Giá vàng hôm nay (12/6): Tiếp tục tăng mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng lên hơn 142 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 4 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua - bán thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ chiều qua đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 6 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh trước đó.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 137,8 - 142,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138 - 142,5 triệu đồng/lượng….

Giá vàng quay đầu tăng trở lại.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.196 USD/ounce, tăng 107 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.412 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại. Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại hối hiện tương đối ổn định dù giá vàng đang biến động mạnh.