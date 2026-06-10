KCN Rạch Bắp: Đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh

Giữa nhịp phát triển sôi động của cực tăng trưởng công nghiệp phía Bắc TP.HCM, Khu công nghiệp Rạch Bắp đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, khu công nghiệp do không chỉ ghi dấu bằng tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối mà còn bằng cách tiếp cận khác biệt: xem doanh nghiệp là đối tác đồng hành.

Hỗ trợ doanh nghiệp từ những điều thiết thực nhất

Từ các thủ tục pháp lý ban đầu, tuyển dụng lao động, kết nối hạ tầng điện - nước, cho đến công tác đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, mọi hoạt động đều được triển khai với mục tiêu giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất.

Ông Bùi Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền, nhiều lần nhấn mạnh quan điểm: “Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp chứ không quản lý doanh nghiệp”

Theo ông Minh, thay vì chỉ thực hiện vai trò quản lý hạ tầng, KCN Rạch Bắp xác định nhiệm vụ quan trọng hơn là hỗ trợ doanh nghiệp thứ cấp giải quyết những khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất.

Quan điểm này được thể hiện rõ qua sự gắn bó của nhiều doanh nghiệp đã đầu tư lâu năm tại khu công nghiệp.

Ông Zhong Qi Yong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Gỗ Yuu Yuu - doanh nghiệp đã hoạt động tại KCN Rạch Bắp từ năm 2017.

“Trong gần 9 năm hoạt động tại đây, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ phía khu công nghiệp. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, điện nước ổn định, công tác an ninh được đảm bảo. Bất cứ khi nào doanh nghiệp cần hỗ trợ, Ban quản lý khu công nghiệp đều phối hợp rất nhanh chóng và nhiệt tình”, ông Zhong Qi Yong chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo này, chính môi trường đầu tư ổn định và sự hỗ trợ hiệu quả từ chủ đầu tư là một trong những lý do doanh nghiệp đang cân nhắc tiếp tục mở rộng sản xuất tại giai đoạn 2 của KCN Rạch Bắp.

Tỷ lệ lấp đầy gần 100%, thu hút hơn 18.000 lao động

Được thành lập từ năm 2005, KCN Rạch Bắp hiện có tổng diện tích 638,6 ha, gồm giai đoạn 1 với quy mô 278,6 ha và giai đoạn 2 mở rộng thêm 360 ha.

Sau hai thập niên phát triển, giai đoạn 1 đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100% diện tích đất công nghiệp thương phẩm, tương đương khoảng 191 ha đất cho thuê.

Tính đến tháng 3-2026, khu công nghiệp có 93 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó gồm 64 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Đài Loan, 3 doanh nghiệp Hàn Quốc, 1 doanh nghiệp Nhật Bản và 25 doanh nghiệp Việt Nam. Tổng vốn đầu tư thu hút đạt khoảng 9.054 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động.

Không chỉ góp phần tăng thu ngân sách, sự phát triển của KCN Rạch Bắp còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, tạo động lực cho sự phát triển của cả khu vực.

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Công ty An Điền đang tập trung toàn bộ nguồn lực để hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trục chính

Theo lãnh đạo Công ty An Điền, mục tiêu trong thời gian tới không dừng lại ở việc cung cấp mặt bằng sản xuất mà còn hướng tới xây dựng một “hệ sinh thái sống” hoàn chỉnh với các công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội và khu dân cư, giúp người lao động an tâm gắn bó lâu dài.

Hướng đến khu công nghiệp xanh, thông minh

Thành công của giai đoạn 1 cũng là tiền đề để KCN Rạch Bắp bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cuối năm 2024, dự án mở rộng 360 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.034 tỷ đồng, giai đoạn 2 được định hướng trở thành khu công nghiệp xanh, sinh thái và thông minh.

Theo ông Bùi Văn Minh, đây không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu mà còn là điều kiện để thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao trong giai đoạn mới.

“Khu công nghiệp sẽ tăng diện tích cây xanh, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt điện mặt trời áp mái, đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý vận hành”, ông Minh cho biết.

Song song đó, An Điền cũng đang triển khai quy hoạch mạng lưới trạm sạc xe điện nội khu, số hóa các thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống quản lý điện, nước và giao thông thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển xanh là việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Hiện nay, nhà máy xử lý nước thải của KCN có công suất 3.000 m³/ngày đêm. Trong giai đoạn mở rộng, một nhà máy mới với công suất tương đương sẽ được xây dựng, nâng tổng công suất xử lý lên 6.000 m³/ngày đêm.

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Ông Đặng Văn Châu, quản đốc nhà máy xử lý nước thải KCN Rạch Bắp giới thiệu về nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2

Từ một khu công nghiệp hình thành trên vùng đất từng chủ yếu phát triển nông nghiệp, KCN Rạch Bắp hôm nay đang từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực Đông Nam Bộ. Và phía sau những con số về vốn đầu tư, tỷ lệ lấp đầy hay quy mô mở rộng là một triết lý phát triển được duy trì xuyên suốt: thành công của khu công nghiệp bắt đầu từ thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, thay vì đứng ở vị trí quản lý, KCN Rạch Bắp lựa chọn vai trò người đồng hành trên hành trình phát triển của các nhà đầu tư.