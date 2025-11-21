Hà Nội có thêm dự án nhà ở xã hội sắp mở bán, giá gần 15 triệu đồng/m2

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

TPO - Dự kiến trong tháng 12, dự án nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (Hà Nội) sẽ được mở bán với giá khoảng 14,8 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về việc mở bán hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06, thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ). Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bắt đầu từ tháng 12/2025.

Quy mô dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 bao gồm hai tòa nhà cao 6 tầng, cung cấp tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2. Mỗi tòa sẽ gồm 89 căn hộ để bán thương mại và 33 căn dành cho mục đích cho thuê.


Phối cảnh hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06, thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sắp mở bán có giá gần 15 triệu đồng/m2.

Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Với đơn giá trên, căn nhỏ nhất với diện tích hơn 56m2 có tổng giá trị khoảng 835 triệu, còn căn rộng nhất 68,3m2 có giá hơn 1 tỷ đồng.

Giá bán tại tòa CT-06 khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (gồm VAT, phí bảo trì). Tính ra, giá căn hộ nhỏ nhất tại đây khoảng 831 triệu đồng, căn lớn nhất là 1 tỷ đồng.

Giá cho thuê căn hộ tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì.

Theo Sở Xây dựng, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026.

Như vậy, đây sẽ là dự án nhà ở xã hội mở bán mới có giá thấp nhất tại Hà Nội. Trong năm 2025, Hà Nội đã và đang mở bán các dự án nhà ở xã hội với mức giá từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2.

Phan Thiên
