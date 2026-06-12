Kim cương không phải vàng: Vì sao ngày càng nhiều người từ bỏ tư duy mua kim cương thiên nhiên để đầu tư?

Trong nhiều năm, không ít người mua kim cương thiên nhiên với niềm tin rằng đây là một loại tài sản có thể tích lũy giống như vàng.

Nhưng thực tế đang cho thấy một câu chuyện khác.

Ngày càng nhiều người đặt câu hỏi: "Viên kim cương thiên nhiên sau này bán lại được bao nhiêu tiền?"

Bởi nếu mục tiêu là đầu tư và tích lũy tài sản, thị trường đã có rất nhiều lựa chọn phù hợp hơn như vàng, bất động sản hay các sản phẩm tài chính. Mà quên rằng kim cương cũng chỉ là một món trang sức, một biểu tượng của vẻ đẹp, cảm xúc và những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống

Khi người tiêu dùng ngừng tin vào những lời hứa

Trong quá khứ, nhiều người mua kim cương thiên nhiên với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ luôn tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng minh bạch và người tiêu dùng có nhiều nguồn thông tin hơn, họ bắt đầu nhận ra rằng kim cương thiên nhiên và vàng vốn là hai sản phẩm phục vụ hai nhu cầu hoàn toàn khác nhau.

Vàng được sinh ra để tích lũy.

Kim cương được sinh ra để tỏa sáng.

Một bên được mua vì giá trị quy đổi.

Một bên được mua vì giá trị cảm xúc.

Sự khác biệt này đang khiến nhiều người chủ động tách riêng ngân sách đầu tư và ngân sách tận hưởng cuộc sống. Họ mua vàng, bất động sản hoặc các sản phẩm tài chính để tích sản. Nhưng khi muốn tự thưởng cho bản thân, đánh dấu một cột mốc quan trọng hay đơn giản là sở hữu một món đồ mình yêu thích, họ tìm đến trang sức kim cương

Trị giá và giá trị: Hai khái niệm người mua kim cương thiên nhiên và nuôi cấy thường nhầm lẫn

Trị giá là thứ thị trường quyết định.

Giá trị là thứ người sở hữu cảm nhận. Không ai nhớ chính xác giá vàng của ngày cưới cách đây mười năm. Nhưng rất nhiều người vẫn nhớ khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn trong ngày đặc biệt ấy.

Trị giá của một viên kim cương thiên nhiên hay nuôi cấy có thể thay đổi theo thời gian, theo cung cầu và theo bối cảnh của thị trường. Nhưng giá trị của kim cương đôi khi lại nằm ở những điều không thể đo đếm bằng tiền.

Cuộc cách mạng thầm lặng trong ngành kim cương

Sự xuất hiện của kim cương nuôi cấy đang khiến cuộc tranh luận về giá trị của kim cương trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn giúp họ sở hữu vẻ đẹp của kim cương thật với mức chi phí dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Điều này buộc thị trường phải đối mặt với một câu hỏi chưa từng rõ ràng đến vậy:

Người ta đang mua kim cương vì muốn đầu tư?

Hay người ta mua kim cương vì yêu vẻ đẹp của nó?

Nếu mục tiêu là đầu tư, thị trường đã có rất nhiều lựa chọn khác.

Nhưng nếu mục tiêu là tận hưởng, là thể hiện phong cách cá nhân và là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, thì điều quan trọng nhất không còn là viên kim cương đó được hình thành ở đâu. Điều quan trọng là cảm xúc mà viên kim cương ấy mang lại.

Kim cương nuôi cấy: khi giá trị cảm xúc vượt lên trên trị giá vật chất

Có lẽ thay đổi lớn nhất của người tiêu dùng hiện đại là ngày càng nhiều người không còn xem kim cương thiên nhiên như một công cụ tích lũy. Thay vào đó, họ xem kim cương nuôi cấy là cách để tận hưởng cuộc sống, ghi dấu những cột mốc quan trọng và thể hiện phong cách cá nhân. Nhờ được tạo ra trong môi trường kiểm soát bằng công nghệ, quá trình hình thành của mỗi viên kim cương nuôi cấy có thể được truy xuất và xác định rõ nguồn gốc. Các thông số về màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt hay trọng lượng đều được đánh giá bởi các tổ chức kiểm định quốc tế như IGI hoặc GIA. Bên cạnh đó người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn trong cùng một mức ngân sách. Thay vì phải đánh đổi giữa kích thước, chất lượng và thiết kế, khách hàng có thể sở hữu những viên kim cương lớn hơn, đẹp hơn hoặc những mẫu trang sức lộng lẫy hơn mà vẫn phù hợp với khả năng tài chính của mình.

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