Hàng trăm người chen chân nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, giá từ 900 triệu đồng/căn

TPO - Hàng trăm người dân đã có mặt trước Trung tâm văn hoá - thông tin thể thao của xã Thiên Lộc (Hà Nội) để xếp hàng đăng ký nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội dự án CT3 Khu đô thị mới Kim Chung.
Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 đến hết ngày 3/1/2026. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm. Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn nhà ở xã hội để bán; 212 căn nhà ở xã hội cho thuê: 128 căn nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ thương mại.