Giá xăng dầu đồng loạt giảm

TPO - Từ 15h chiều nay (11/6), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo xu hướng đi xuống của thị trường thế giới. Trong đó, dầu diesel giảm mạnh nhất, gần 1.000 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 452 đồng/lít.

Bộ Công Thương vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 452 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, xuống còn tối đa 21.332 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng/lít, còn 25.877 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.037 đồng/kg, xuống tối đa 18.608 đồng/kg.

Giá xăng E10 trong kỳ điều hành lần này cũng chưa được đưa vào danh mục mặt hàng được công bố giá cơ sở riêng. Việc điều hành giá xăng sinh học E10 hiện vẫn được thực hiện trên cơ sở giá xăng nền tương ứng theo quy định hiện hành.

Giá xăng dầu giảm từ 15h chiều 11/6.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu tác động của nhiều yếu tố như tiến trình đàm phán liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, diễn biến xung đột Nga - Ukraine, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông cùng các yếu tố về cung - cầu năng lượng toàn cầu. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng, giảm khác nhau tùy từng mặt hàng.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 4/6-11/6, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 116,396 USD/thùng, giảm 0,32%; dầu diesel 0,05S ở mức 139,578 USD/thùng, giảm 1,63%; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 614,546 USD/tấn, giảm 3,98% so với kỳ điều hành trước

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước, liên Bộ tiếp tục thực hiện trích lập 100 đồng/lít đối với xăng sinh học E5RON92 và 200 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut. Trong kỳ này không chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với các mặt hàng trên.

Mức giá mới có hiệu lực từ 15h ngày 11/6 cho đến trước kỳ điều hành tiếp theo. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành phù hợp, đồng thời giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.