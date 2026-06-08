Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence 2026 đồng hành với thế hệ trẻ

Sự kiện là dịp để các sinh viên chia sẻ về những điều đã học hỏi thực tế trong thời gian qua cũng như định hướng nghề nghiệp cho tương lai, đồng thời Ban giám đốc Công ty có những trao đổi mang tính định hướng đến các bạn thực tập sinh.

Chương trình Shinhan Life S-Cellence mang lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp thực tế, giúp các em sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình nghề nghiệp tương lai.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence được Shinhan Life Việt Nam triển khai nhằm tạo cầu nối giữa môi trường học thuật và thực tiễn doanh nghiệp. Cụ thể, bên cạnh mức hỗ trợ tài chính 10 triệu đồng cho mỗi em, 5 em sinh viên đã có cơ hội tham gia kỳ kiến tập kéo dài 4 tuần tại trụ sở chính công ty.

Tại đây, sinh viên được giao các hạng mục công việc cụ thể, làm quen với văn hóa công sở và trau dồi kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ những quản lý giàu kinh nghiệm của Shinhan Life Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, chia sẻ: "Shinhan Life Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ. Thông qua chương trình Shinhan Life S-Cellence, chúng tôi mang lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp thực tế, giúp các em sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình nghề nghiệp tương lai. Những nỗ lực và khả năng thích nghi của các em trong quá trình kiến tập tại công ty thời gian qua là rất đáng ghi nhận".

Ông Bae Seung Jun - Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam - cùng 5 bạn thực tập sinh và các quản lý cấp cao.

Đại diện cho các sinh viên nhận học bổng đợt này, bạn Mai Phước Lập, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Quá trình kiến tập tại Shinhan Life Việt Nam giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc thực tế so với những kiến thức trên giảng đường. Sự hướng dẫn sâu sát từ anh, chị đồng nghiệp đã giúp em cải thiện kỹ năng phân tích và có cái nhìn cụ thể hơn về ngành bảo hiểm nhân thọ. Đây là những kinh nghiệm thiết thực để em chuẩn bị cho công việc chính thức sau khi tốt nghiệp".

Bắt đầu từ tháng 6/2025, qua 3 đợt triển khai, chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence đã đồng hành, hỗ trợ tài chính cùng với cơ hội kiến tập cho tổng cộng 15 sinh viên. Nhằm mang lại góc nhìn đa chiều, các bạn sinh viên được phân bổ trải nghiệm tại nhiều phòng ban chức năng khác nhau, bao gồm: Nhân sự, Marketing, Kế hoạch tổng hợp, Actuary (Định phí bảo hiểm), Kế toán, Công nghệ thông tin (IT), Huấn luyện và Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ.

Qua quá trình cọ xát thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên tham gia chương trình đã nắm bắt được sơ lược quy trình vận hành và cách thức phối hợp công việc bên trong một công ty bảo hiểm nhân thọ. Đáng chú ý, một bạn sinh viên nhận học bổng Shinhan Life S-Cellence đợt 1 năm 2025 sau khi tham gia kỳ kiến tập đã có cơ hội tiếp tục thực tập, vượt qua quá trình đánh giá năng lực để chính thức gia nhập Shinhan Life Việt Nam. Hiện tại, bạn đã trở thành nhân viên chính thức và đang tiếp tục làm việc và phát triển chuyên môn tại Công ty.

Những phản hồi tích cực và kết quả đạt được từ chương trình sẽ là động lực để Shinhan Life Việt Nam tiếp tục phát triển các dự án, sáng kiến ý nghĩa, nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình trau dồi và phát triển năng lực bản thân trong tương lai.