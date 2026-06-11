TPHCM gặp khó khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai

TPO - Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất và kết nối liên thông với nhiều ngành, TPHCM đang phải giải quyết khối lượng dữ liệu khổng lồ được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Chiều 1/6, tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Phòng Kỹ thuật địa chính và lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết, dữ liệu đất đai được xem là dữ liệu nền tảng của nhiều lĩnh vực quản lý khác. Mỗi căn nhà, công trình xây dựng đều gắn với một thửa đất cụ thể, vì vậy việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu liên thông giữa đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch, dân cư và các lĩnh vực chuyên ngành khác được xem là định hướng xuyên suốt trong chương trình chuyển đổi số của Chính phủ và TPHCM.

Ông Tiến cho biết, thành phố đang chuyển dần từ phương thức quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu. Nếu trước đây mỗi cơ quan quản lý hồ sơ riêng lẻ thì nay hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu dùng chung, tập trung và thống nhất. Các cơ quan, đơn vị sẽ khai thác dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, đồng thời mọi biến động phát sinh đều được cập nhật lên hệ thống chung.

Dữ liệu đất đai tại TPHCM đang từng bước được chuẩn hóa theo mô hình chính quyền số

Hiện tại,trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng 4,2 triệu thửa đất, trong đó khoảng 3,8 triệu thửa đã được số hóa thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai. Đặc biệt, hơn 2,3 triệu thửa đất đã đạt các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất”, sẵn sàng phục vụ kết nối và khai thác dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai đang đặt ra nhiều thách thức. Theo ông Tiến, khó khăn lớn nhất là dữ liệu đất đai của TPHCM được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Thành phố phải xử lý khối lượng hồ sơ rất lớn từ trước năm 1975, giai đoạn sau năm 1975, các thời kỳ cấp giấy chứng nhận theo nhiều quy định pháp luật khác nhau và các hệ thống bản đồ được xây dựng qua nhiều giai đoạn.

Nhiều loại hồ sơ, bản đồ cũ hiện vẫn còn giá trị pháp lý và tiếp tục được sử dụng trong thực tế. Điều này đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải dành nhiều thời gian để đối chiếu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu nhằm bảo đảm tính thống nhất của toàn hệ thống.

Khó khăn thứ hai là khối lượng hồ sơ cần rà soát, bổ sung và cập nhật thông tin rất lớn. Trong khi đó, hệ thống đăng ký đất đai vẫn phải đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính hằng ngày cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Tiến cho biết, hiện có hơn 3.000 nhân sự đang tham gia thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, kết hợp với việc xử lý các hồ sơ đăng ký biến động phát sinh liên tục.

Ông Nguyễn Xuân Tiến chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo

Một thách thức khác là yêu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành ngày càng cao. Dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ lĩnh vực tài nguyên, môi trường mà còn phải bảo đảm tương thích với hệ thống thuế, công chứng, quy hoạch, xây dựng, dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải đạt chất lượng cao, chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết, hiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố đã được kết nối với cơ quan thuế và hệ thống công chứng. Việc liên thông dữ liệu giúp hỗ trợ kiểm soát các giao dịch bất động sản, hạn chế tình trạng gian lận, đồng thời góp phần chống thất thu ngân sách.

Theo ông Tiến, mục tiêu của TPHCM không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đất đai đơn thuần mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất, trong đó dữ liệu đất đai đóng vai trò nền tảng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh trong giai đoạn tới.