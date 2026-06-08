Người dân sống nơm nớp trong chung cư lan can, tường trần rơi rụng

TPO - Khu C chung cư Quang Trung khiến hàng trăm hộ dân tiếp tục sống trong những khối nhà xuống cấp, nơm nớp lo sợ trước mùa mưa bão.
Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hai tòa nhà CT1A và CT1B; đồng thời phá dỡ các khu nhà C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, khoảng 380 hộ dân tại các nhà C2, C3, C4, C5 và C6 vẫn chưa thể di dời do thiếu quỹ nhà tái định cư. Nguyên nhân chủ yếu là hai tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B vẫn chưa hoàn thành. Hiện CT3A mới hoàn thiện phần thô và đang triển khai các hạng mục hoàn thiện như sơn bả, lắp đặt hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và nội thất. Trong khi đó, CT3B mới thi công đến tầng 14.
Chung cư Quang Trung được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970. Sau gần nửa thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Những năm gần đây, mỗi khi xảy ra mưa bão, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng thường xuyên phải tổ chức sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.