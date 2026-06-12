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Kinh tế

Nghịch lý: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vắng tanh, xe chạy QL1A đông nghịt

Anh Trọng

TPO - Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được đầu tư bằng hình thức BOT và đưa vào sử dụng hơn 5 năm nay, nhưng hiện nay lưu lượng xe ô tô qua lại rất ít, dẫn đến doanh thu từ thu phí không đạt phương án tài chính. Trong khi đó, tuyến quốc lộ 1A (QL1A) chạy song song, phương tiện lại đông đúc, luôn ùn ứ.

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Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được đầu tư bằng hình thức BOT và đưa vào sử dụng hơn 5 năm nay, nhưng theo đánh giá của cơ quan chức năng tuyến đang có lưu lượng xe ít.
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UBND tỉnh Lạng Sơn - cơ quan quản lý nhà nước tại dự án cho biết, lưu lượng xe qua lại thấp, dẫn đến một số thời điểm doanh thu không đạt so với phương án tài chính, việc này dẫn đến doanh nghiệp dự án gặp khó khăn trong việc trả lãi, gốc vay ngân hàng.
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Một trong những nguyên nhân được phóng viên Tiền Phong ghi nhận, hiện tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang chạy song song với tuyến QL1A, do vậy nhiều loại xe, trong đó có xe tải, xe khách đã chọn chạy ở QL1A để không phải nộp phí.
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Một nguyên nhân khác cũng được cơ quan chức năng trong đó có Bộ Xây dựng chỉ ra, công tác dự báo lưu lượng khi thực hiện dự án chưa sát, chưa thực tế, dẫn tới thâm hụt doanh thu; cùng với đó việc không thu phí tại QL1 đoạn dự án kết hợp cải tạo, nâng cấp (km24+900) đã làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án.
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Gần chục cửa thu phí của cao tốc đoạn kết thúc từ Lạng Sơn về Bắc Giang vắng bóng xe đi qua. Ảnh chụp 10h ngày 11/6.
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Trong khi đó, tuyến QL1A chạy song song với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn luôn đông đúc xe qua lại, giao thông ùn ứ.
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Xe qua lại đây có nhiều xe tải, xe container, đầu kéo loại lớn.
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Xe khách và xe container nối đuôi nhau lưu thông trên QL1A đoạn qua xã Nhân Lý, Lạng Sơn vào sáng 11/6.
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Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thông xe giúp rút ngắn quãng đường từ Hà Nội đi Lạng Sơn (dài 170 km), giảm một nửa thời gian hành trình so với đi QL1A.

Thông tin với PV Tiền Phong đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, tuy kết nối đến Lạng Sơn nhưng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mới chỉ chạy đến địa phận xã Nhân Lý, còn khoảng 25 km nữa vào đến trung tâm hành chính Lạng Sơn thì xe vẫn phải rẽ vào QL1A để di chuyển tiếp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều xe ô tô đang chọn chạy ở QL1.

Để giải quyết các khó khăn này, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đang được UBND thúc đẩy thi công nhanh, khi hoàn thành dự án này, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được nối tiếp để chạy vào trung tâm Lạng Sơn, sau đó đi cửa khẩu Hữu Nghị. Việc này sẽ giúp tăng lưu lượng cho tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Theo tiến độ, từ nay đến cuối năm tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị sẽ thông xe đoạn từ Chi Lăng đến trung tâm Lạng Sơn.

Anh Trọng
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