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Kinh tế

Syngenta Việt Nam lan tỏa mô hình bảo vệ môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long

P.V

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Syngenta Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” 2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần lan tỏa các thực hành bảo vệ môi trường gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

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Năm 2026, chương trình thu gom 10 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng 1.000 cây xanh nông thôn.

Chương trình được tổ chức tại An Giang và Cần Thơ với sự phối hợp của ngành nông nghiệp địa phương, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc “4 đúng - 5 vàng”, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới.

Theo Syngenta Việt Nam, sau 12 năm triển khai, chương trình đã thu gom gần 190 tấn vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật và trồng hơn 5.300 cây xanh trên cả nước. Riêng năm 2026, chương trình thu gom 10 tấn bao bì đã qua sử dụng và trồng 1.000 cây xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

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Mô hình đổi vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật lấy nhu yếu phẩm tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường, hoạt động còn từng bước hình thành thói quen xử lý chất thải nông nghiệp đúng cách trong cộng đồng.

Đại diện Syngenta Việt Nam cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, thúc đẩy các sáng kiến ESG, hướng tới xây dựng những cộng đồng nông thôn xanh hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững.

P.V
#bảo vệ môi trường #Đồng bằng sông Cửu Long #Syngenta #nông nghiệp bền vững #chương trình môi trường #trồng cây xanh #quản lý chất thải

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