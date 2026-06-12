Chính thức: Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm

Real Madrid thông báo bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. "Người đặc biệt" chính thức bắt tay vào công việc từ ngày 13/7, vào thời điểm toàn đội hội quân để khởi động chuyến du đấu trước mùa giải.

Như vậy, Florentino Perez đã giữ lời hứa khi ông tuyên bố trong ngày đắc cử vị trí Chủ tịch Real. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Chủ tịch Perez đã chốt bổ nhiệm Mourinho ngay sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Với Perez, chỉ có thể là Mourinho để giúp Real Madrid ổn định phòng thay đồ, phá vỡ thế thống trị của Barca ở La Liga và đồng thời lấy lại vị thế tại đấu trường Champions League.

"Người đặc biệt" sẽ tiếp quản một tập thể đang chìm sâu trong khủng hoảng. Trong 2 mùa giải sở hữu Kylian Mbappe, Real Madrid vẫn trắng tay ở các giải đấu lớn. Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự hỗn loạn tột độ của Real, khi họ liên tiếp sa thải Xabi Alonso và không giữ chân dài hạn Alvaro Arbeloa. Đến cuối mùa, nội bộ Real vỡ vụn vì Tchouameni và Valverde "động tay động chân" trên sân tập. Trước đó, Bellingham và nhiều cầu thủ được cho đã thái độ ra mặt với Arbeloa.

Trong giai đoạn đầu tiên (2010-2013) ngồi ghế nóng ở sân Bernabeu, Mourinho từng giúp Real xưng vương tại La Liga và Copa del Rey, phá vỡ kỷ nguyên thống trị của Barcelona thời Pep Guardiola. Dù vậy, Mourinho thất bại trong nhiệm vụ đưa Real trở lại đỉnh cao Champions League.

Trước khi rời Real vào hè 2013, Mourinho liên tục mâu thuẫn với Casillas, Ramos, Ozil và cả Ronaldo. Ở những tháng cuối của mùa giải 2012/13, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ "Người đặc biệt" không còn nói chuyện với phần lớn cầu thủ ở phòng thay đồ. Sau đó, ông nhận lời mời từ Roman Abramovich để trở lại Chelsea. Chủ tịch Perez muốn giữ Mourinho ở lại nhưng bất thành.

Hiện tại, Mourinho không còn đứng ở vị thế đỉnh cao của một nhà cầm quân. Kể từ khi rời Man United, sự nghiệp của ông dần đi xuống khi lần lượt kinh qua Tottenham, Roma, Fenerbahce và Benfica. Danh hiệu duy nhất ông giành được trong giai đoạn này chỉ là chức vô địch Conference League, hạng ba châu Âu, cùng AS Roma vào năm 2022. Vậy nên sự trở lại của Mourinho ở Real cũng tạo ra nhiều hoài nghi.