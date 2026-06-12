SENDESIGN ghi dấu tại APPA - Định vị lại tiêu chuẩn nội thất hạng sang

Giới tinh hoa ngày càng khắt khe với trải nghiệm sống độc bản và vật liệu tinh tuyển. Chiến thắng của SENDESIGN với dự án Feliz Penthouse tại Asia Pacific Property Awards chính là minh chứng rõ nét cho chuẩn mực mới của thị trường nội thất hạng sang.

Khi thiết kế nội thất trở thành lớp giá trị quan trọng của bất động sản hạng sang

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm khách hàng tinh hoa, kéo theo sự bùng nổ tất yếu của phân khúc nhà ở và nội thất cao cấp. Trong thế giới của những bất động sản vĩ mô, trải nghiệm sống luôn là thước đo cốt lõi định hình giá trị. Những năm gần đây, mức độ đầu tư vào không gian sống của giới siêu giàu đang đi sâu hơn vào tính cá nhân hóa, chất lượng hoàn thiện sắc nét, hệ vật liệu tinh tuyển và khả năng phản chiếu trọn vẹn phong cách sống (lifestyle) độc bản.

Minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển tiêu chuẩn này là dự án Feliz Penthouse do SENDESIGN kiến tạo. Công trình vừa chính thức được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards - hệ thống giải thưởng danh giá thuộc khuôn khổ International Property Awards, vinh danh những kiệt tác bất động sản, kiến trúc và nội thất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến thắng vang dội ở hai hạng mục Residential Interior Apartment và Kitchen Design đã mở ra một lăng kính đầy thú vị: Điều gì ở dự án này đang tái định nghĩa những tiêu chuẩn mới của luxury living?

Feliz Penthouse - Công trình chính thức được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards

Không gian sống mang tính cá nhân hóa ngày càng được đề cao

Feliz Penthouse khước từ việc trở thành một khối bê tông phô trương tầm vóc. Thay vào đó, dự án được "may đo" khắt khe để vươn tầm thành một chốn nương náu mang đậm dấu ấn cá nhân. Sự xa xỉ đích thực bộc lộ qua cách phân bổ luồng giao thông và hệ thống tiện ích bám sát nhịp điệu sinh hoạt của gia chủ.

Mọi khu vực như Outdoor BBQ sôi động, không gian Yoga & massage tĩnh tại hay ban công ngắm cảnh (City-view balcony) đều được tổ chức liền mạch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc tinh tế. Sự chuyển đổi trạng thái giữa không gian tiệc tùng và khu vực thiền định diễn ra vô cùng êm ái.

Nghệ thuật thiết kế mặt bằng mở, ứng dụng hệ vách kính khổ lớn để xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên, mang lại cảm giác giải phóng hoàn toàn về mặt thị giác. Nơi đây thực sự trở thành một "private retreat" (khu nghỉ dưỡng riêng tư) tĩnh lặng, cách ly tuyệt đối khỏi nhịp sống hối hả của đô thị sầm uất.

Đối với phân khúc siêu giàu, định nghĩa về sự xa xỉ đã bước qua những thước đo vật lý về diện tích hay vị trí địa lý đắc địa. Giá trị cốt lõi giờ đây nằm ở năng lực kiến tạo một hệ sinh thái phản ánh chân thực phong cách sống và vỗ về trọn vẹn mọi nhu cầu nội tâm của chủ nhân.

Mọi khu vực tiện ích như Outdoor BBQ, không gian Yoga & massage tĩnh tại hay ban công ngắm cảnh thành phố) đều được tổ chức liền mạch tại Feliz Penthouse

Sự đầu tư vào chất lượng sống lâu dài

Xu hướng kiến trúc thượng lưu đương đại đang dịch chuyển trọng tâm vào hệ vật liệu tự nhiên, đề cao tính nguyên bản. Đây là giải pháp cốt lõi để thiết lập một môi trường sống thuần khiết, bảo vệ tuyệt đối sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho gia chủ.

Hiện thực hóa triết lý này, Feliz Penthouse là một bản giao hưởng vật liệu xuất chúng, quy tụ những phiến đá Patagonia mang đường vân độc bản, sắc xanh tĩnh tại của Avocado Green, vách Onyx xuyên sáng vĩ mô cùng hệ gỗ veneer nhập khẩu đắt giá. Từng phiến đá, thớ gỗ đều được xử lý bề mặt tinh vi nhằm mang lại những xúc cảm chân thực nhất qua từng cái chạm. Ngôn ngữ thiết kế được mài giũa khắt khe, khước từ mọi sự đắp vẽ rườm rà bề nổi để nhường dư địa cho ánh sáng và chiều sâu của vật liệu lên tiếng.

Đặc biệt, khu vực bếp phá vỡ mọi lối mòn thiết kế để trở thành trái tim kết nối mọi nhịp đập sinh hoạt. Phân khu này gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với cấu trúc đảo bếp "floating" (bay lơ lửng) - một bước đột phá táo bạo về tư duy hình khối lẫn kỹ thuật thi công sắc bén. Sự chỉn chu trong từng tiểu tiết hoàn thiện đã khẳng định một chân lý mới: sự xa xỉ hiện đại bắt buộc phải gắn liền với công năng sử dụng thực tế và giá trị trường tồn bất chấp sự biến thiên của mọi trào lưu thẩm mỹ.

Khu vực bếp tại Feliz Penthouse gây ấn tượng mạnh với thiết kế đảo bếp "floating" (bay lơ lửng)

Vì sao mô hình tổng thầu ngày càng được giới giàu lựa chọn?

Phía sau sự thành công rực rỡ của Feliz Penthouse là lời khẳng định cho một xu hướng dịch chuyển tất yếu của thị trường: nhóm khách hàng cao cấp đang ưu tiên tuyệt đối cho mô hình Tổng thầu Thiết kế & Thi công khép kín.

Trong quá khứ, việc xé lẻ các gói thầu thường dẫn đến rủi ro sai lệch bản vẽ, đùn đẩy trách nhiệm và làm xước đi "linh hồn" của tác phẩm. Lời giải Tổng thầu xuất hiện để xóa bỏ triệt để những rủi ro đó. Mô hình này thiết lập một quy chuẩn quản trị xuyên suốt, đảm bảo tính đồng nhất khắt khe từ những nét phác thảo ý tưởng đầu tiên cho đến khi công trình thực tế kiêu hãnh hiện diện.

Mọi chi tiết trên công trường đều được kiểm soát và đo lường ở mức độ vi mô nhất. Quan trọng hơn, đối với tầng lớp tinh hoa, thời gian chính là thứ tài sản đắt đỏ nhất. Cơ chế quản trị tập trung thông qua một đầu mối duy nhất giúp tối ưu hóa quỹ thời gian vàng ngọc, giải phóng gia chủ khỏi mọi áp lực đốc thúc tiến độ.

Đây cũng chính là triết lý kiên định mà SENDESIGN theo đuổi trong các dự án nhà ở siêu sang. Thay vì dừng lại ở vai trò phác thảo ý tưởng trên giấy, thương hiệu cam kết đồng hành sát sao xuyên suốt vòng đời kiến tạo, trực tiếp bảo chứng cho một hệ sinh thái thụ hưởng hoàn mỹ và xứng tầm di sản.

Từ câu chuyện thành công của Feliz Penthouse, nhóm khách hàng cao cấp đang ưu tiên tuyệt đối cho mô hình Tổng thầu Thiết kế & Thi công

Thành tựu của Feliz Penthouse tại đấu trường Asia Pacific Property Awards mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một danh hiệu cá nhân. Chiến thắng này trở thành tấm gương phản chiếu sinh động đà vươn lên mạnh mẽ của thị trường nội thất hạng sang tại Việt Nam.

Khi tầng lớp thượng lưu ngày càng mạnh tay đầu tư vào chiều sâu trải nghiệm, sự cá nhân hóa và giá trị di sản của bất động sản, các thương hiệu thiết kế Việt Nam sở hữu năng lực thực thi chuẩn quốc tế đang nắm giữ cơ hội vàng để khẳng định vị thế độc tôn trong khu vực.

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