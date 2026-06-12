Đông Hùng, Võ Hạ Trâm đổ bộ Concert Thanh Xuân

TPO - Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) hứa hẹn là bữa tiệc âm nhạc bùng nổ.

Sự kiện âm nhạc quy mô Concert ngoài trời do Báo Tiền Phong tổ chức quy tụ những mảnh ghép tiêu biểu của âm nhạc hàn lâm (những vocalist thực lực), dàn ca sĩ/rapper/nhà sản xuất đình đám của thị trường Vpop. Danh sách đầu tiên của dàn nghệ sĩ đổ bộ Concert Thanh Xuân gọi tên Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, DJ/Producer Hoaprox, Trần Ngọc Ánh và Lâm Phúc.

"Cặp bài trùng" Đông Hùng - Võ Hạ Trâm tái hợp

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trở thành bộ đôi khuynh đảo làng nhạc kể từ dấu mốc song ca bản hit quốc dân Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trước đó, hai nghệ sĩ khẳng định vị thế là những ca sĩ trẻ thực lực, theo đuổi các dòng nhạc hàn lâm.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm góp phần định hình lại thị hiếu nghe nhạc của số đông, đặc biệt những khán giả trẻ tuổi về một giọng hát được đào tạo bài bản, có cá tính âm nhạc rõ ràng, định hình chính xác hướng đi. Và trên hết, 2 nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, tránh xa thị phi nhưng vẫn được đông đảo khán giả biết đến, ủng hộ.

Thành công vượt bậc của sân khấu Viết tiếp câu chuyện hòa bình đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm và Đông Hùng bứt phá mạnh hơn.

Một năm qua, Võ Hạ Trâm hiện diện trong phần lớn Concert quan trọng. Tần suất "phủ sóng" Concert của Đông Hùng dày đặc không kém. Họ trở thành 2 giọng hát được khán giả mong chờ ở các sự kiện âm nhạc với khả năng hát live ấn tượng, là hình mẫu chuẩn để đưa giọng hát lan tỏa đến nhiều tầng lớp khán giả.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm sẵn sàng "thắp sáng" Concert Thanh Xuân.

Đánh dấu sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn thăng hoa, hai giọng ca nội lực còn là hiện thân cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang không ngừng vươn mình bứt phá. Đứng trên sân khấu của tuổi trẻ, họ sẽ dùng chính âm nhạc làm ngôn ngữ để ngân vang những hoài bão, lý tưởng và khát vọng cống hiến rực rỡ của thanh niên thời đại mới.

Tiếp đó, hai giọng hát thực lực khác xuất hiện ở Concert Thanh Xuân là Trần Ngọc Ánh (quán quân The Voice 2018) và Lâm Phúc (Á quân Vietnam Idol 2023).

Quán quân Trần Ngọc Ánh từng để lại ấn tượng qua sản phẩm Lửng lơ. Sau nhiều năm vắng bóng khỏi thị trường để theo đuổi các dự án cá nhân, sự trở lại của Trần Ngọc Ánh ở Concert Thanh Xuân sẽ có những tiết mục thú vị, được đầu tư công phu để nữ ca sĩ hâm nóng tên tuổi. Tương tự, Lâm Phúc cũng không hoạt động nhiều trên thị trường và tiết mục của anh tại Concert Thanh Xuân sẽ là chất giọng ấm, lãng mạn, mang đến không khí khác biệt so với dàn nghệ sĩ còn lại.

Lâm Phúc và Trần Ngọc Ánh.

Double2T và DJ Hoaprox - đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng

Chất liệu rap từ Double2T và phần diễn DJ bùng nổ của Hoaprox là thứ "gia vị" đặc biệt, bên cạnh dàn vocalist chất lượng của Concert Thanh Xuân. Họ là 2 đại diện tiêu biểu cho những dòng nhạc mới gắn liền với khán giả trẻ và vươn lên tỏa sáng trên đường đua nhạc Việt trong 5 năm gần đây.

Double2T là quán quân của Rap Việt mùa 3. Sau 3 năm, Người miền núi chất vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội nhưng chuyển sang con đường hoạt động khác biệt so với phần lớn đồng nghiệp trong giới rap. Thay vì lấn sâu vào thị trường và cạnh tranh đường đua thịnh hành, Double2T vươn tới vị thế của một rapper xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện âm nhạc quan trọng, tầm cỡ quốc gia.

Giọng hát của Double2T vừa cất lên ở Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Lần này, tại Concert Thanh Xuân, sự kết hợp của Double2T và nghệ sĩ khác là ẩn số thú vị của chương trình.

Hoaprox và Double2T.

DJ/Producer Hoaprox từng được tạp chí MixMag Asia gọi là "Cậu bé vàng nhạc điện tử Việt Nam". Trong hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp của một DJ, nhà sản xuất âm nhạc, Hoaprox trung thành dòng nhạc EDM và đạt được nhiều thành tựu vươn tầm quốc tế. Anh là producer đứng sau bản hit Ngẫu hứng từng được ghi nhận thu về hơn 3 tỷ view ở các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Đến nay, Ngẫu hứng vẫn là bản nhạc EDM đình đám của Việt Nam, khiến nhiều khán giả hiểu lầm là sáng tác của DJ/Producer nổi tiếng toàn cầu Alan Walker.

Tại Concert Thanh Xuân, Hoaprox sẽ mang đến năng lượng tươi trẻ, biến set nhạc DJ thành "bữa tiệc âm nhạc" đúng nghĩa với âm thanh sôi động của nhạc điện tử, phần khuấy động từ MC Hype. Nhiều ca khúc gắn liền với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ được Hoaprox "biến hóa", phủ lên chất liệu âm nhạc mới để cất lên trong niềm tự hào và vẫn đảm bảo tinh thần khuấy động sân khấu.

"Concert Thanh Xuân được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là một lát cắt về thanh xuân Việt Nam, đưa khán giả bước lên 'chuyến tàu thời gian' đi từ những ký ức rực rỡ, hào hùng của thế hệ đi trước đến sức sống sục sôi, hiện đại của tuổi trẻ hôm nay.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục công bố dàn nghệ sĩ tiếp theo góp mặt tại Concert Thanh Xuân.