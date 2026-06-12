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Pháp luật

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Hỗn chiến trên đất quốc phòng, 4 đối tượng bị khởi tố

Tiền Lê

TPO - Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn (Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trong vụ dùng hung khí hỗn chiến trên lô cao su của Đội 3 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15.

Ngày 12/6, Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn (Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trong vụ dùng hung khí hỗn chiến trên lô cao su ở làng Nẻh, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng bị khởi tố cùng về hành vi “Giết người” là Ksor Uin (SN 2007), Rơ Mah Lít (SN 2000), Siu Thái (SN 2007), Siu Tin (SN 2010), cùng trú tại làng Nẻh, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai. Trong số này, Uin, Lít và Thái đã có lệnh tạm giam, riêng Tin bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

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Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn đọc lệnh khởi tố đối với 4 đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với một thanh niên ở thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, các đối tượng trên đã chuẩn bị dao đi đánh nhau vào khuya 10/5. Khi gặp nhau ở lô cao su của Đội 3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15), hai bên đã lao vào đánh nhau. Nhóm của Uin giật được dao tự chế của nhóm đối thủ rồi đánh 1 đối tượng bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của người khác nên đã truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Giết người”.

Được biết, vụ việc ban đầu được Công an xã Ia Krêl xác minh. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra ở lô cao su thuộc địa phận của đất do đơn vị quốc phòng quản lý nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 thụ lý theo thẩm quyền.

Tiền Lê
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