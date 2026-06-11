Nhận định Hàn Quốc vs CH Czech, 9h00 ngày 12/6: Khởi đầu tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs CH Czech, bảng A World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện châu Á và đội bóng châu Âu đều đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Guadalajara, qua đó tạo lợi thế lớn trong một bảng đấu hứa hẹn khốc liệt.

Nhận định trước trận Hàn Quốc vs CH Czech

Hàn Quốc bước vào chiến dịch vòng bảng World Cup 2026, diễn ra ở Mexico với tư cách là niềm hy vọng hàng đầu của châu Á. Đội bóng xứ kim chi đánh dấu kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp góp mặt. Năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, "Các chiến binh Taegeuk" đặt mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng và hướng đến vòng tứ kết.

Họ vừa khép lại giai đoạn chuẩn bị trơn tru với chiến thắng trước El Salvador và màn hủy diệt Trinidad & Tobago 5-0. Son Heung-min cùng các đồng đội đang có tinh thần tốt và đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở kỳ World Cup này.

Phía bên kia chiến tuyến, CH Czech trải qua hành trình vòng loại đầy chông gai trước khi đoạt vé đến Bắc Mỹ thông qua loạt trận play-off kịch tính. Trong cơn bĩ cực, vị chiến lược gia 74 tuổi Miroslav Koubek đã xốc lại tinh thần kịp thời cho các học trò, giúp CH Czech đánh bại cả CH Ireland và Đan Mạch trên chấm luân lưu, giành vé dự World Cup 2026.

Đội bóng xứ pha lê mang đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2026 thứ bóng đá thực dụng, lực điền từ các tình huống bóng chết. Một nửa số bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 của họ xuất phát từ những pha dàn xếp đá phạt (11 bàn).

Trận đấu diễn ra tại SVĐ Guadalajara, với độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, sẽ bào mòn đáng kể thể lực của cầu thủ đôi bên. Đây sẽ là trận chiến của Hàn Quốc sở hữu lối chơi tốc độ, ưu tiên phối hợp nhóm nhỏ, trong khi CH Czech chú tâm vào những đường bóng dài trực diện kết hợp sức mạnh thể chất.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Hàn Quốc nắm 42,9% chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của CH Czech là 31,1%. Trên BXH FIFA, Hàn Quốc đang đứng thứ 25, cao hơn CH Czech 14 bậc.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hàn Quốc vs CH Czech

Đội tuyển Hàn Quốc đang duy trì chuỗi bất bại với 11 chiến thắng và 5 trận hòa, dội vào lưới đối thủ tới 40 bàn. Với CH Czech, họ bước vào trận khai màn với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm hai trận giao hữu gần nhất trước Kosovo và Guatemala. Trong quá khứ, hai đội mới chỉ chạm trán nhau 3 lần qua các trận giao hữu, mỗi bên thắng một trận và hòa một.

Lần gần nhất 2 đội tuyển gặp nhau diễn ra vào tháng 6/2016, Hàn Quốc đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1.

Thông tin lực lượng Hàn Quốc vs CH Czech

HLV Hong Myung-bo đặt trọn niềm tin vào thủ quân Son Heung-min, người đang khát khao ghi thêm hai bàn để san bằng kỷ lục làm bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Sát cánh cùng tiền đạo thuộc biên chế LAFC sẽ là những vệ tinh chất lượng như Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung và Lee Kang-in. Tuy nhiên, hàng thủ xứ kim chi gặp chút tổn thất khi hậu vệ Cho Yu-min dính chấn thương chân, buộc ban huấn luyện phải triệu tập nhân tố trẻ Jo Wi-je lên thay thế.

Đội tuyển CH Czech mang đến ngày hội lớn một đội hình giàu sức chiến đấu dưới sự dẫn dắt của tân đội trưởng Ladislav Krejci. Tiền đạo chủ lực Patrik Schick tiếp tục sắm vai mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất, nhận sự hỗ trợ đắc lực từ nhạc trưởng Pavel Sulc và tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Tomas Soucek. Trong khung gỗ, người hùng của loạt sút luân lưu Matej Kovar đã sẵn sàng tỏa sáng để làm nản lòng các chân sút châu Á.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.