Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Nhu cầu tài chính của người Việt đang thay đổi nhanh chóng cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu và nhóm khách hàng khá giả. Bên cạnh các nhu cầu tích lũy, đầu tư và bảo vệ tài chính, ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến việc hoạch định tài chính dài hạn, quản lý tài sản và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai. Xu hướng này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với vai trò của đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm.

Nhu cầu tài chính đang bước sang giai đoạn mới

Mặc dù chưa phải là một quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam đang nằm trong nhóm những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực trong những năm qua. Thu nhập bình quân đầu người liên tục cải thiện, tạo nền tảng cho sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và nhóm khách hàng khá giả.

Theo thống kê từ Henley & Partners năm 2024, Việt Nam hiện có gần 20.000 triệu phú USD. Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank cũng cho biết Việt Nam có hơn 5.000 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 10 triệu USD trở lên.

Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp hoạch định tài chính và quản lý tài sản. Bên cạnh các mục tiêu đầu tư hay bảo vệ tài chính, nhiều khách hàng hiện nay cũng quan tâm đến việc chuẩn bị cho giáo dục con cái, hoạch định hưu trí, bảo toàn tài sản và chuyển giao tài sản cho thế hệ kế tiếp.

Trong bức tranh đó, bảo hiểm nhân thọ được xem là một trong những cấu phần quan trọng của một kế hoạch tài chính toàn diện. Tuy nhiên, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ mới đạt khoảng 11,7%.

Khách hàng ngày càng quan tâm đến việc hoạch định tài chính dài hạn, quản lý tài sản và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai Ảnh: Shutterstocks

Khoảng cách giữa nhu cầu hoạch định tài chính ngày càng tăng với mức độ tham gia còn tương đối thấp cho thấy dư địa phát triển rất lớn cho ngành bảo hiểm nhân thọ cũng như đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp trong những năm tới.

Bên cạnh đó, quá trình chuyên nghiệp hóa thị trường bảo hiểm cùng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tư vấn đang làm gia tăng nhu cầu đối với đội ngũ tư vấn viên có kiến thức tài chính, khả năng xây dựng niềm tin và đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Đây cũng là bối cảnh để Manulife Việt Nam triển khai chương trình phát triển đội ngũ “Đại sứ Xanh Phú Quý”, hướng đến việc xây dựng thế hệ tư vấn viên chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Lợi thế của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ

Cùng với sự gia tăng về mức độ hiểu biết và kỳ vọng của khách hàng, những yêu cầu đối với người tư vấn cũng ngày càng cao hơn. Bên cạnh kiến thức về sản phẩm, khách hàng ngày nay đánh giá cao khả năng thấu hiểu nhu cầu, xây dựng niềm tin và đồng hành lâu dài của người tư vấn trong việc thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng.

Những người đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, quản lý tài sản hoặc các ngành dịch vụ cao cấp thường sở hữu nhiều lợi thế để phát triển trong nghề. Đây là nhóm nhân sự đã quen với việc xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, có kinh nghiệm tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế, đồng thời sở hữu tác phong làm việc chuyên nghiệp và tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.

Bên cạnh đó, nền tảng kiến thức tài chính cùng kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng có nhu cầu tài chính đa dạng giúp họ có thể nhanh chóng thích nghi với vai trò mới khi được đào tạo bài bản về bảo hiểm, hoạch định tài chính và quản lý tài sản.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng đòi hỏi chất lượng tư vấn cao hơn, những lợi thế này có thể trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng một sự nghiệp bền vững trong ngành.

Đại sứ Xanh Phú Quý: Hành trình phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

Được thiết kế dành riêng cho những ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp và bền vững, chương trình tuyển dụng Tư vấn Tài chính – Bảo hiểm “Đại sứ Xanh Phú Quý” tập trung vào việc hỗ trợ ứng viên trong giai đoạn chuyển đổi nghề nghiệp và xây dựng năng lực tư vấn toàn diện.

Với chương trình “Đại sứ Xanh Phú Quý”, Manulife Việt Nam hướng tới xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Ảnh: Hằng Hà

Các ứng viên tham gia chương trình được hỗ trợ tài chính trong 90 ngày đầu nhằm giảm áp lực khi bắt đầu hành trình mới. Đồng thời, họ được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm, hoạch định tài chính và quản lý tài sản, giúp nâng cao năng lực tư vấn theo những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho đội ngũ tư vấn hệ sinh thái công nghệ hiện đại cùng các công cụ AI hỗ trợ phân tích nhu cầu khách hàng, chuẩn bị phương án tư vấn và nâng cao hiệu quả làm việc.

Một điểm khác biệt quan trọng khác là định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân cho từng tư vấn viên. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh ngắn hạn, chương trình hướng đến việc giúp các tư vấn viên phát triển hình ảnh chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, từ đó xây dựng uy tín và sự nghiệp bền vững trong dài hạn.

Xanh Phú Quý hỗ trợ đáp ứng nhu cầu hoạch định tài chính dài hạn

Bên cạnh chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ, các tư vấn viên tham gia chương trình còn được trang bị giải pháp bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới Xanh Phú Quý, qua đó có thêm công cụ để hỗ trợ khách hàng xây dựng các kế hoạch tài chính và quản lý tài sản trong dài hạn.

Khi điều kiện tài chính ngày càng được nâng cao, nhiều khách hàng không chỉ quan tâm đến việc bảo vệ tài chính trước rủi ro mà còn mong muốn xây dựng kế hoạch dài hạn để tích lũy, phát triển và chuyển giao tài sản cho thế hệ kế tiếp. Xanh Phú Quý được thiết kế nhằm đáp ứng những mục tiêu đó thông qua việc kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư dài hạn trong cùng một giải pháp.

Xanh Phú Quý - sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới góp phần giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính trong dài hạn. Ảnh: Hằng Hà.

Điều này giúp đội ngũ tư vấn có thể xây dựng những cuộc trao đổi toàn diện hơn với khách hàng, kết nối nhu cầu bảo vệ tài chính với các mục tiêu tích lũy, tăng trưởng tài sản và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng giúp đội ngũ tư vấn tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng.

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ:

“Nhu cầu hoạch định tài chính và quản lý tài sản tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Điều đó đòi hỏi đội ngũ tư vấn không chỉ am hiểu sản phẩm mà còn phải có khả năng đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định tài chính dài hạn.

Với chương trình ‘Đại sứ Xanh Phú Quý’, chúng tôi mong muốn phát triển một thế hệ tư vấn viên chuyên nghiệp hơn, được đào tạo bài bản hơn nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành bảo hiểm sẽ thuộc về những đội ngũ tư vấn có khả năng tạo dựng niềm tin và đồng hành lâu dài cùng khách hàng”.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, những mô hình phát triển nghề nghiệp có định hướng rõ ràng, được đầu tư bài bản và gắn liền với nhu cầu thực của khách hàng đang ngày càng trở nên giá trị. Chương trình tuyển dụng Tư vấn Tài chính – Bảo hiểm “Đại sứ Xanh Phú Quý” là một trong những bước đi của Manulife nhằm góp phần xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu hoạch định tài chính và quản lý tài sản ngày càng gia tăng của người Việt.

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