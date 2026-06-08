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Kinh tế

Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Thảo Hiền

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tạo dấu ấn, khi mang những giải pháp xanh cho đồng ruộng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tham dự Đại hội với sự hiện diện của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú và tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của các đơn vị thành viên.

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Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan gian trưng bày các sản phẩm vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem.

Hoạt động này góp phần giới thiệu những thành tựu đổi mới công nghệ, các giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Vinachem cùng người nông dân trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Trong khuôn khổ Đại hội, gian trưng bày của Vinachem đã đón tiếp nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm phục vụ nông nghiệp do các đơn vị thành viên của Tập đoàn nghiên cứu, sản xuất.

a2.jpgÔng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem.

Tại gian hàng, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã trực tiếp giới thiệu tới các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội một số sản phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Công ty CP Phân bón Miền Nam nghiên cứu, phát triển. Các sản phẩm hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, cải tạo đất, giảm tác động đến môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững.

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Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan gian trưng bày của Vinachem.

Bên cạnh các sản phẩm phân bón, Vinachem cũng giới thiệu nền tảng Vinachem Nông nghiệp - hệ sinh thái số kết nối tri thức, dữ liệu và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Nền tảng được xây dựng theo định hướng hỗ trợ người nông dân tiếp cận nguồn thông tin khoa học, chính thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đặc biệt, Công ty CP Phân bón Bình Điền mang đến Đại hội không gian trải nghiệm thực tế ảo (VR), giúp đại biểu và nông dân trực quan tìm hiểu các giải pháp canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

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Anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham quan gian trưng bày các sản phẩm của Tập đoàn Vinachem.

Là doanh nghiệp nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong của ngành hóa chất Việt Nam, Vinachem hiện là một trong những lực lượng chủ lực cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Riêng lĩnh vực phân bón, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang chiếm hơn 40% thị phần trong nước, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia.

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Đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Thông qua hoạt động tại Đại hội, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam, đồng hành cùng người nông dân và ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển xanh, hiện đại. Đây cũng là hành động thiết thực triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế.

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Các sản phẩm mới của một số đơn vị thành viên của Vinachem tại gian trưng bày.
Thảo Hiền
#Vai trò của Vinachem trong phát triển nông nghiệp xanh #Giới thiệu sản phẩm phân bón và vật tư nông nghiệp #Chuyển đổi số và nền tảng nông nghiệp số #Hợp tác và hội nhập trong ngành hóa chất Việt Nam #Thúc đẩy phát triển bền vững và an ninh lương thực #Tập đoàn Hoá chất Việt Nam #Vinachem #phân bón

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