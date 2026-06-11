Phố thương mại lễ hội: mạch sống mới của đô thị biển Hà Tĩnh

Tại ven biển Hà Tĩnh, một dự án đô thị nghỉ dưỡng do Onsen Fuji phát triển đang hé lộ định hướng quy hoạch khác biệt: trục phố thương mại lễ hội với dãy shophouse, kết nối trực tiếp với quảng trường biển - tạo dòng khách khổng lồ, đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, F&B, retail.

Phố thương mại không chỉ là sản phẩm bất động sản

Ở nhiều đô thị biển phát triển, sức hút của điểm đến không chỉ đến từ bãi tắm hay cơ sở lưu trú. Điều tạo nên sự sầm uất là những tuyến phố có người đi bộ, cửa hàng sáng đèn, nhà hàng, quán cà phê, âm nhạc, lễ hội và hoạt động diễn ra từ ngày sang đêm. Đó là nơi du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại nhiều lần.

Với Hà Tĩnh, bài toán này càng rõ nét. Địa phương có dư địa phát triển đô thị biển lớn, nhưng hệ sinh thái dịch vụ ven biển vẫn còn thiếu không gian tạo dòng người thường xuyên. Cư dân địa phương và du khách có thể đến biển để nghỉ ngơi, nhưng nếu thiếu điểm hẹn ẩm thực, mua sắm, vui chơi buổi tối và sự kiện cộng đồng, trải nghiệm sẽ nhanh chóng bị rút ngắn. Một đô thị biển muốn sầm uất cần nhiều hơn cảnh quan tự nhiên; cần những “mạch sống” được tổ chức bài bản.

Đô thị biển muốn sầm uất cần nhiều hơn cảnh quan tự nhiên

Trong bối cảnh đó, dự án ven biển Hà Tĩnh do Onsen Fuji phát triển đặt phố thương mại lễ hội vào vai trò hạt nhân kích hoạt đời sống dịch vụ. Đây không chỉ là tập hợp shophouse kinh doanh đơn lẻ, mà là tuyến thương mại được quy hoạch gắn với quảng trường biển, khách sạn, công viên, khu phức hợp onsen, phố lễ hội và các điểm vui chơi.

Cách tiếp cận này khác với tư duy phát triển shophouse thuần túy. Khi đặt shophouse trong trục phố lễ hội có dòng khách, cảnh quan, sự kiện và hệ tiện ích bao quanh, giá trị sẽ chuyển từ “mặt bằng kinh doanh” sang “mắt xích của hệ sinh thái điểm đến”.

Trục shophouse kết nối quảng trường biển trong quy hoạch của Onsen Fuji

Theo định hướng quy hoạch concept, phố thương mại trong dự án ven biển Hà Tĩnh được xác định là trục shophouse nhộn nhịp kết nối với quảng trường biển. Đây cũng là tuyến giao thông chính dẫn vào dự án từ TP Hà Tĩnh, đồng thời gắn với khu vực trung tâm lưu trú du lịch khi tích hợp tiện ích khách sạn cao cấp. Như vậy, tuyến phố nằm đúng trên hành trình di chuyển tự nhiên của dòng khách: từ cửa ngõ tiếp cận, qua không gian thương mại, tới quảng trường biển và các khu trải nghiệm.

Trong tổng thể quy hoạch, công trình văn hóa, phố lễ hội, công viên chủ đề, quảng trường, công viên, khách sạn, công viên khoáng nóng, shophouse, shop villa và twin villa được tổ chức thành hệ điểm đến liên hoàn. Trục phố thương mại đóng vai trò kết nối, vừa dẫn dắt luồng di chuyển, vừa tạo điều kiện phát triển tiêu dùng dịch vụ. Đây là nền tảng để hình thành kinh tế đêm, F&B, bán lẻ, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Dự án ven biển kết hợp công trình văn hóa, phố lễ hội, khách sạn, công viên khoáng nóng, trục phố thương mại tạo điểm đến liên hoàn

Về cảnh quan, tuyến phố được phát triển theo tinh thần “Làng Hà Lan ven biển”, với kênh nước, cây xanh, thảm hoa, cầu nhỏ, không gian ngồi ngoài trời và mặt đứng thương mại hướng ra tuyến đi bộ. Các lớp cảnh quan này giúp phố thương mại trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Du khách có thể dạo bộ ven kênh, ngồi cà phê dưới bóng cây, chụp ảnh bên cầu, ngắm thuyền trên mặt nước hoặc dừng chân tại các cửa hàng hai bên phố.

Cấu trúc này giúp trục thương mại vận hành theo nhiều nhịp trong ngày. Buổi sáng, tuyến phố có thể là nơi cà phê, ăn sáng, mua sắm nhẹ và dạo bộ. Buổi chiều, dòng khách từ công viên, khu onsen, khách sạn hoặc khu lưu trú quay lại để ăn uống, nghỉ chân, mua đặc sản và sử dụng dịch vụ. Buổi tối, khi quảng trường biển và phố lễ hội sáng đèn, trục thương mại có thể trở thành tâm điểm ẩm thực, âm nhạc, chợ phiên và hoạt động gia đình.

Bãi biển tạo sức hút ban ngày, nhưng phố thương mại lễ hội mới là nơi kéo dài trải nghiệm sau khi mặt trời lặn. Quảng trường biển tạo không gian tụ hội; phố thương mại tạo dịch vụ đi kèm; khách sạn và shophouse đa năng tạo nguồn khách lưu trú; công viên, phức hợp onsen và tiện ích vui chơi tạo lý do quay lại.

Khi Hà Tĩnh mở rộng không gian đô thị hướng biển, dự án ven biển do Onsen Fuji phát triển được kỳ vọng bổ sung mô hình điểm đến có khả năng tạo dòng khách và nhịp sống dịch vụ rõ nét. Phố thương mại lễ hội không chỉ là nơi kinh doanh, mà là “mạch sống” kết nối quảng trường biển, công viên, onsen, khách sạn và trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí, góp phần hình thành một đô thị biển sôi động, có bản sắc và vận hành quanh năm.