Nghịch lý: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vắng tanh, xe chạy QL1A đông nghịt

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Thông tin với PV Tiền Phong đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, tuy kết nối đến Lạng Sơn nhưng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mới chỉ chạy đến địa phận xã Nhân Lý, còn khoảng 25 km nữa vào đến trung tâm hành chính Lạng Sơn thì xe vẫn phải rẽ vào QL1A để di chuyển tiếp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều xe ô tô đang chọn chạy ở QL1.

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Để giải quyết các khó khăn này, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đang được UBND thúc đẩy thi công nhanh, khi hoàn thành dự án này, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được nối tiếp để chạy vào trung tâm Lạng Sơn, sau đó đi cửa khẩu Hữu Nghị. Việc này sẽ giúp tăng lưu lượng cho tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Theo tiến độ, từ nay đến cuối năm tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị sẽ thông xe đoạn từ Chi Lăng đến trung tâm Lạng Sơn.

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