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Địa ốc

Yếu tố thu hút khách thuê cao cấp, tạo dòng tiền cho bất động sản

P.V

Trong chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng, nhu cầu thuê nhà ở cao cấp đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét: khách thuê không còn tìm kiếm đơn thuần một nơi để ở, mà kỳ vọng vào một không gian mang tính trải nghiệm toàn diện. Trong đó, Newtown Diamond nổi bật khi sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, vị trí hiếm có và khả năng khai thác dòng tiền.

Đà Nẵng bước vào “thời kỳ vàng” của khách thuê cao cấp

Sức bật của du lịch và kinh tế Đà Nẵng đang tạo nên một làn sóng nhu cầu thuê nhà ở cao cấp hoàn toàn mới. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, Đà Nẵng đã đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31%, với công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 75-80% và nhóm khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt công suất từ 90-95%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng có gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025, với khách quốc tế đạt 3,4 triệu lượt (tăng 24,9%).

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Đà Nẵng có cảnh quan phong phú, bãi biển đẹp và trải nghiệm đa dạng, thu hút du khách trong nước và quốc tế

Đà Nẵng đang là trung tâm thu hút dòng vốn đầu tư, sự kiện quốc tế và cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân đến làm việc dài hạn, kéo theo nhu cầu thuê nhà ở cao cấp tăng lên rất lớn.

Đồng thời, thị trường cũng chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong “khẩu vị” của khách thuê cao cấp. Họ ưu tiên những không gian có khả năng tích hợp nghỉ dưỡng - giải trí - chăm sóc sức khỏe - kết nối quốc tế trong cùng một điểm đến. Bên cạnh sự tiện nghi của đô thị hiện đại, sự tận hưởng trọn vẹn mọi trải nghiệm cuộc sống được người thuê đặt lên hàng đầu.

Đó cũng là lý do các tổ hợp căn hộ cao cấp ven biển sở hữu hệ sinh thái đồng bộ như Newtown Diamond đang trở thành dòng sản phẩm hấp dẫn nhà đầu tư và dẫn dắt thị trường.

Newtown Diamond: Không gian sống đáp ứng chuẩn lưu trú cao cấp

Tọa lạc trên tâm điểm cung đường resort ven biển nổi tiếng Trường Sa kết nối Đà Nẵng và Hội An, ngay cạnh bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh, Newtown Diamond được phát triển theo định hướng sống đa trải nghiệm, cho phép chủ nhân căn hộ có thể dễ dàng tận hưởng không gian biển, không gian đô thị nhộn nhịp và không gian văn hóa nổi tiếng bậc nhất miền Trung - giá trị cộng thêm rất được lòng khách thuê quốc tế. Đặc biệt, tổ hợp nằm cạnh sân gôn Legend Danang Golf Resort Top 100 thế giới, thừa hưởng lượng khách quốc tế dồi dào đến chơi gôn tại đây.

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Newtown Diamond có vị trí hiếm có “mặt biển, kề sân gôn”, tâm điểm cung đường nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng kết nối Đà Nẵng với Hội An

Không dừng lại ở vị trí, Newtown Diamond được phát triển theo định hướng “all-in-one living” – chuẩn sống tích hợp đang được ưa chuộng tại các đô thị nghỉ dưỡng quốc tế. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, từ bể bơi chân mây, trung tâm thương mại khối đế, nhà hàng, café, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế… và dịch vụ vận hành tiêu chuẩn cao đem đến trải nghiệm an cư và lưu trú thuận tiện, trọn vẹn mà không cần phải di chuyển xa.

Đây là yếu tố quan trọng với các cư dân và du khách hiện đại, những người yêu thích thiên nhiên tuyệt mĩ, không gian chuẩn nghỉ dưỡng nhưng đề cao sự tiện nghi, tiết kiệm thời gian, được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng mỗi ngày

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Hệ tiện ích cao cấp và hệ sinh thái xung quanh đem lại cho Newtown Diamond không gian sống tiện nghi, sôi động

Tài sản đón đầu dòng tiền lưu trú quốc tế

Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc theo giá trị khai thác thực tế, Newtown Diamond được đánh giá cao nhờ khả năng đón đầu dòng khách thuê nhà ở cao cấp từ quốc tế đang tăng trưởng mạnh tại Đà Nẵng

Không chỉ sở hữu lợi thế vận hành cho thuê, dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ chính sách bán hàng linh hoạt: Hỗ trợ lãi suất lên đến 70% giá bán, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng. Với những khách hàng thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 12% và thanh toán theo tiến độ sẽ được chiết khấu 3%.

Đồng thời, khách hàng còn được tặng ngay quà tân gia lên tới 150 triệu, tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý, ưu đãi phí thường niên lên đến 15 năm cho thẻ Visa SeATravel hoặc SeAGolf Platimum do Ngân hàng SeABank phát hành. Bên cạnh đó, khách hàng được có cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 300.

Khi thị trường ngày càng ưu tiên những tài sản vừa tạo dòng tiền, vừa sở hữu giá trị sống bền vững, Newtown Diamond không đơn thuần là một căn hộ ven biển. Đây là “tọa độ sống” dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu mới tại Đà Nẵng, đồng thời là tài sản mang tiềm năng khai thác lưu trú nổi bật giữa trung tâm phát triển năng động bậc nhất miền Trung.

P.V
#bất động sản #khách thuê cao cấp #đà nẵng #Newtown Diamond #dòng tiền

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