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Pháp luật

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Lạng Sơn phát hiện nhóm buôn bán cần sa qua mạng, gửi chuyển phát nhanh

Anh Trọng

TPO - Ngày 12/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an. Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 20/5/2026, lực lượng Công an Lạng Sơn bắt quả tang Ngô Thế Anh (SN 1991), trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn khi đang nhận một gói hàng chứa hơn 210 gam cần sa được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Các đối tượng khai nhận, trước đó đã tham gia các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để tìm nguồn mua cần sa. Sau khi thỏa thuận với người bán thông qua các ứng dụng trực tuyến, ma túy được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và gửi qua các đơn vị vận chuyển. Khi nhận được hàng, đối tượng vừa sử dụng vừa chia nhỏ để bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn nhằm thu lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ thêm các đối tượng liên quan cùng tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an cũng phát hiện, xử lý một số trường hợp thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy cần sa.​

Anh Trọng
#Mua bán cần sa #công an tỉnh lạng sơn #tỉnh lạng sơn #lạng sơn #điều tra #truy bắt

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