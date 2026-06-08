Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, sở hữu quỹ đất lớn, hệ sinh thái sản xuất đa ngành cùng mạng lưới hoạt động trải rộng trong và ngoài nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Từ nền tảng cao su đến hệ sinh thái kinh tế đa ngành

Sau gần một thế kỷ hình thành và phát triển, ngành Cao su Việt Nam không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn gắn liền với lịch sử phát triển của nhiều vùng đất, nhiều địa phương trên cả nước. Trên nền tảng đó, VRG đã vươn mình trở thành tập đoàn kinh tế có quy mô lớn với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa khoảng 168.800 tỷ đồng; đầu tư tại 115 công ty con và công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực trồng và chế biến cao su, chế biến gỗ, phát triển khu công nghiệp, sản phẩm công nghiệp cao su, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, VRG quản lý hơn 377.800 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, khoảng 264.000 ha nằm trên lãnh thổ Việt Nam, trải dài từ Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung đến miền núi phía Bắc. Hơn 113.000 ha được phát triển tại Lào và Campuchia, chiếm gần 30% tổng diện tích vườn cây toàn Tập đoàn. Các dự án của VRG tại Lào và Campuchia không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân và giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Các dự án cao su của VRG tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động, trong đó có khoảng 20.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và 25.000 lao động tại Lào, Campuchia. Nhiều vùng đất khó khăn trước đây đã từng bước đổi thay nhờ sự hiện diện của các dự án cao su, từ hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế đến các hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Năm 2025 ghi nhận một năm tăng trưởng ấn tượng của VRG khi nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 32.432 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.108 tỷ đồng, tăng gần 27%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.999 tỷ đồng, tăng hơn 24%. Đặc biệt, nộp ngân sách nhà nước đạt 4.977 tỷ đồng, khẳng định vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn đối với nền kinh tế.

Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính tiếp tục duy trì ở mức tích cực với Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 6,95% và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 12,61%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng. Đây là những con số phản ánh năng lực quản trị, khả năng thích ứng với thị trường và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, VRG đã đạt doanh thu hợp nhất 12.522 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.611 tỷ đồng, tăng 65,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.063 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Mở ra dư địa tăng trưởng từ các lĩnh vực chiến lược

Nếu cao su là nền tảng truyền thống thì khu công nghiệp đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng chiến lược của VRG. Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG, cho biết: “Trong tổng thể chiến lược phát triển của Tập đoàn, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột trọng yếu, vừa góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa tạo động lực tăng trưởng mới, bền vững. Tập đoàn định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại – xanh – thông minh – bền vững, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu”.

Hiện nay, VRG đang quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Gia Lai. Các khu công nghiệp này đã thu hút hơn 820 nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra khoảng 260.000 việc làm cho người lao động. Không chỉ đóng vai trò là điểm đến của các dự án sản xuất công nghiệp, các khu công nghiệp của VRG còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ hiện đại, thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao đời sống người dân tại nhiều địa phương.

Bên cạnh 14 khu công nghiệp đang khai thác, VRG tiếp tục triển khai 5 khu công nghiệp mới. Dự kiến, tổng số khu công nghiệp của Tập đoàn sẽ tăng lên 19 với diện tích gần 6.300 ha. Cùng với quỹ đất khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại nhiều địa phương trọng điểm, đây sẽ là nền tảng để VRG mở rộng không gian phát triển và thu hút các dòng vốn đầu tư mới.

Bên cạnh khu công nghiệp, năng lượng tái tạo là lĩnh vực được VRG xác định là một trụ cột phát triển mới. Tập đoàn đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhiều dự án điện mặt trời và thủy điện tại các địa phương như Lâm Đồng, Đà Nẵng; đồng thời triển khai các trang trại điện mặt trời cung cấp điện cho hệ thống khu công nghiệp theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Việc phát triển năng lượng tái tạo không chỉ góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn giúp VRG hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên phát triển mới

Năm 2026, Tập đoàn được Bộ Tài chính giao các chỉ tiêu tổng doanh thu 33.799 tỷ đồng, tăng trưởng 5,60% so với thực hiện 2025. Lợi nhuận sau thuế 5.558 tỷ đồng, tăng tương ứng 5,54% so với thực hiện 2025. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 6,62% và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 9,17%.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, VRG không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô mà còn hướng tới xây dựng một tập đoàn kinh tế nhà nước hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực, đóng vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển xanh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược phát triển của VRG là việc đặt chuyển đổi số và ESG vào vị trí trung tâm. Tập đoàn đang triển khai hệ thống GIS để quản lý đất đai, vườn cây và hoạt động sản xuất theo thời gian thực; số hóa toàn bộ quy trình quản trị nội bộ; xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ công tác điều hành và ra quyết định.

Song song đó, VRG xây dựng và triển khai bộ tiêu chuẩn ESG áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng cường quản trị doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển trách nhiệm xã hội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Tập đoàn hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của đối tác, khách hàng và nhà đầu tư toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, VRG đang từng bước chuyển hóa lợi thế về đất đai, tài nguyên và hệ sinh thái sản xuất thành các động lực tăng trưởng mới. Không chỉ là doanh nghiệp dẫn đầu ngành cao su, VRG đang khẳng định vai trò một tập đoàn kinh tế nhà nước tiên phong trong phát triển công nghiệp, kinh tế xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng.