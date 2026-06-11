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Công nghiệp hỗ trợ trước cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thế hệ mới

Minh Nhật

TPO - Theo ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, Vimexpo 2026 và Vietnam AutoExpo 2026 là địa điểm, cầu nối giúp các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực ô tô, xe máy, công nghiệp hỗ trợ có cơ hội giao lưu chia sẻ các công nghệ tiên tiến, cơ hội tiếp cận đối tác, mở rộng thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam (Vimexpo 2026) và Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Ô tô, Xe máy và Công nghiệp hỗ trợ (Vietnam AutoExpo 2026) chính thức khai mạc. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - IDC chủ trì và phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh Chính phủ cùng với cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế với định hướng “Kết nối để phát triển”, sự kết hợp đồng hành giữa Vimexpo và Vietnam AutoExpo sẽ càng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia trong việc tham gia chuỗi cung ứng thế hệ mới.

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VIMEXPO 2026 được kỳ vọng là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Triển lãm cũng tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, tổ chức các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và cơ hội đầu tư, khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ và nỗ lực của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đối với công cuộc phát triển công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng, triển lãm Vimexpo 2026 và Vietnam AutoExpo 2026 sẽ tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài. Triển lãm cũng góp phần cụ thể hóa, hiện thực hoá mong muốn và chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng một nền công nghiệp quốc gia vững mạnh trên cơ sở phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp lớn mạnh cả về lượng và chất”, ông Quân chia sẻ.

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Để vào được chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp phải trải qua hành trình quản lý nghiêm ngặt ngay từ đầu vào và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ

Chia sẻ với Tiền Phong, bà Phạm Như Ý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vtech Corporation cho biết, doanh nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho nhiều ngành sản xuất, trong đó có ô tô, xe máy, điện tử và công nghệ cao tại Việt Nam. Các sản phẩm của Vtech được sử dụng trong quá trình tạo bề mặt cho ô tô, xe máy, vỏ điện thoại, màn hình điện thoại, màn hình tivi, chip... Đây đều là các khâu đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng kiểm soát chất lượng chặt chẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật ổn định.

Để vào được chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, theo bà Như Ý, doanh nghiệp phải trải qua hành trình quản lý nghiêm ngặt ngay từ đầu vào và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ từ tuyển chọn các nhà cung cấp nguyên vật liệu có công nghệ và kinh nghiệm lâu năm trên thế giới cho đến đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, với Toyota, thúc đẩy sản xuất trong nước và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam luôn là mục tiêu quan trọng nhằm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Song song với đó, Toyota kiên định hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội và môi trường thông qua đẩy mạnh các giải pháp thân thiện với môi trường và mở rộng sản xuất trong nước, đặc biệt đối với các dòng xe hybrid. Qua đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị ô tô thế hệ mới.

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra Triển lãm, Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động bên lề thiết yếu đối với các doanh nghiệp như: hội thảo "Cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất quốc tế ESG và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu", chương trình "Kết nối giao thương - Business Matching" với sự tham dự của các nhà mua hàng hàng đầu tại Việt Nam như: Toyota, SamSung, Huyndai Aluminum Vina, Canon, Generac, TMT Motor, Intech, Hanel PT…

Minh Nhật
#công nghiệp hỗ trợ #Vimexpo 2026 #Vietnam AutoExpo #chuỗi cung ứng #doanh nghiệp Việt Nam #Cục Công nghiệp #Phạm Văn Quân

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