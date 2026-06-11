Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tuyển Hàn Quốc dùng chiêu đánh lừa đối thủ trước trận ra quân World Cup

Đặng Lai

TPO - Một trong những chiêu gây chú ý nhất của đội tuyển Hàn Quốc thời gian qua chính là chiến thuật đảo số áo nhằm tung hỏa mù và làm nhiễu loạn thông tin của đối phương. Nhưng CH Séc, đối thủ trong trận khai màn của Hàn Quốc, tỏ ra chẳng mấy bận tâm.

ff40a9f0-a562-11ee-915c-27978238555b.jpg

Trong các trận đấu giao hữu làm nóng rà soát lực lượng gần đây (điển hình như trận gặp Trinidad & Tobago và El Salvador), giới chuyên môn và người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy các ngôi sao xứ kim chi ra sân với những con số hoàn toàn xa lạ trên lưng. Son Heung-min không mặc chiếc áo số 7 quen thuộc mà lại xuất hiện với số 13. Chiếc áo số 7 lại được giao cho một cầu thủ trẻ.

Tiền đạo Oh Hyeon-gyu bất ngờ mặc áo số 3, số áo vốn mặc định dành cho hậu vệ và hàng loạt trụ cột khác như Kim Min-jae cũng mang trên lưng những con số "chẳng liên quan".

Hành động này có lẽ để tạo ra sự hỗn loạn cho hệ thống phân tích chiến thuật của các đối thủ cùng bảng A với đại diện châu Á như Mexico, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trong bóng đá hiện đại, các chuyên gia trinh sát thường có thói quen ghi chép và theo dõi đường chạy, vị trí của cầu thủ thông qua số áo. Việc Hàn Quốc xáo trộn toàn bộ số áo khiến các bản báo cáo phân tích băng hình của đối phương dễ dàng đi chệch hướng.

1781146134943348.jpg
HLV Koubek không bất ngờ trước cách tung hỏa mù của đối thủ

Thực chất, chiêu bài này từng được Hàn Quốc áp dụng rất thành công tại World Cup 2018 dưới thời HLV Shin Tae-yong. Ban huấn luyện hiểu rằng các đội bóng phương Tây thường gặp đôi chút khó khăn khi nhận diện nhanh khuôn mặt của các cầu thủ châu Á trên sân, nên việc đổi số áo là một đòn đánh tâm lý cực kỳ hiệu quả để giấu bài. HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt đội Việt Nam cũng từng áp dụng thành công chiến thuật này.

Dù vậy, cách làm của đội tuyển Hàn Quốc vẫn không khiến đối thủ CH Séc bối rối. HLV Koubek cho biết: "Đó là một bất ngờ mà họ dành cho chúng tôi, nhưng không phải là vấn đề vì tôi biết mặt tất cả các cầu thủ Hàn Quốc rồi. Son Heung-min là một huyền thoại của Hàn Quốc. Anh ấy sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Các tiền đạo khác trong đội tuyển Hàn Quốc rất xuất sắc. Nhưng Cộng hòa Séc cũng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc".

Tất nhiên, chiêu bài này chỉ được dùng trong các trận giao hữu. Khi bước vào giải đấu chính thức từ đêm nay, trật tự đã được thiết lập lại đúng quy định của FIFA: Son Heung-min đã nhận lại chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng, Kim Min-jae khoác áo số 4, và Lee Kang-in mang số 19.

Đặng Lai
#Hàn Quốc #đảo số áo #World Cup 2026 #chiêu trò #tuyển Hàn Quốc #tin tức WC #Son Heung-min #World Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe