Nhận định Mỹ vs Paraguay, 08h00 ngày 13/6: Khởi đầu giấc mơ

TPO - Nhận định bóng đá Mỹ vs Paraguay, lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026, lúc 08h00 ngày 13/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Được thi đấu trên sân nhà tại Los Angeles, đội tuyển Mỹ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Paraguay.

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Nhận định trước trận đấu

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, tuyển Mỹ cùng Canada và Mexico đều đặt kỳ vọng lớn vào việc tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tiến sâu tại giải đấu. Với riêng đội tuyển Mỹ, hành trình chinh phục World Cup bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Paraguay ở bảng D, trận đấu được xem là có thể định hình toàn bộ chiến dịch của thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

Không phải tham dự vòng loại khu vực CONCACAF nhờ suất đặc cách dành cho nước chủ nhà, tuyển Mỹ có gần hai năm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảng thời gian đó giúp HLV Mauricio Pochettino có điều kiện xây dựng lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung đội hình.

Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị giờ chỉ còn mang tính tham khảo. Khi World Cup chính thức khởi tranh, từng trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Đội tuyển Mỹ bước vào giải đấu với những tín hiệu trái chiều. Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Senegal ở trận giao hữu áp chót, họ lại để thua Đức 1-2 trong màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup, dù hậu vệ Antonee Robinson đã ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Ngay sau trận đấu đó, toàn bộ đội hình 26 cầu thủ của Pochettino đã di chuyển từ Chicago đến California để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Paraguay tại Los Angeles.

Hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Mỹ tham dự World Cup lần thứ 12 trong lịch sử. Mục tiêu tối thiểu của đội bóng xứ cờ hoa là tái lập thành tích vào vòng 1/8 như tại World Cup 1994 - giải đấu mà họ cũng là chủ nhà.

Nếu tính từ vị trí thứ ba tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, thành tích tốt nhất của Mỹ trong kỷ nguyên hiện đại là tấm vé vào tứ kết World Cup 2002. Đáng chú ý, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng trong cả ba lần gần nhất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một lợi thế khác dành cho tuyển Mỹ là họ được thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà tại Los Angeles và Seattle. Bầu không khí quen thuộc cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho Christian Pulisic và các đồng đội.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội chủ nhà. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Paraguay gặp nhau tại World Cup kể từ năm 1930. Trong lần đối đầu duy nhất trước đó ở sân chơi này, tuyển Mỹ từng giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, Paraguay chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Nam Mỹ trở lại World Cup sau quãng thời gian dài vắng bóng. La Albirroja giành vé dự giải lần thứ chín trong lịch sử sau khi cán đích ở vị trí thứ sáu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, Paraguay đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến dịch vòng loại là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch thế giới Argentina.

Ông là chiến lược gia người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, mang theo kỳ vọng tái hiện những dấu ấn từng giúp đội bóng này trở thành hiện tượng của bóng đá Nam Mỹ.

Paraguay từng thua Mỹ 1-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ rất đáng chú ý khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong đó có màn hủy diệt Nicaragua 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các ứng viên vô địch, Paraguay xây dựng lối chơi dựa trên tính tổ chức, kỷ luật và sự thực dụng. Đội bóng này sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, tập trung phòng ngự số đông và tận dụng tối đa các tình huống cố định - thứ vũ khí từng nhiều lần mang lại thành công cho họ.

Chính vì không được đánh giá là ứng viên tiến sâu nên Paraguay bước vào giải đấu với tâm lý khá thoải mái. Áp lực gần như thuộc về đội chủ nhà Mỹ, trong khi đại diện Nam Mỹ có thể thoải mái theo đuổi mục tiêu tạo nên bất ngờ.

Lần gần nhất Paraguay góp mặt tại vòng chung kết World Cup là năm 2010. Đó cũng là giải đấu thành công nhất trong lịch sử của họ khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Sau 16 năm chờ đợi, La Albirroja đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới với khát vọng tái hiện kỳ tích trong quá khứ. Và trong ngày khai màn bảng D, họ vẫn có thể trở thành đội bóng phá hỏng bữa tiệc mà người Mỹ đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua.

Thông tin lực lượng

HLV Mauricio Pochettino nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc trong trận ra quân gặp Paraguay. Kinh nghiệm của đội trưởng Tim Ream sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉ huy hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Bên cạnh Ream, hai vị trí còn lại ở hàng thủ đang là cuộc cạnh tranh giữa Miles Robinson và Mark McKenzie trong bối cảnh Chris Richards chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất. Trung vệ thuộc biên chế Crystal Palace mới trở lại tập luyện sau chấn thương mắt cá chân và khả năng ra sân ngay từ đầu vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở khu vực giữa sân, bộ ba Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cân bằng giữa khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công. Đây cũng là tuyến được xem là chìa khóa trong cách vận hành lối chơi của tuyển Mỹ.

Trên hàng công, mọi ánh mắt sẽ hướng về Christian Pulisic. Ngôi sao mang băng đội phó được kỳ vọng sẽ chơi ngay phía sau tiền đạo Folarin Balogun. Dù vừa trải qua mùa giải chưa thực sự như ý cùng AC Milan, Pulisic vẫn cho thấy vai trò đầu tàu khi thi đấu nổi bật trong trận giao hữu với Đức trước thềm World Cup.

Trong khi đó, Balogun tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo thuộc biên chế Monaco đã ghi 19 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua và được kỳ vọng sẽ mang đến sự sắc bén trong vòng cấm đối phương.

Trong khi đó, Paraguay bước vào World Cup 2026 với nền tảng là hệ thống phòng ngự giàu kỷ luật.

Trung vệ Omar Alderete, người hiện khoác áo Sunderland, nhiều khả năng sẽ tái xuất trong đội hình xuất phát, dù từng nhận thẻ đỏ ở trận giao hữu gặp Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Anh được kỳ vọng sẽ đá cặp cùng đội trưởng Gustavo Gomez, thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của hàng phòng ngự Paraguay.

Trên mặt trận tấn công, HLV Gustavo Alfaro đón tín hiệu tích cực khi Julio Enciso gần như đã bình phục chấn thương nhẹ ở cơ đùi gặp phải trong trận thắng Nicaragua. Tài năng trẻ đang khoác áo Strasbourg được dự đoán sẽ góp mặt ngay từ đầu.

Enciso sẽ kết hợp cùng Miguel Almiron và Diego Gomez trong vai trò hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tonny Sanabria. Bộ ba này được xem là nguồn sáng tạo chính trong các pha phản công.

Ở tuyến cao nhất, Sanabria vẫn là niềm hy vọng ghi bàn lớn nhất. Tiền đạo này là chân sút số một của Paraguay tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công trong cuộc đối đầu với tuyển Mỹ.