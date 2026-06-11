Harry Kane điểm mặt 4 đối thủ đáng gờm nhất của Anh ở World Cup

TPO - Đội tuyển Anh đến World Cup 2026 với quyết tâm giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 thập kỷ. Nhưng theo thủ quân Harry Kane, muốn bước lên bục cao nhất, Tam sư sẽ phải cạnh tranh với tối thiểu 4 đội tuyển cực kỳ đáng gờm.

Harry Kane (giữa) đang cùng các đồng đội tích cực chuẩn bị cho trận ra quân tại World Cup 2026.

Đội tuyển Anh chưa từng vô địch World Cup trong 60 năm qua. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tam sư đăng quang là vào năm 1966, khi Anh là nước chủ nhà. Vì thế, đội bóng xứ sương mù đang hướng tới World Cup 2026 với khát khao lên ngôi cực lớn.

Nhưng World Cup là cuộc đua cực kỳ khắc nghiệt, với những biến số khó lường và hơn ai hết, đội tuyển Anh hiểu rõ điều đó sau quá nhiều thất bại suốt 60 năm qua. Do đó, theo thủ quân Harry Kane, Tam sư đã sớm nhận diện rõ những đối thủ nào sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với giấc mơ vô địch của họ.

“World Cup có rất nhiều, rất nhiều đội bóng tuyệt vời và có một vài đội cứ vào giải lớn là đá cực hay, chẳng hạn như Pháp, Argentina, Brazil, Tây Ban Nha. Đó chính là lý do việc vô địch giải đấu này luôn vô cùng khó khăn”, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich nói với B/R Football.

Theo Kane, ngoài chất lượng chuyên môn của các đối thủ, nhiều yếu tố khác cũng có thể tác động đến hành trình của tuyển Anh tại một giải đấu kéo dài như World Cup. “Đội tuyển Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản. Nhưng dù thế nào, vẫn sẽ có một số đội bóng gây ra khó khăn rất lớn cho chúng tôi”, chân sút 32 tuổi nhận định.

Hiện tại, Tam sư đang trải qua những buổi tập cuối cùng trước khi đá trận ra quân tại World Cup 2026 gặp Croatia tại sân Dallas vào ngày 18/6. Và với các đồng đội ở Tam sư cũng như hầu hết CĐV Anh, Kane tiếp tục được xem là niềm hy vọng số một của đội tuyển sau mùa giải bùng nổ rực rỡ ở cấp CLB.

Chân sút người London vừa đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa này sau khi ghi 61 bàn thắng sau 51 trận trong màu áo Bayern Munich trên mọi đấu trường. Kane cũng đang cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh với 79 lần lập công sau 113 trận.

Việc Tam sư có thể tiến xa tới đâu chắc chắn phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Kane. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu “khai hỏa” đều đặn ở Bắc Mỹ mùa Hè năm nay, Kane có thể trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại World Cup.

Với 8 lần ghi tên lên bảng tỷ số tại các VCK World Cup, Kane chỉ còn cách kỷ lục 10 pha lập công của Gary Lineker đúng hai bàn thắng. Và nếu nhìn vào hiệu suất “khai hỏa” khủng khiếp của Kane ở mùa giải 2025/26, các CĐV Tam sư có lý do để hy vọng vào một cái kết hoàn hảo cho đội tuyển tại World Cup 2026.