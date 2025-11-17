Hàng trăm người chen chân nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, giá từ 900 triệu đồng/căn

Ngay từ 8h sáng 17/11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Khu đô thị mới Kim Chung (tên thương mại Thăng Long Green City) tại xã Thiên Lộc, Hà Nội là Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua của người dân theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 đến hết ngày 3/1/2026. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm. Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn nhà ở xã hội để bán; 212 căn nhà ở xã hội cho thuê: 128 căn nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ thương mại.