/6 đến 30/7/2026, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 670 căn hộ. Giá bán dao động từ 16,1 - 16,7 triệu đồng/m² tùy vị trí căn hộ.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng khu nhà ở công nhân và thương mại dịch vụ khu công nghiệp tại xã Yên Phong và xã Yên Trung cũng bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 6/7 đến 7/8/2026. Dự án có tổng quy mô 2.068 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đợt này mở bán, cho thuê 289 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Điểm đáng chú ý là giá bán tại dự án chỉ hơn 12,3 triệu đồng/m², thuộc nhóm thấp trên thị trường hiện nay. Giá thuê được công bố ở mức 96.700 đồng/m²/tháng.

Một dự án khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 94.000 m², gồm nhiều tòa nhà chung cư, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đợt này, dự án đưa ra thị trường 406 căn hộ để bán, cho thuê và cho thuê mua. Giá bán các căn hộ dao động từ khoảng 15,4 đến 16,3 triệu đồng/m² chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Giá thuê từ hơn 91.000 đến 95.000 đồng/m²/tháng, tùy vị trí căn hộ.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Quế Võ, nay thuộc phường Phương Liễu, tiếp tục mở bán đợt 4 với 55 căn hộ. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 29/6 đến 28/7/2026.

Bắc Ninh công bố giá bán nhà ở xã hội tại nhiều dự án.

Dự án gồm 4 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số gần 1.000 căn hộ. Giá bán được công bố là hơn 18,8 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế VAT.

Đáng chú ý nhất là dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang. Đây là dự án có số lượng căn hộ mở bán lớn nhất trong đợt công bố lần này với 704 căn hộ.

Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 27/6 đến 10/8/2026. Giá bán ở mức 21,9 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế VAT, nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì và hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ.