Đà Nẵng: Phí dịch vụ quản lý chung cư cao nhất bao nhiêu?

TPO - Ngày 6/6, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có quyết định về ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không có thang máy quy định mức giá tối thiểu 1.600 đồng/m2/tháng, mức giá tối đa 7.500 đồng/m2/tháng.

Chung cư có thang máy có mức tối thiểu 4.400 đồng/m2/tháng, mức giá tối đa 13.200 đồng/m2/tháng.

Chung cư có thang máy giá dịch vụ quản lý vận hành tối đa 13.200 đồng/m2/tháng. Ảnh: Thanh Hiền.

Mức giá trên không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ; kinh phí bảo trì; chi phí trông giữ xe; thông tin liên lạc…; và các chi phí khác phục vụ cho chủ sử dụng riêng, người sử dụng nhà chung cư. Mức giá này được áp dụng từ 10/6/2026.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư giám sát việc thực hiện hợp đồng của đơn vị quản lý nhà chung cư.

Riêng chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà chung cư thực hiện thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định.