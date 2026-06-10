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Địa ốc

Khi sự sang trọng được nâng tầm bởi kiến trúc đương đại “trật tự & dòng chảy”

P.V

Điều gì giúp một không gian sống trung tâm duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thập kỷ? Bên cạnh vị trí đắc địa hay hệ tiện ích xa hoa, những chủ nhân sành sỏi thuộc giới tinh hoa ngày càng nhận ra rằng: Giá trị bền vững của một bất động sản trung tâm hạng sang được quyết định bởi những yếu tố vô hình – cách công trình được quy hoạch, khả năng đối lưu giữa tự nhiên với phương án thiết kế, và dòng chảy trải nghiệm mà kiến trúc mang lại mỗi ngày.

Triết lý trường tồn: Sự cân bằng giữa cấu trúc và cảm xúc

Một công trình biểu tượng tại lõi đô thị không chỉ được đo bằng độ bền của vật liệu hay quy mô đầu tư, mà còn bằng khả năng nuôi dưỡng chất lượng cuộc sống cho gia chủ qua nhiều thế hệ. Trong ngôn ngữ kiến trúc đương đại, giá trị sống vững bền này thường được diễn giải qua hai khái niệm: “Order & Flow” – Trật tự và Dòng chảy.

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Một công trình trường tồn cùng thời gian không chỉ được đo bằng tính bền vững, mà còn bằng khả năng mang đến những trải nghiệm sống có giá trị qua nhiều thế hệ

“Trật tự” (Order) là nền tảng vững chãi, được thiết lập từ quy hoạch tổng thể, tỷ lệ kiến trúc chuẩn xác và cách tổ chức không gian duy mỹ. Đây chính là phần “xương sống” giúp công trình vận hành khoa học và thích ứng hoàn hảo với sự phát triển dài hạn của đô thị.

Tuy nhiên, một ngôi nhà đúng nghĩa để gắn bó suốt đời lại cần đến “Dòng chảy” (Flow) – những trải nghiệm chạm vào cảm xúc mỗi ngày. Đó là cách ánh sáng tự nhiên len lỏi qua ô cửa, là ngọn gió trời lướt qua ban công, là sự hiện diện của mảng xanh, mặt nước và sự kết nối hài hòa giữa các khoảng không gian. Khi cấu trúc bền vững gặp gỡ dòng chảy cảm xúc, bất động sản không còn là một khối bê tông vô cảm, mà trở thành một thực thể sống động, nâng niu từng khoảnh khắc của gia chủ.

Sự cân bằng giữa “trật tự” và “dòng chảy” ngày càng được xem trọng trong phân khúc bất động sản hạng sang, nơi người mua không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn hướng đến chất lượng sống lâu dài. Những dự án sở hữu lợi thế tự nhiên sẵn có, đặc biệt là bên sông, thường có điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa sự cân bằng giữa cấu trúc bền vững và trải nghiệm sống giàu cảm xúc. Khi được quy hoạch hợp lý, mặt nước trở thành yếu tố quan trọng nâng tầm chất lượng sống mà không phải nơi nào cũng có được.

The Privé – Ngôn ngữ thiết kế của sự cân bằng đỉnh cao

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The Privé được phát triển bởi BLUEMARQ Development, kiến tạo chuẩn mực sống tinh hoa giữa trung tâm mới TP.HCM

Hiện thực hóa triết lý thượng lưu ấy, The Privé – dự án được phát triển bởi BLUEMARQ Development – trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi thiết lập một chuẩn mực sống tinh hoa mới ngay tại trung tâm của TP.HCM.

Tại The Privé, ngôn ngữ kiến trúc châu Âu đương đại thể hiện rõ nét sự hòa quyện giữa Trật tự và Dòng chảy. Mười hai tòa tháp sở hữu những đường nét vị lai mạnh mẽ, tạo nên một tổng thể bề thế và vững chãi. Khoảng cách giữa các tòa tháp được tính toán nghiêm ngặt dựa trên quy luật khí động học nhằm tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và luân chuyển gió trời. Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ khoảng 25%, phần lớn diện tích được nhường chỗ cho cảnh quan nội khu và những khoảng thở xanh mướt, tạo nên sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa thiên nhiên và con người.

Sự cân bằng ấy đạt đến độ hoàn mỹ tại Cloud9 Tower – tòa tháp kiêu hãnh tọa lạc trên trục cảnh quan bên sông chủ đạo của dự án, sở hữu tầm nhìn trực diện ra dòng sông Giồng Ông Tố thơ mộng. Nhờ tư duy kiến trúc, Cloud9 Tower được xoay một góc 45 độ so với các tháp lân cận. Layout thông minh này không chỉ tối đa hóa số lượng căn hộ ôm trọn tầm nhìn hướng thủy, mà còn mở ra một lăng kính đa sắc: từ mảng xanh mướt của công viên nội khu, làn nước xanh trong của hồ bơi Palm Breeze, cho đến khoảng khoáng đạt của mây trời và sông nước.

Bản hòa ca của đặc quyền riêng tư và nhịp sống thời đại

Tại Cloud9 Tower, dòng chảy trải nghiệm được thiết kế một cách khoa học từ tĩnh sang động. Bước ra khỏi căn hộ, cư dân có thể ngay lập tức kết nối với hệ sinh thái tiện ích đặc quyền: từ những không gian thư thái đậm chất sống chậm như khu trà chiều, vườn thiền trên cao, công viên bên sông; cho đến những không gian kết nối cộng đồng thượng lưu như phòng tiệc sang trọng, phòng chiếu phim, khu thể thao hiện đại, golf 3D hay hồ bơi Palm Breeze phong cách nghỉ dưỡng.

Dòng chảy này không dừng lại ở ranh giới nội khu mà mở rộng ra nhịp sống sôi động của đô thị. Nằm liền kề Thủ Thiêm – trung tâm tài chính và văn hóa mới của TP.HCM, The Privé mang đến khả năng siêu kết nối khi hạ tầng khu Đông ngày càng hoàn thiện. Chỉ trong vài phút di chuyển, chủ nhân đã có thể hòa mình vào tâm điểm phồn hoa, để rồi khi trở về, lại được đón nhận bởi sự riêng tư tuyệt đối.

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Cloud9 Tower nằm trên trục cảnh quan bên sông Giồng Ông Tố, sở hữu tầm nhìn trọn vẹn hướng sông và cảnh quan nội khu xanh mát

The Privé không chỉ là một nơi an cư; đó là một tuyên ngôn sống mang giá trị di sản, nơi con người vừa làm chủ nhịp sống hiện đại, vừa tìm thấy khúc vĩ thanh yên ả cho riêng mình.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn

Đặc quyền đầu tư nhân cột mốc ra mắt thương hiệu BLUEMARQ.

Nhân dịp chính thức ra mắt thương hiệu nhà phát triển bất động sản BLUEMARQ Development, The Privé gửi đến quý chủ nhân tương lai Chương trình đặc quyền tri ân hấp dẫn:

• Quà tặng khởi đầu: Tặng ngay xe Honda City trị giá 500 triệu đồng.

• Chính sách Chiết khấu tri ân: Lên đến 3%.

• Tối ưu hóa dòng tiền theo Phương thức thanh toán (PTTT):

- Chiết khấu theo PTTT thời gian: lên đến 6%.

- Chiết khấu theo PTTT nhanh: lên đến 12%.

• Giải pháp tài chính linh hoạt: Hỗ trợ lãi suất 100% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng.

• Đặc quyền dành cho danh mục đầu tư mua sỉ: chiết khấu thêm 1% khi mua từ 2 căn và 1,5% khi mua từ 3 căn trở lên.

P.V
#kiến trúc đương đại #bất động sản #trật tự #dòng chảy #TP.HCM #The Privé #công trình biểu tượng

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