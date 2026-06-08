Nghệ An: Người dân sống nơm nớp trong chung cư lan can, tường trần rơi rụng

TPO - Khu C chung cư Quang Trung khiến hàng trăm hộ dân tiếp tục sống trong những khối nhà xuống cấp, nơm nớp lo sợ trước mùa mưa bão.