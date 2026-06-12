Công an làm rõ thông tin nam shipper bị hành hung giữa đường

TPO - Công an Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ vụ nam shipper bị một người đàn ông lao vào hành hung trên đường.

Ngày 12/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nam shipper (nhân viên giao hàng) bị người đàn ông hành hung giữa đường.

Hình ảnh nam shipper bị hành hung.

Theo nội dung clip, nam shipper mặc áo vàng ngồi trên xe máy liên tục bị một người đàn ông mặc áo đen dùng tay đấm, tát vào mặt và người. Bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận, không thể phản kháng. Một số người dân xung quanh cũng nhiều lần can ngăn song người đàn ông mặc áo đen vẫn không dừng lại mà tiếp tục hành hung nạn nhân.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào tối 11/6 trên đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị đã mời những người liên quan đến làm việc. Theo thông tin ban đầu, người hành hung nam shipper làm nghề lái taxi.