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Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm

Nguyễn Dũng

TPO - Giữa đêm khuya, tiếng khóc của một trẻ sơ sinh vang lên trước cửa căn nhà trong hẻm nhỏ ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận (SN 1984) đang ở nhà tại một hẻm thuộc đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1 thì nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cửa.

Mở cửa kiểm tra, chị Thuận phát hiện một bé sơ sinh mới chào đời được quấn trong chiếc khăn màu xanh trắng, đặt bên trong thùng giấy.

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Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi trong thùng carton.

Kèm theo cháu bé là mảnh giấy viết tay được cho là của người thân. Trong thư, người viết bày tỏ: “Hoàn cảnh quá eo le nên tôi không thể nuôi cháu được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay tôi”.

Người này cũng cho biết cháu bé sinh ngày 6/6/2026.

Xúc động trước hoàn cảnh của đứa trẻ, chị Thuận đã bế bé vào nhà, cho uống sữa và cùng người dân trình báo công an phường Tân Đông Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã phối hợp đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé ổn định và hiện được các y bác sĩ chăm sóc.

Để bảo đảm quyền lợi cho trẻ, công an phường Tân Đông Hiệp thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đồng thời đề nghị những ai có thông tin liên quan đến thân nhân hoặc hoàn cảnh của cháu bé thì liên hệ cơ quan công an hoặc bộ phận Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết.

Hiện công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định và bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé.

Nguyễn Dũng
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