Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chứng khoán châu Á chao đảo, Hàn Quốc ‘rút phích’: Việt Nam ra sao?

Việt Linh

TPO - Áp lực bán tháo lan rộng phiên hôm nay (8/6) khiến VN-Index mất gần 50 điểm và rơi xuống dưới mốc 1.800 điểm. Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên đầu tuần.

Chứng khoán châu Á mở đầu tuần mới trong trạng thái tiêu cực khi dòng tiền toàn cầu bị kích hoạt tâm lý phòng thủ mạnh. Áp lực bán lan rộng sau các diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng hiệu ứng suy yếu từ Phố Wall cuối tuần trước.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có thời điểm rơi hơn 8%, buộc sở giao dịch chứng khoán nước này phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch, tạm dừng giao dịch khoảng 20 phút nhằm hạn chế đà bán tháo và ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều thị trường khu vực đều chìm trong sắc đỏ. Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 1,3%, CSI 300 của Trung Quốc lùi 2,1%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,7%.

Thị trường trong nước cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực, VN-Index mất gần 50 điểm.

chung-khoan-5539-5374-3573-7397-3567.jpg
VN-Index mất gần 50 điểm và rơi xuống dưới mốc 1.800 điểm.

Toàn cảnh giao dịch cho thấy sự áp đảo của bên bán. Rổ VN30 ghi nhận 27 mã giảm giá, chỉ 2 mã tăng, phản ánh trạng thái điều chỉnh trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trên toàn sàn HoSE, có 246 mã giảm trong khi chỉ 60 mã tăng, cho thấy sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ thị trường.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm mạnh trên 3% như MSN, VPB, ACB, VHM, VJC… tạo thêm áp lực lớn lên chỉ số.

Không chỉ nhóm trụ, thị trường bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ với hàng loạt mã như GEX, CEO, PDR, VCG, KBC, DIG đồng loạt điều chỉnh. Dù vậy, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng riêng lẻ như NVL tăng hơn 2% và HQC tăng trần, đi ngược xu hướng chung.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến tiêu cực lan rộng khi phần lớn cổ phiếu đồng loạt giảm giá. Trên HoSE, chỉ duy nhất LPB giữ được sắc xanh, trong khi các mã lớn như SHB, BID, VIB, TPB, TCB, VPB, OCB, MSB… đồng loạt giảm trong biên độ 2-4%, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số.

Thanh khoản gia tăng trước áp lực bán mạnh. Giá trị giao dịch HoSE hơn 18.285 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 672 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, MSN...

Việt Linh
#Chứng khoán châu Á giảm mạnh #VN-Index mất gần 50 điểm #thị trường chứng khoán #chứng khoán chao đảo #bán tháo cổ phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe