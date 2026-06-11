Trọng tài bị Mỹ trục xuất nhận món quà đặc biệt từ UEFA

TPO - Trọng tài Omar Artan bất ngờ nổi tiếng toàn cầu sau khi bị Mỹ trục xuất khỏi World Cup 2026. Mới nhất, ông Artan được UEFA chỉ định cầm còi trận Siêu cúp châu Âu 2026.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định chọn trọng tài người Somalia, Omar Artan, điều khiển trận chung kết Siêu cúp châu Âu 2026, khi PSG đối đầu Aston Villa vào ngày 12/8 tại Salzburg (Áo). Ông Artan sẽ đi vào lịch sử với tư cách trọng tài châu Phi đầu tiên bắt chính một trận Siêu cúp của UEFA.

Trước khi ra quyết định, UEFA tổ chức cuộc họp cùng Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, đánh giá cao năng lực của trọng tài Artan, đồng thời khẳng định bóng đá cần đề cao sự bình đẳng. Chủ tịch CAF Patrice Motsepe tuyên bố trọng tài Artan đã chứng minh đẳng cấp thế giới và đang mang về vinh quang cho cả bóng đá châu lục.

UEFA nhanh chóng có động thái vinh danh trọng tài Artan ngay sau khi Mỹ cấm ông dự World Cup 2026. Vài ngày trước, lực lượng biên phòng Mỹ chặn trọng tài 34 tuổi tại sân bay Miami vì "một sự cố an ninh". Artan bị thẩm tra 11 tiếng, sau đó phải bay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh tại đó, rồi về quê nhà Somalia.

Trọng tài Artan trở về quê nhà như người hùng.

FIFA hoàn toàn bế tắc trong việc giải cứu Artan. Họ không thể chuyển vị trí công tác của ông sang Mexico hay Canada do toàn bộ hoạt động tập huấn trọng tài World Cup đều cố định tại Miami. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ phản hồi ngắn gọn: "Hãy thư giãn và bình tĩnh".

Trọng tài Artan được đón tiếp như người hùng dân tộc trong ngày trở về quê nhà. Đích thân Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Somalia ra tận cửa VIP sân bay đón Artan, đi cạnh còn có tất cả quan chức bóng đá nước này. Hàng trăm CĐV đợi sẵn để hô to cái tên Artan. Truyền thông Somalia kêu gọi người dân quê nhà ủng hộ, bảo vệ và xem trọng tài này là niềm tự hào.