Đón sóng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Cùng Nam A Bank săn tour du lịch nước ngoài

Hòa cùng không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp khởi tranh vào tháng 6 này, Nam A Bank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Bắt nhịp mùa bóng – Săn quà cực nóng”. Đây là sân chơi hấp dẫn nhằm kết nối niềm đam mê thể thao vua của hàng triệu người hâm mộ với những trải nghiệm tài chính vượt trội và cơ hội nhận quà tặng giá trị.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 08/06/2026 đến hết ngày 31/08/2026 trên toàn hệ thống Nam A Bank, áp dụng cho cả Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức.

Không chỉ khuấy động không khí bằng thể thức tham gia hấp dẫn, Nam A Bank còn mang đến cơn mưa giải thưởng bùng nổ với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Tổng cộng 38 giải thưởng sẽ được trao tay những khách hàng may mắn nhất, mở ra cơ hội du lịch trong nước và quốc tế cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Nam A Bank tung chương trình ưu đãi hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng gần 800 triệu đồng.

Tâm điểm của chương trình là 03 giải đặc biệt, mỗi giải là Cặp vé du lịch nghỉ dưỡng trọn gói tại nước ngoài trị giá 100 triệu đồng, mang đến hành trình khám phá những điểm đến mơ ước cho khách hàng.

Bên cạnh đó, các giải thưởng tiếp theo cũng sở hữu giá trị vô cùng hấp dẫn như: 10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, bao gồm Gói dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trị giá 15 triệu đồng kết hợp cùng Set trà Hoàng Tỳ Nhật Minh thượng hạng trị giá 5 triệu đồng. 10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, bao gồm Gói dịch vụ nghỉ dưỡng trị giá 10 triệu đồng và Set trà Hoàng Tỳ Nhật Minh trị giá 5 triệu đồng.

10 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, bao gồm Gói dịch vụ nghỉ dưỡng trị giá 8 triệu đồng cùng Set trà Oolong Trân Vị trị giá 2 triệu đồng. 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải là 01 Set trà Hoàng Tỳ Nhật Minh trị giá 5 triệu đồng, mang đậm phong vị truyền thống tinh tế.

Lấy cảm hứng từ tinh thần cuồng nhiệt và kịch tính của những trận cầu đỉnh cao tại đấu trường số một thế giới, “Bắt nhịp mùa bóng – Săn quà cực nóng” được xây dựng như một hành trình chinh phục cúp vàng ưu đãi dành riêng cho khách hàng. Trong "trận cầu" đặc biệt này, mỗi giao dịch tài chính phát sinh như một đường chuyền chuẩn xác trên sân cỏ, và mỗi mã số dự thưởng chính là một cơ hội dứt điểm giúp khách hàng ghi bàn, tiến gần hơn đến các giải thưởng đẳng cấp.

Thông qua việc thực hiện các giao dịch đủ điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ được tích lũy mã số dự thưởng để tham gia quay số may mắn vào cuối kỳ.

Để "nhập cuộc" và sở hữu các mã số may mắn này, khách hàng chỉ cần phát sinh các giao dịch đa dạng tại Nam A Bank, cụ thể:

Đối với Khách hàng cá nhân: Thực hiện mua tài khoản số đẹp, nạp data 3G/4G/5G, thanh toán các gói truyền hình cáp trên Open Banking; mở mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi tại quầy; duy trì số dư tài khoản thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn.

Đối với Khách hàng tổ chức: Áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế/mua bán ngoại tệ hoặc phát sinh phí dịch vụ hợp lệ theo quy định của chương trình. Đổi thưởng sẽ dành cho người quản lý hợp pháp hoặc nhân sự được tổ chức chỉ định.

Với chương trình 'Bắt nhịp mùa bóng – Săn quà cực nóng', Nam A Bank mong muốn đồng hành cùng người hâm mộ, tiếp thêm lửa cho niềm đam mê thể thao, đồng thời mang lại những giá trị cộng thêm thiết thực nhất cho khách hàng khi tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Ngân hàng.

Chương trình quay số trúng thưởng sẽ được Nam A Bank thực hiện công khai, minh bạch sau khi kết thúc thời gian khuyến mại.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ tích lũy mã dự thưởng cho từng dòng sản phẩm, khách hàng có thể truy cập website chính thức tại www.namabank.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6679 để được hỗ trợ.