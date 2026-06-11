Tuyển Hàn Quốc dùng chiêu đánh lừa đối thủ trước trận ra quân World Cup

TPO - Một trong những chiêu gây chú ý nhất của đội tuyển Hàn Quốc thời gian qua chính là chiến thuật đảo số áo nhằm tung hỏa mù và làm nhiễu loạn thông tin của đối phương. Nhưng CH Séc, đối thủ trong trận khai màn của Hàn Quốc, tỏ ra chẳng mấy bận tâm.

Trong các trận đấu giao hữu làm nóng rà soát lực lượng gần đây (điển hình như trận gặp Trinidad & Tobago và El Salvador), giới chuyên môn và người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy các ngôi sao xứ kim chi ra sân với những con số hoàn toàn xa lạ trên lưng. Son Heung-min không mặc chiếc áo số 7 quen thuộc mà lại xuất hiện với số 13. Chiếc áo số 7 lại được giao cho một cầu thủ trẻ.

Tiền đạo Oh Hyeon-gyu bất ngờ mặc áo số 3, số áo vốn mặc định dành cho hậu vệ và hàng loạt trụ cột khác như Kim Min-jae cũng mang trên lưng những con số "chẳng liên quan".

Hành động này có lẽ để tạo ra sự hỗn loạn cho hệ thống phân tích chiến thuật của các đối thủ cùng bảng A với đại diện châu Á như Mexico, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trong bóng đá hiện đại, các chuyên gia trinh sát thường có thói quen ghi chép và theo dõi đường chạy, vị trí của cầu thủ thông qua số áo. Việc Hàn Quốc xáo trộn toàn bộ số áo khiến các bản báo cáo phân tích băng hình của đối phương dễ dàng đi chệch hướng.

HLV Koubek không bất ngờ trước cách tung hỏa mù của đối thủ

Thực chất, chiêu bài này từng được Hàn Quốc áp dụng rất thành công tại World Cup 2018 dưới thời HLV Shin Tae-yong. Ban huấn luyện hiểu rằng các đội bóng phương Tây thường gặp đôi chút khó khăn khi nhận diện nhanh khuôn mặt của các cầu thủ châu Á trên sân, nên việc đổi số áo là một đòn đánh tâm lý cực kỳ hiệu quả để giấu bài. HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt đội Việt Nam cũng từng áp dụng thành công chiến thuật này.

Dù vậy, cách làm của đội tuyển Hàn Quốc vẫn không khiến đối thủ CH Séc bối rối. HLV Koubek cho biết: "Đó là một bất ngờ mà họ dành cho chúng tôi, nhưng không phải là vấn đề vì tôi biết mặt tất cả các cầu thủ Hàn Quốc rồi. Son Heung-min là một huyền thoại của Hàn Quốc. Anh ấy sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Các tiền đạo khác trong đội tuyển Hàn Quốc rất xuất sắc. Nhưng Cộng hòa Séc cũng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc".

Tất nhiên, chiêu bài này chỉ được dùng trong các trận giao hữu. Khi bước vào giải đấu chính thức từ đêm nay, trật tự đã được thiết lập lại đúng quy định của FIFA: Son Heung-min đã nhận lại chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng, Kim Min-jae khoác áo số 4, và Lee Kang-in mang số 19.