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Địa ốc

Nghệ An:

Người dân sống nơm nớp trong chung cư lan can, tường trần rơi rụng

Thu Hiền

TPO - Khu C chung cư Quang Trung khiến hàng trăm hộ dân tiếp tục sống trong những khối nhà xuống cấp, nơm nớp lo sợ trước mùa mưa bão.

Video: Chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng.
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Dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C chung cư Quang Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, dự kiến phục vụ khoảng 6.800 người dân. ﻿Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011, thời gian thực hiện trong 5 năm. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 từ năm 2011 đến 2013 sẽ hoàn thành nhà tái định cư; giai đoạn 2 từ năm 2013 đến 2016 triển khai các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, tiến độ hoàn thành dự án được gia hạn đến tháng 10/2025 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.
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Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hai tòa nhà CT1A và CT1B; đồng thời phá dỡ các khu nhà C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, khoảng 380 hộ dân tại các nhà C2, C3, C4, C5 và C6 vẫn chưa thể di dời do thiếu quỹ nhà tái định cư. Nguyên nhân chủ yếu là hai tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B vẫn chưa hoàn thành. Hiện CT3A mới hoàn thiện phần thô và đang triển khai các hạng mục hoàn thiện như sơn bả, lắp đặt hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và nội thất. Trong khi đó, CT3B mới thi công đến tầng 14.
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Theo Sở Xây dựng Nghệ An, tiến độ thực hiện dự án chưa đáp ứng các cam kết mà chủ đầu tư đã báo cáo với UBND tỉnh. Cụ thể, tòa CT3A theo cam kết phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2026 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Đối với CT3B, mục tiêu hoàn thành kết cấu tầng 22 vào cuối quý II/2026 cũng đang chậm đáng kể khi công trình mới thi công đến tầng 14. Việc chậm hoàn thành các tòa nhà tái định cư﻿ đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di dời dân cư, làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, phá dỡ các khu chung cư cũ và triển khai những hạng mục tiếp theo của toàn dự án.
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Chung cư Quang Trung được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970. Sau gần nửa thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Những năm gần đây, mỗi khi xảy ra mưa bão, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng thường xuyên phải tổ chức sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.
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Cách đây vài ngày, lan can tòa C3 bị rơi xuống trong đêm khiến người dân lo lắng. Trước thực trạng này, UBND phường Thành Vinh đã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để sớm di dời người dân khỏi các công trình nguy hiểm. Trong thời gian chưa thể hoàn thành tái định cư, địa phương đề nghị chủ đầu tư có biện pháp gia cố các khu nhà cũ nhằm giảm thiểu rủi ro cho cư dân.
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Nhiều năm sống trong khu chung cư xuống cấp, bà Đinh Thị Tý (85 tuổi, cư dân tòa C3) cho biết người dân luôn thấp thỏm lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến và mong dự án sớm hoàn thành để được di dời đến nơi ở an toàn hơn.
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Trên địa bàn phường Thành Vinh hiện có 22 khối nhà chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1976-1982. Đến nay, phần lớn công trình đều đã xuống cấp nghiêm trọng và cần được cải tạo, xây dựng lại. Trong khi công tác tái định cư tại Khu A và Khu B chung cư Quang Trung cơ bản hoàn thành, tiến độ tại Khu C vẫn là điểm nghẽn lớn cần sớm được tháo gỡ.

Thu Hiền
#Chung cư Quang Trung #tái định cư #chậm tiến độ #thấp thỏm #xuống cấp nghiêm trọng

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