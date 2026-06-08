Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank

Trong nhịp sống hiện đại, sự gắn kết gia đình không chỉ đến từ những bữa cơm sum họp hay những chuyến đi cùng nhau; mà còn được vun đắp qua hành trình cùng sẻ chia, đồng hành xây dựng cuộc sống đủ đầy và bền vững. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026), VietinBank chính thức ra mắt V-Family - gói giải pháp tài chính gia đình trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở ra không gian kết nối tài chính chung dành cho thành viên trong gia đình.

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Không gian tài chính cho cả gia đình

Với V-Family, việc kết nối các thành viên trong gia đình trở nên đơn giản và thuận tiện hơn ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể tạo nhóm gia đình, gửi lời mời tới người thân thông qua số điện thoại, đồng thời cá nhân hóa nhóm bằng tên gọi và hình ảnh riêng.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, hệ thống còn tự động ghi nhận tổng giá trị tài chính của cả nhóm để hiển thị hạng gia đình, từ đó gợi ý những quyền lợi phù hợp dành cho toàn bộ thành viên.

Gia tăng kết nối, tận hưởng đặc quyền

Điểm nổi bật của V-Family nằm ở việc mở rộng các lợi ích tài chính từ phạm vi cá nhân sang trải nghiệm chung của cả gia đình. Thông qua việc kết nối gia đình trên cùng một nền tảng, các thành viên không chỉ thuận tiện hơn trong quản lý tài chính; mà còn có cơ hội tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn như: Tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 30 triệu đồng, ưu đãi lãi suất tiết kiệm như khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2%/năm và miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ (tín dụng + ghi nợ). Không chỉ mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại và thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày, V-Family còn giúp các thành viên cùng gia tăng giá trị khi đồng hành lâu dài, tạo nên sự gắn kết bền vững cho cả gia đình.

Khách hàng hào hứng với trải nghiệm mới

V-Family mang lại sự thuận tiện trong quản lý tài chính, đồng thời tạo cảm giác kết nối gần gũi hơn giữa các thành viên trong gia đình.

Chị Tuệ Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mỗi người trong gia đình thường quản lý tài chính riêng nên đôi khi khó theo dõi các kế hoạch chung. Từ khi sử dụng V-Family, cả nhà có thể kết nối trên cùng một ứng dụng, vừa tiện quản lý vừa cảm thấy gắn kết hơn. Tôi thích nhất là việc cả gia đình có thể cùng hưởng ưu đãi và theo dõi hành trình “thăng hạng” chung”.

Trong khi đó, anh Tuấn Anh (TP. HCM) cho biết: “V-Family giúp tôi cảm nhận rõ hơn tài chính không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là sự đồng hành của cả gia đình. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại là có thể kết nối bố mẹ, người thân vào cùng nhóm với trải nghiệm rất hiện đại và thuận tiện”.

Sự ra đời của V-Family tiếp tục khẳng định hướng đi nhất quán của VietinBank trong việc phát triển các giải pháp tài chính số lấy khách hàng làm trung tâm, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng cuộc sống đủ đầy, bền vững và gắn kết hơn mỗi ngày.

Trải nghiệm ngay nhóm Gia đình (V-Family) trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile để sẵn sàng gắn kết gia đình, thăng hạng đặc quyền.

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