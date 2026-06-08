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Dự án NƠXH tại Hải Phòng có giá gần 30 triệu đồng/m2

Nguyễn Hoàn

TPO - Các căn hộ tầng 1 thuộc 9 tòa chung cư NƠXH thuộc dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có giá dao động từ 27,3-29,99 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV (Công ty bất động sản CRV) về tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH).

Công ty CRV là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận (phường Thủy Nguyên). Khu vực thực hiện dự án có vị trí đắc địa, cách Trung tâm Chính trị - Hành chính mới khoảng vài trăm mét. Xung quanh khu vực này, có rất nhiều dự án đô thị, nhà ở cao cấp đang được triển khai.

Trong đó, phần công trình NƠXH gồm 9 tòa chung cư cao 4 tầng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2026 với 495 căn hộ có diện tích từ 43,1-64,24m2.

Sở Xây dựng Hải Phòng công khai giá bán tạm tính trung bình các căn hộ NƠXH dao động từ 17-18,7 triệu đồng/m2.

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Dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Theo phương án của Công ty bất động sản CRV, giá căn hộ được phân làm 4 nhóm, theo số tầng từng tòa chung cư NƠXH trong dự án.

Trong đó, căn hộ tầng 1 của 9 tòa NƠXH có giá cao nhất, dao động từ 27,355 triệu đồng đến 29,993 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ tầng 4 của 9 tòa chung cư NƠXH có giá dao động từ 10,77 triệu đồng đến 11,809 triệu đồng/m2.

Căn hộ ở tầng 2-3 của 9 tòa chung cư NƠXH nêu trên có giá dao động từ 13,848 triệu đồng đến 18,183 triệu đồng/m2.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #chung cư #Nhà ở xã hội #giá nhà ở xã hội

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