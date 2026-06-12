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Thể thao

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Á hậu Huyền My dự đoán tuyển Mỹ thắng Paraguay trong trận ra quân World Cup 2026

Duy Nam

TPO - Á hậu, MC thể thao Huyền My nhận định đội tuyển Mỹ sở hữu nhiều lợi thế để hướng tới một chiến thắng trước Paraguay trong ngày mở màn chiến dịch World Cup trên sân nhà.

Không chỉ được biết đến với vai trò Á hậu Việt Nam, Huyền My còn là MC quen thuộc của nhiều chương trình thể thao và từng đảm nhận vai trò MC của kênh thể thao K+ trong thời gian dài.

Huyền My cùng bố và em trai được biết đến là những người hâm mộ bóng đá lâu năm. Vì vậy, gia đình người đẹp rất háo hức chờ đợi mùa giải World Cup 2026.

Trước thềm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay tại bảng D World Cup 2026 diễn ra ngày 13/6, Huyền My đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về trận đấu được xem là màn ra mắt đầy áp lực của đội chủ nhà.

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Á hậu Huyền My dự đoán Mỹ giành chiến thắng trước Paraguay tại bảng D World Cup 2026.

Theo Huyền My, đội tuyển Mỹ đang sở hữu nhiều lợi thế để hướng tới một chiến thắng trong ngày mở màn chiến dịch World Cup trên sân nhà.

"Tôi dự đoán Mỹ sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Paraguay. Đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng, nhưng lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn sẽ giúp Mỹ tạo khác biệt", Huyền My chia sẻ.

Huyền My tin rằng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Mỹ. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu gần đây cũng phần nào ủng hộ đội chủ nhà khi Mỹ thường có kết quả thuận lợi trước Paraguay trong những lần gặp nhau gần nhất.

Khép lại phần dự đoán, Huyền My cho rằng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội. "Tôi tin Mỹ sẽ giành chiến thắng và là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình World Cup của họ. Nhưng Paraguay chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà phải nỗ lực hết sức mới có thể chiến thắng", nữ MC thể thao nhận định.

Các chuyên gia quốc tế hiện cũng đánh giá Mỹ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu bảng D, trong khi Paraguay được xem là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Duy Nam
#World Cup #Á hậu Huyền My #dự đoán World Cup #World Cup 2026 #Tuyển Mỹ #Tuyển Paraguay

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