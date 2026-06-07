Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng:

Phí dịch vụ quản lý chung cư cao nhất bao nhiêu?

Thanh Hiền

TPO - Ngày 6/6, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có quyết định về ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không có thang máy quy định mức giá tối thiểu 1.600 đồng/m2/tháng, mức giá tối đa 7.500 đồng/m2/tháng.

Chung cư có thang máy có mức tối thiểu 4.400 đồng/m2/tháng, mức giá tối đa 13.200 đồng/m2/tháng.

tp-chung-cu-dn.jpg
Chung cư có thang máy giá dịch vụ quản lý vận hành tối đa 13.200 đồng/m2/tháng. Ảnh: Thanh Hiền.

Mức giá trên không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ; kinh phí bảo trì; chi phí trông giữ xe; thông tin liên lạc…; và các chi phí khác phục vụ cho chủ sử dụng riêng, người sử dụng nhà chung cư. Mức giá này được áp dụng từ 10/6/2026.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư giám sát việc thực hiện hợp đồng của đơn vị quản lý nhà chung cư.

Riêng chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà chung cư thực hiện thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định.

Thanh Hiền
#Phí dịch vụ #quản lý vận hành #chung cư #Đà Nẵng #thang máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe