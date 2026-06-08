Liên tiếp đón tin vui, Khải Hoàn Land khẳng định vị thế Nhà Phát triển dự án

Liên tiếp đón nhận những cột mốc tích cực tại các dự án trọng điểm, Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) khẳng định vị thế Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với chiến lược phát triển bền vững, lấy giá trị thực làm nền tảng.

Trong hành trình khẳng định vai trò Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu, Khải Hoàn Prime và Khải Hoàn Imperial là hai dự án trọng điểm, khởi đầu cho chiến lược nâng tầm thương hiệu và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của Khải Hoàn Land.

Nếu Khải Hoàn Prime từng bước khẳng định dấu ấn tại Nam Sài Gòn với mô hình resort compound ven sông, thì Khải Hoàn Imperial tiếp tục mở ra chương phát triển mới tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM với định vị Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang.

Cụ thể, Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán từ tháng 12/2025 và đang đếm ngược đến ngày cất nóc trong tháng 06/2026, hướng đến bàn giao vào Quý II/2027. Trong khi đó, Khải Hoàn Imperial cũng hoàn thiện các thủ tục quan trọng, được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng công trình. Dự án đã động thổ vào cuối tháng 05/2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc triển khai, hướng đến bàn giao vào tháng 07/2028.

Khải Hoàn Prime đang đếm ngược ngày cất nóc trong tháng 6/2026

Đồng hành cùng Khải Hoàn Land là hệ thống đối tác chiến lược uy tín, trong đó có Tổng thầu xây dựng Phước Thành — đơn vị sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm cùng gần 180 dự án quy mô lớn đã triển khai trong và ngoài nước. Năng lực thi công, kinh nghiệm triển khai và khả năng đảm bảo tiến độ thực tế của Phước Thành được xem là một trong những nền tảng quan trọng góp phần bảo chứng cho chất lượng công trình cũng như sự an tâm của khách hàng và nhà đầu tư trong quá trình đồng hành cùng dự án.

Việc liên tiếp ghi nhận các dấu mốc về pháp lý và tiến độ cho thấy chiến lược phát triển nhất quán mà Khải Hoàn Land theo đuổi trong nhiều năm qua: lấy pháp lý minh bạch làm nền tảng, lấy năng lực triển khai làm giá trị cốt lõi và lấy chất lượng sản phẩm làm cam kết dài hạn với khách hàng.

Khải Hoàn Imperial vừa làm lễ động thổ vào cuối tháng 5/2026

Với nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm cùng định hướng phát triển bài bản, Khải Hoàn Land đang từng bước khẳng định vị thế của một Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp thông qua chiến lược xây dựng quỹ đất dài hạn, hoàn thiện hệ sinh thái phát triển dự án theo hướng bền vững. Suốt nhiều năm qua, doanh nghiệp chủ động tích lũy quỹ đất chiến lược tại nhiều tỉnh thành, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam như TP.HCM, Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM), Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), Vĩnh Long, Phan Thiết (nay thuộc Lâm Đồng)... Đây đều là những khu vực sở hữu dư địa tăng trưởng lớn nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Sau Khải Hoàn Imperial, năm 2026 cũng được xem là giai đoạn Khải Hoàn Land tiếp tục tăng tốc hành trình phát triển khi dự án Khải Hoàn Grande dự kiến ra mắt thị trường. Theo định hướng dài hạn, trong vòng 3 năm tới, Khải Hoàn Land sẽ phát triển khoảng 20.000 sản phẩm thuộc nhiều loại hình như căn hộ, biệt thự, shophouse..., từng bước gia tăng hiện diện tại các đô thị trọng điểm và củng cố vị thế trên thị trường bất động sản phía Nam.

Có thể thấy, diễn biến tích cực từ Khải Hoàn Prime và Khải Hoàn Imperial không đến từ những yếu tố ngắn hạn, mà được hình thành từ nền tảng phát triển bền vững, pháp lý minh bạch và năng lực triển khai thực tế đã được thị trường kiểm chứng. Trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao tính an toàn và giá trị sở hữu dài hạn, những dự án được đầu tư bài bản từ pháp lý, quy hoạch đến tiến độ thi công đang trở thành “thước đo niềm tin” mới của thị trường.

Không chỉ phát triển bất động sản, Khải Hoàn Land đang theo đuổi hành trình kiến tạo những biểu tượng sống mang dấu ấn riêng với triết lý “Tinh hoa trong từng tổ ấm”. Mỗi dự án không đơn thuần là nơi an cư, mà được định vị như một không gian sống được nghiên cứu tỉ mỉ dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa — nơi vị trí, kiến trúc, tiện ích và trải nghiệm sống đều hướng đến chuẩn mực cao hơn về chất lượng và chiều sâu cảm xúc.