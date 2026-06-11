Nhóm Âu Lạc tiếp tục tăng sở hữu tại ACB lên hơn 8%

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/6) nối dài chuỗi giao dịch ảm đạm, thanh khoản trên HoSE chỉ còn quanh 10.000 tỷ đồng, thấp nhất trong hơn một năm. Biến động sở hữu của nhóm cổ đông Âu Lạc tại ACB gây chú ý.

VN-Index kết phiên giảm nhẹ 5 điểm (0,28%) xuống 1.798 điểm, tiếp tục thất bại trong nỗ lực chinh phục lại mốc 1.800 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ quanh 10.000 tỷ đồng, mức thấp hiếm thấy trong hơn một năm trở lại đây.

Thanh khoản sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư. Trên thị trường, dòng tiền gần như đứng ngoài quan sát. Dù số mã giảm giá không áp đảo tuyệt đối, nhưng phần lớn dòng tiền vẫn tập trung ở các cổ phiếu giảm điểm thay vì nhóm tăng giá.

Thanh khoản trên HoSE chỉ còn quanh 10.000 tỷ đồng, thấp nhất hơn một năm.

Toàn sàn HoSE ghi nhận 114 mã tăng và 177 mã giảm. Tuy nhiên, nếu chỉ xét các cổ phiếu có thanh khoản lớn, bức tranh kém tích cực hơn nhiều khi số mã giảm chiếm ưu thế rõ rệt. Điều này cho thấy lực cầu tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn khá yếu.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch ở mức thấp bất thường. Tổng giá trị mua vào trên HoSE chưa đến 800 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 1.300 tỷ đồng, tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực, nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ các thông tin doanh nghiệp hơn là diễn biến giá cổ phiếu.

ACB, mã thanh khoản cao nhất - hơn 600 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm về những biến động sở hữu từ nhóm cổ đông liên quan đến nữ doanh nhân Ngô Thu Thuý. Bà Ngô Thu Thúy hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải biển Âu Lạc.

Theo báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn vừa được công bố, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã thực hiện mua thêm hơn 1,95 triệu cổ phiếu ACB. Giao dịch thực hiện vào ngày 5/6. Sau khi hoàn tất việc mua thêm, số lượng cổ phiếu mà cá nhân này nắm giữ tăng lên 97,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,9% .

Những người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny hiện đang sở hữu cổ phiếu ACB, bao gồm: Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan. Trước thời điểm giao dịch, nhóm người có liên quan này đang nắm giữ hơn 317,8 triệu cổ phiếu, tương đương 6,19%.

Sau khi ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny thực hiện giao dịch mua thêm cổ phiếu, tổng số lượng nắm giữ của nhóm Âu Lạc đã tăng lên 415,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09%.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả dự kiến hơn 10.270 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng khác cũng có diễn biến đáng chú ý. Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - BVB). Ngân hàng dự kiến đưa hơn 640,8 triệu cổ phiếu lên niêm yết, tương ứng vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng. Nếu được chấp thuận, BVB sẽ chuyển từ UPCoM sang HoSE.