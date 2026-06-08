Chứng khoán châu Á chao đảo, Hàn Quốc ‘rút phích’: Việt Nam ra sao?

Chứng khoán châu Á mở đầu tuần mới trong trạng thái tiêu cực khi dòng tiền toàn cầu bị kích hoạt tâm lý phòng thủ mạnh. Áp lực bán lan rộng sau các diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng hiệu ứng suy yếu từ Phố Wall cuối tuần trước.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có thời điểm rơi hơn 8%, buộc sở giao dịch chứng khoán nước này phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch, tạm dừng giao dịch khoảng 20 phút nhằm hạn chế đà bán tháo và ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều thị trường khu vực đều chìm trong sắc đỏ. Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 1,3%, CSI 300 của Trung Quốc lùi 2,1%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,7%.

Thị trường trong nước cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực, VN-Index mất gần 50 điểm.

VN-Index mất gần 50 điểm và rơi xuống dưới mốc 1.800 điểm.

Toàn cảnh giao dịch cho thấy sự áp đảo của bên bán. Rổ VN30 ghi nhận 27 mã giảm giá, chỉ 2 mã tăng, phản ánh trạng thái điều chỉnh trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trên toàn sàn HoSE, có 246 mã giảm trong khi chỉ 60 mã tăng, cho thấy sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ thị trường.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm mạnh trên 3% như MSN, VPB, ACB, VHM, VJC… tạo thêm áp lực lớn lên chỉ số.

Không chỉ nhóm trụ, thị trường bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ với hàng loạt mã như GEX, CEO, PDR, VCG, KBC, DIG đồng loạt điều chỉnh. Dù vậy, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng riêng lẻ như NVL tăng hơn 2% và HQC tăng trần, đi ngược xu hướng chung.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến tiêu cực lan rộng khi phần lớn cổ phiếu đồng loạt giảm giá. Trên HoSE, chỉ duy nhất LPB giữ được sắc xanh, trong khi các mã lớn như SHB, BID, VIB, TPB, TCB, VPB, OCB, MSB… đồng loạt giảm trong biên độ 2-4%, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số.

Thanh khoản gia tăng trước áp lực bán mạnh. Giá trị giao dịch HoSE hơn 18.285 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 672 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, MSN...

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